Hyundai Türkiye’de elektrikli otomobil üretimine başlıyor

Ali YILDIRIM

Otomotiv üretimi Türki­ye’de geçen yıl 1.3 milyon adet olarak gerçekleş­ti. Bunun sadece 905 bin adedine yakınını binek otomobiller sırt­ladı. Yüzde 100 içten yanmalı üre­timi gerçekleştiren Türkiye’de­ki fabrikalar yönünü yavaş yavaş elektrikli destekli ve elektrikli modellere çevirdi.

Avrupa’da bir­çok tesis artık elektrikli araç üre­timine soyunmuşken Türkiye’de yer alan birçok fabrikayı şimdi­lik elektrikli araç üretimi için uy­gun görmedi. Şimdilik milh hyb­rid, tam hybrid ve şarj edilebilir hybrid satışları gerçekleşse de ilk yüzde 100 elektrikli araç üreti­mini Hyundai Türkiye yapacak. Hyundai 2026 yılında İzmit’teki tesislerinde yüzde 100 elektrikli bir modelin üretimini gerçekleş­tirecek.

Model belli değil

Türkiye pandemi etkisiyle elektrikli otomobillere oldukça hızlı alıştı. 2021 yılında 2 bin 846 adet olan elektrikli araç satışla­rı, kademe kademe yükseliş kay­detti. 2022’de 7 bin adede daya­nan satışlar 2023’te patlama ya­parak 66 bine merdiven dayadı. Geçen yıl ise Türkiye’de 100 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu yıl ise 150 bin adetlik bir satış hedefleniyor. Sadece 2024’te pazardan aldık­ları pay ise yüzde 10’u aştı. Tablo böyle olunca üretim mesailerin­de de değişim başladı. Türkiye’de ilk yüzde 100 elektrikli araç üreti­mi BYD’den beklenirken, sürprizi Hyundai Türkiye yaptı. 2026 yılı­nın ikinci yarısında üretimi baş­layacak olan modelin detayları hakkında henüz net bir bilgi yok.

i10 üretimi sona eriyor

Şu an Hyundai’nin Kocaeli’n­deki tesislerinde hali hazırda i10, i20 ve Bayon modelleri üretiliyor. İ10 üretimi yakın zamanda bite­cek. Tam bir tarih verilmedi fa­kat 2026’nın olacağı tahmin edi­liyor. İ20 ve Bayon üretimi devam edecek. Böylece yeni elektrik­li modelle birlikte fabrika yeni­den 3 model mesaisine devam edecek.

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, İs­tanbul’da gerçekleşen toplantıda şunları söyledi: “Tesislerimizde günde 840 araç üretimi gerçekle­şiyor. Yani 92 saniyede 1 araç üre­tiyoruz. İ10 bitiyor zaten ağırlıklı olarak ihracata çalışıyorduk. Yıl­lık 80 bin adetlik üretim kapasite­si vardı i10’da bunun 78 bin adedi ihraç ediliyordu. Şimdi ise yepye­ni bir araçla 2026’nın ikinci ya­rısında yola çıkacağız. Yüzde 100 elektrikli bir model olacak. İna­nın daha detayları biz de bilmiyo­ruz. Tek bildiğimiz üretimin biz­de gerçekleşecek olması.”

Hyundai kısa süre içinde ye­ni elektrikli modellerini de pa­zara sunacak. Avrupa’da satışına başlanan elektrikli şehiriçi mo­deli Inster 2025’te Türkiye’de de yola çıkacak. Modele ilginin bü­yük olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Murat Berkel, “Gelmesi 2025’in ortalarını bulur. Ulaşıla­bilir elektrikli bir model olacak. Aynı zamanda Ioniq 6 makyajla­nacak ve Ioniq 9 da gelecek” dedi. Pazarın 2025’te 1.1 milyon adet­lerde seyredeceğini tahmin ettik­lerini söyleyen Berkel, Hyundai Türkiye olarak pazardan yüzde 5,9 pay alacaklarını ve toplamda 65 bin araç satmayı planladıkla­rını aktardı. Bunun 7 bin adedi de elektrikli modellerden oluşacağı­nı da sözlerine ekledi.

“Teşvik görüşmeleri yapıyoruz”

1990 yılından itibaren üretime başladıklarına değinen Murat Berkel, 28 yılda yılda 3 milyon araç üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Berkel, “245 bin adetlik bir kapasite var. Bunun 204 bini zaten ihracata gidiyor. Oldukça güçlü bir ihracat katkımız var. Yeni üretilecek olan modelle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli bir model olacak. Bunun için teşvik görüşmeleri yapıyoruz. Batarya üretimi olmayacak. Yerli tedarikçilerle görüşeceğiz. Ama daha hiçbir şey net değil” dedi.