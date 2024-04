IAAPA, Türkiye'de Bahar Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

Yaklaşık on yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen IAAPA, bu etkinliği küresel eğlence topluluğunun bir araya gelmesi, ağ kurması, endüstri uzmanlarından bilgi alması ve parkı ile yeni cazibe merkezlerini keşfetmesi amacıyla düzenleyecek.

IAAPA EMEA İcra Direktörü ve Başkan Yardımcısı Peter van der Schans, "Bahar Zirvesi'ne Efsaneler Diyarı'nda ev sahipliği yapmaktan, Antalya'nın en büyük parkının kapılarını açmaktan ve Türkiye'deki cazibe merkezleri ve sektörün temel trendleri hakkında bilgi vermekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Peter van der Schans şöyle devam etti: "Amacımız, sektördeki meslektaşlarımıza bölgelerimizin her köşesinden bilgi edinme ve içgörü kazanma fırsatları sunmaktır. Türkiye küresel turizm sektöründe önemli bir oyuncu ve The Land of Legends çok ilginç bir cazibe merkezini temsil ediyor ve birçok heyecan verici genişleme planına sahip."

Çeşitli bağlantılar kurulacak

İki gün sürecek Zirve boyunca katılımcılar The Land of Legends'da sahne arkası EDUTours'a katılma, sektör konuşmacılarını dinleme ve ağ kurma yemekleri ve plaj partisi sırasında bağlantı kurma şansına sahip olacaklar.

The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan ise "The Land of Legends'da IAAPA EMEA Bahar Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu prestijli etkinlik, eğlence sektörünün liderlerini bir araya getirecek ve tüm katılımcıların etkileşime girmesini, değerli bilgi alışverişinde bulunmasını ve gelecekteki işbirliklerinin şekillendirilmesine katkıda bulunmasını sağlayacak bir bilgi paylaşım platformu sunacak" dedi.

IAAPA EMEA Bahar Zirvesi için kayıt ve etkinlik biletleri, ulaşım, konaklama, özel etkinlikler ve Zirvenin ikinci gününde parka erişim için ayrıntılar dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı IAAPA.org/IAAPAEMEASpringSummit2024 adresinde mevcut.