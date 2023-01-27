IFAT Eurasia 2023, atık yönetimi ve çevre teknolojilerine odaklanıyor

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nın açılışına az bir zaman kaldı. Çevre teknolojileri ve atık yönetimi konusunda bölgedeki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Fuarı, 27- 29 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Fuarı çevre teknolojileri ve atık yönetiminde Avrasya’nın “Buluşma Noktası” olarak tanımlayan EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl, fuara katılım konusunda hem yurt içinden hem de yurtdışından önemli bir talep artışı olduğunu söyledi. IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nın çevre teknolojileri ve atık yönetimi konusunda Avrupa ile teknolojik iş birliği ve ticari ilişki içinde olan ülkelere, kuruluşlara ve şirketlere ev sahipliği yapacağını belirten Namık Sarıgöl, fuarı çevre teknolojileri ve atık yönetiminde Avrasya’nın “Buluşma Noktası” olarak nitelendirdi.

Avrasya'nın buluşma noktası

IFAT Eurasia’nın bu yıl atık yönetimiyle ilgili güncel tartışmaların yanı sıra bu alanda Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası çözüm üreticilerinin geliştirdiği teknolojileri de gündeme getireceğini belirten Namık Sarıgöl, yeni teknolojiler ve knowhow için güçlü bir platform olan IFAT Eurasia’nın, sektördeki yerel yönetimler ve atık yönetiminde taraf olan tüm kuruluşları buluşturacağını söyledi.

Çevre teknolojileri ve atık yönetiminde Avrasya’nın “Buluşma Noktası” olan IFAT Eurasia’ya bu yıl yurt içinden ve yurtdışından önemli bir talep artışı olduğuna dikkat çeken Namık Sarıgöl, fuarın 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacağını hatırlattı.

IFAT Eurasia Fuarı’nın çevre sorunlarına çözüm önerileri sunmaya devam edeceğini belirten Namık Sarıgöl, atık yönetiminde her gün yeni gelişmelerin olduğunu, yeni teknolojilerin devreye girdiğini söyledi. Namık Sarıgöl, “Atık yönetimi günümüzün en önemli sorunlarından. Su ve karbon ayak izinin takibi, sınırda karbon vergisi düzenlemeleri üretim ve ticaret süreçlerini de değiştiriyor. Değer zincirinde ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, çevre teknolojileri sektörüne büyük görev ve sorumluluklar yüklüyor” dedi.

Elektronik atıklar önemli

Belediyelerin öncelikle büyük şehirler olmak üzere sıfır atık yönetimi kapsamında daha geniş bütçeler ayırdığını ve bu alana ciddi yatırımlar yaptığını belirten Namık Sarıgöl “Kaynağında tasnif edilmiş atıklar için toplama merkezleri kentin değişik alanlarında kuruluyor. Atık kumbaraları kağıt ve karton atıkları, cam atıkları, metal atıklar, plastik atıklar, organik atıklar, geri dönüşemeyen atıklar şeklinde kategorize edilirken, pil ve batarya kumbaraları da bu merkezlerde ya da bağımsız olarak yerini alıyor. Elektronik atıkların toplanması da günümüzde giderek daha fazla önem taşıyor.” diye konuştu.

Kentler büyüdükçe ve nüfus yoğunluğu arttıkça atıkların yönetiminin bütüncül ve iyi organize edilmiş sistemleri gerekli kıldığını vurgulayan Namık Sarıgöl şunları söyledi: “Proje aşaması iyi planlama, işletme aşaması istikrarlı bir ortam, yatırımların fonlanması uzun zamanlı destek istiyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, atıktan enerji üretimi ve geri dönüşüm konuları birlikte ele alınmalı ulusal ve uluslararası paydaşların katılımıyla mevcut teknolojiler incelenmeli ve sürdürülebilir planlamalar yapılmalıdır.”

Atık yönetimi dahil döngüsel ekonomiye bir problem alanı olarak bakılmaması gerektiğinin altını çizen Namık Sarıgöl “Çevre Teknolojileri sektörünün, tüm süreç ve maliyetleri, faaliyet planlamaları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Kamu desteğinin sektörün arkasında hissedilmesi durumunda, çevre kirliliğinden enerji kazanımına, ithal ikamesinden istihdama kadar pek çok alanda ülkemize önemli faydalar sağlanacağı açıktır” dedi.

IFAT Fuarları Münih ve İstanbul dönüşümlü iki yılda bir düzenleniyor

1964 yılında Almanya’da organize edilmeye başlanan ve günümüzde her yıl Çin’de 3, Hindistan’da 2 ve Güney Afrika’da 1 kez olmak üzere düzenlenen IFAT Fuarları, Münih ve İstanbul’da ise dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenleniyor. IFAT Fuarlar ailesini Avrasya Bölgesi’nde IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı temsil ediyor. EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen IFAT Eurasia Fuarı, 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar ziyaretçilerinin yüzde 45’i ticaret / hizmet şirketleri, yüzde 22’si endüstriyel işletmeler, yüzde 11’i planlama ve mühendislik büroları, yüzde 10’u merkez idare, belediyeler, yüzde 7’si uzmanlar, bilim insanları ve mühendisler ile yüzde 5’i kamu ve özel, şehir temizlik şirketlerinden oluşuyor.