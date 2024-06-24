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İhracat Talep Endeksi sınırlı artışla eşik değere yaklaştı

İhracat Talep Endeksi, 2024 yılının Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalış ile 99,7 oldu ve uzun dönem referans değerine yaklaştı.

Haber Merkezi
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TİM İhracat Talep Endeksi ve TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi çalışması yayınlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye paralel olarak, küresel talebi oluşturan göstergelerdeki kısmı iyileşme endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırmıştır.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,6 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre de yüzde 0,2 azalış ile 99,4 oldu.

Orta Doğu’da yükselen tansiyonun kısmen düşmesi ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırmıştır."

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