İç pazar daralınca pencereler ihracata açıldı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Geçen yılın sonunda açıklanan ‘yeni evim’ gibi sosyal konut projeleriyle hareketli bir iç pazar bekleyen pencere ve kapı üreticileri, inşaata beklenen canlanma gelmeyince ağırlığı yurtdışı satışlara verdi. Üretiminin yüzde 45-55’ini ihraç eden PVC pencere ve kapı sektörü, bu yıl iç pazarda ‘bir miktar’ daralma, ihracatta ise canlanma bekliyor.

Ürünlerini ağırlıklı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk cumhuriyetleri gibi ülkelere veren sektörün en büyük rakibi ise yine bu pazarlardaki yerel üreticiler. Tonaj olarak yıllık 434 ton üretim yapan sektör, bunun 224 tonunu ihraç ediyor.

Cam dahil edildiğinde 3 milyar dolarlık pazar hacmine ulaşan sektörde PVC kapı-pencere profilin aldığı pay 900 milyon dolar. Bunun yüzde 30-35’ini hammadde oluştururken sektörün elde ettiği yıllık ihraç değeri ise 503 milyon dolar.

Üretim kapasitesi talebin üzerinde

Türkiye PVC kapı ve pencere sektöründe üretici konumunda yerli ve yabancı irili-ufaklı 50’nin üzerinde profil üreticisi firma bulunduğunu söyleyen Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) Genel Sekreteri Nihat Kurtoğlu, iç talebin üzerinde olan üretim kapasitesinin ihracatla genişlediğini kaydetti.

Bayi ve tali bayilerle sektörün istihdama katkısını 100 binin üzerinde açıklayan Kurtoğlu, sektörün yüzde 1.3’ünün ithal ürünlerden oluştuğunu da kaydetti. 2023 yılında PVC pencere ve kapı satışlarında ‘bir miktar’ düşüş beklendiğini dile getiren Kurtoğlu, ihracatta ise canlanma öngördü. 2022 yılında profil üreticisi firmaların 195 bin 138 ton PVC profil ihraç ettiğini aktaran Kurtoğlu, ithalatı ise 6 bin 318 ton olarak aktardı.

PÜKAD verilerine göre, 2022 yılında PVC pencerelerde eski/yeni konut ve konut dışı olmak üzere ve tipik konuta indirgenmiş olarak 1 milyon 555 bin yerli konut için 23 milyon 32 bin metrekare PVC pencere üretildi. Bu dönemde profil üretimi ise 434 bin 540 ton oldu. Bunun 239 bin 402 tonu iç piyasa ve ihracat olmak üzere hazır pencereye dönüşürken 195 bin 138 ton profil olarak ihraç edildi.

Gözler, yenileme ve kentsel dönüşümde

Öte yandan her ne kadar konut pazarında beklenen hareketlilik olmasa da 6 Şubat depremleriyle birlikte yeniden gündeme gelen kentsel dönüşüm projelerinin, kapı-pencere sektöründe de talep yaratması bekleniyor. Kentsel dönüşümün gündeme gelmesiyle birlikte yenileme pazarında bir miktar düşüş yaşansa da sıfır konut fiyatlarındaki artış yenileme pazarındaki beklentileri yeniden yükseltiyor. Ayrıca ısınma enerji maliyetlerindeki aşırı yükselme, eskimiş ve ısı kaçağına neden olan pencerelerin değiştirilme zorunluluğunu gündeme getirirken bu durum da yeni nesil PVC pencere pazarında beklentileri yükseltiyor. Tüm olumsuz ekonomik göstergelere rağmen pencere ve kapı sektörünün ana inşaat malzemeleri pazarına paralel bir büyüme sergilemesi bekleniyor.