İhracat kaybı yüzde 21’e dayandı kapasite kullanımı yüzde 30 daraldı
Türkiye’nin hazır giyim ihracatında yaşanan kayıplar iç giyim sektöründe de etkisini gösteriyor. 2024 yılında yüzde 9.2’lik bir ihracat düşüşü yaşayan iç giyim sektörü, bu yılın ilk yarısında ‘dramatik’ kayıplar gördü. Bölge ve ürün gruplarına göre sektörün kayıpları yüzde 21’e dayandı. TİGSAD Başkanı Eşref Geyik, “Son 10 yılın en zorlu altı ayını geride bıraktık” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Ekonomik çalkantılar ve döviz kuru baskısı nedeniyle Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yaşanan sıkıntılı süreç, iç giyim sanayini de vurdu. Hazır giyim içerisinde yaklaşık yüzde 4’lük bir paya sahip olan iç giyim sektörü, 2025’in ilk 6 ayında ana sanayideki daralmanın üzerinde bir kayıpla karşı karşıya kaldı.
Bu dönemde hazır giyim sektöründeki ihraç kayıpları yüzde 7 olurken, ürün grubuna göre iç giyimdeki düşüşler yüzde 21’lere dayandı. İç giyim ve yatak kıyafeti özelinde, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Fransa bulunurken, en fazla iç giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilen bu beş ülkede geçen yıla göre yüzde 2.5 ile 21.1 arasında düşüşler görüldü. Bu dönemde en yüksek oranlı düşüş yüzde 21.1 ile Hollanda pazarında yaşandı.
İhraç kayıpları 2024’te başladı
İç giyim sektörü, 2024 yılında ise 683 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ana sanayinin geçen yılki ihracatı ise 17.9 milyar dolar olmuştu. Rakiplerine göre yüzde 50 daha pahalı hale gelen Türkiye iç giyim sektörünün ihracattaki kaybı yüzde 9.2 ile ana sanayiyi de geride bıraktı. Ana hazır giyimdeki kayıp yüzde 6.9 olmuştu. Sektör, ana pazarı Avrupa ülkelerinde ise yüzde 15’e varan oranda bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Sadece Almanya’daki düşüş oranı yüzde 10 oldu.
İç pazarda da alım gücünün düşmesiyle kayıplar yaşayan iç giyim sanayinde kapasite kullanım oranlarında (KKO) yüzde 30’lara varan düşüş dikkat çekti. İç giyimciler, hazır giyim sektöründeki ithalat baskısından da nasibini aldı. Bilindiği gibi 2024 yılında hazır giyim ithalatı tarihi rekor seviyesine ulaşmış ve rakam 4.5 milyar doları aşmıştı. Benzer şekilde 2025’te de ithalatın 5 milyar doları aşacağı tahmin edilirken, iç giyimdeki ithalat da paralel bir artış gösteriyor. Bu da özellikle değer kaybeden TL’nin ve devam eden maliyet artışlarının bir sonucu olarak yerel üretimin yerini ithal ürünlerin alabileceği endişesini artırıyor.
Kapasite ve istihdamda büyük daralma
Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Geyik, sektörün küresel ekonomik krizler ve savaşların etkisiyle son 10 yılın en zorlu altı ayını geride bıraktığını açıkladı. Geyik, özellikle kur politikalarının sektörün rekabet gücünü derinden etkilediğini ve acil çözüm beklediklerini belirtti.
Eşref Geyik’in değerlendirmelerine göre, dünya genelindeki ekonomik çalkantılar ve savaşlar, iç giyim sektöründe ciddi bir daralmaya yol açtı. Geyik, “Son 10 yılın en düşük ilk altı ayını geçirdik. Bu dönemde sektörde yaklaşık yüzde 30 civarı bir kapasite kullanımında daralma olduğunu düşünüyorum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde istihdamda ciddi azalma oldu ve maalesef bu daralma devam edecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
“Yüzde 50 daha pahalı hale geldik”
2024 yılından bu yana süregelen düşüşün temel nedenlerini açıklayan Geyik, “Dünyadaki rakip ülkelerin agresif fiyat çıkarması ve ülkemizde kurların enflasyonun altında kalması nedeniyle fiyatlarımız çok yüksek kalıyor. Enflasyon ve işgücü maliyetlerinin yüksek oranda artmasına karşılık kurun düşük seyretmesi ürünlerimizin döviz bazında yüzde 50 civarı pahalanmasına sebep oldu.
Rakip ülkelerde fiyatlar sabit seyrettiği için bu durum rekabet gücümüzü altmış, adeta bitirmiştir” diye konuştu. Sektörün toplam üretiminin yüzde 70’inin ihraç edildiğini, kalan yüzde 30’unun ise iç pazara sunulduğunu belirten Geyik, ihracattaki düşüşte döviz kurunun en temel kriter olduğunu vurguladı. İç pazara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Geyik, “İç pazarda ise ekonomik kriz, gıda enflasyonu ve kira artışı gibi sebeplerle iç giyim ihtiyaçları ertelenmiş ve pazar daralmıştır. Tüketiciler temel ihtiyaçlara yönelirken, giyim gibi kategorilerde alımlarını kısıyor” dedi.
“İç giyimde üretim gücümüzü kaybediyoruz”
Sektörün içinde bulunduğu zorlu durumdan çıkış için acil çözümün döviz kurunun baskılanmasından vazgeçilmesi olduğunu belirten Geyik, “En acil sorun döviz kurunun baskılanmasına devam edilmesidir. Pek çok sektör mensubu belki düzelme olur ve emek verdiğimiz pazarlarımızı kaybetmeyelim düşüncesi ile karsız hatta zararına üretimlerine devam ediyor. Ancak bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını da görüyorlar” diye devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da faizin düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Eşref Geyik, “Umutların kesilip tesislerin kapanması ile ciddi bir istihdam düşüşü olacak ve Türkiye iç giyimde artık önemli bir üretici olmaktan çıkacak. Bu fiyatlarla ürün satmakta zorlanıyoruz. Bu şekilde devam ederse yılın ikinci yarısında daralma devam edecek” vurgusu yaptı.
Gürcistan’dan bile ithalat yapılıyor
Öte yandan Türkiye güçlü bir iç giyim üreticisi ve ihracatçısı olmasına rağmen, hazır giyim sektöründeki genel ithalat eğilimi iç giyim alt kategorisini de etkiliyor. Özellikle 2024’te gözlemlenen ve 2025 için beklenen ithalat artışları, kur ve maliyet baskılarının bir sonucu olarak yerel üretimin rekabet gücünü zorluyor. Türkiye, özellikle Çin, Bangladeş gibi Asya ülkelerinden ve son yıllarda artan oranlarda İtalya, Gürcistan, Mısır gibi ülkelerden ithalat yapıyor.
İç giyim sektörünü ithalata sürükleyen nedenlerin başında maliyet avantajı geliyor. Eşref Geyik’e göre, düşük işçilik maliyetleri veya hammaddede avantajı bulunan bazı ülkeler, daha uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Bu da tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak isteyenler için ithalatı cazip kılıyor. Aynı zamanda özel tasarımlar, lüks markalar veya niş ürünler için de ithalata yönelim olabiliyor.
Dünyada pazar 151 milyar dolara koşuyor
Küresel iç giyim pazarının hacmi, 2024 yılında 90 ile 94.5 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Pazarın bu yıl sonunda 99.23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bazı araştırmalara göre, 2033 yılına kadar küresel iç giyim pazarı yaklaşık 147 milyar dolara çıkacak. Kimi araştırmalar ise, 2025-2033 döneminde yüzde 5.78’lik bir büyüme ile 2033’e kadar 151 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağına işaret ediyor. Pazarın sürükleyeni ise kadın iç giyim olacak.
2024’te 44.92 milyar dolar değerinde olan küresel kadın iç giyim pazarının, 2025’te 48.59 milyar dolara, 2032’ye kadar da 53.99 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünya iç giyim ihracatında ilk üç sırayı Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi ülkeler alırken, Türkiye 10 veya 11’inci sırada yer alıyor. ABD’nin iç giyim tedarikçileri arasında ise Türkiye’nin yeri 15. Dünya iç giyim ithalatında Türkiye 54 veya 58’inci sıralarda yer alarak halen yerel üretimdeki gücünü koruyor.