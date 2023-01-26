İhracatta rekor kıran mobilyada yatırım ‘temkinli’ devam diyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Geçen yıl ihracat atağı yaparak Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olma yolunda ilerleyen mobilya sektörü, bu yıl çıtayı daha da yükseltti. 2023’te 6 milyar dolarlık ihracatı hedef koyan sektör, pazar çeşitliliğini üst seviyeye taşıyarak 10 milyar dolarlara ulaşmayı bekliyor. Hedefe ulaşmada sektörün önündeki en önemli soru ise, ‘flu’ başlayan 2023 ekonomi ortamında maliyetlerin yanı sıra talebe yetişecek altyapı, kapasite artırımı, teknoloji gibi yatırımların nasıl şekilleneceği. Yakalanan bu ivmeyi kaybetmek istemeyen sektör oyuncuları, ‘temkinli’ olmakla birlikte yatırıma ‘devam’ diyor.

2022’de üreticilerin üretim kapasitelerini artıran yeni fabrika yatırımları yaptığına işaret eden sektörün üst örgütü Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Her yıl istikrarlı olarak büyüyoruz ve yakaladığımız rakamları daha ileriye taşımak için üretim bantlarımızı durdurmuyoruz. Burada üreticilerimizin ciddi bir gayreti ve enerjisi var. Bir yandan iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da yurt dışında yeni pazarlar arayarak ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarına ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi. Güleç’e göre, sektör yakaladığı büyüme ivmesini 2023 yılında da sürdürerek ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

“Pazar odaklı yatırım ölçeklendirmesi”

Ekonomik açıdan flu bir dönem yaşandığını söyleyen Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, yatırımlar konusunda biraz daha temkinli gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Pazar odaklı olarak yatırım ölçeklendirilmesini öneren Şahin, firelerden ve yüklerden kurtulmak gerekliliğine işaret etti

“Sektörümüzün özsermaye derinliği çok yüksek değil” diyen Şahin’e göre buradaki anormal risk iştahı bazı noktalarda işletmeler için sıkıntı doğurabilir. Dengeli gitmek gerekliliğine vurgu yapan Şahin, Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarda güçlü bir konuma ulaştığına da dikkat çekti.

Sektörde altyapının güçlendirilmesi gerek

Pandemi sonrasında artan talep nedeniyle mobilya sektörünün çok fazla güçlenemediğini söyleyen Yataş Grup Mobilya CEO’su Nuri Öztaşkın, sektörde altyapının daha da güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Önümüzdeki 3-5 yılda sektörün büyümelere gebe olduğunu ifade eden Öztaşkın, “Dönem çok tasarruf dönemi değil, bu ülkede yatırımlar devam etmeli. Biz sanayiciyiz, pedalları çevirerek devam edeceğiz” dedi. Bu noktada Turquality projesinin uzatılması desteğini isteyen Öztaşkın, “Özellikle uzak pazarlar için Turquality desteği çok önemli. 5 yıl çok kısa bir süre. Sürenin 10 yıla çıkarılmasını ya da süresiz yapılmasını talep ediyoruz” dedi

Talep arttığı için yatırımların da devam edeceğini dile getiren Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) üyesi ve Alpino Mobilya Genel Müdürü Mehmet Said Kocadağ, 2023’ün biraz daha 2022 bandında seyredeceğini ancak 2024’ten itibaren talep artışının hızlanacağını söyledi.

“Üretim merkezi olmak yatırımı zorunlu kılıyor”

Türkiye’nin hızlı bir şekilde üretim merkezine dönüştüğünü belirten Kocadağ, “2025’te şu anki kapasitenin iki katına çıkacağını öngörüyorum” yorumunu yaptı. Armis Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Batallı dış pazarlardan talebe cevap verebilmek için sektörde teknolojiye ve dönüşüme yönelik yatırımların devam edeceğine işaret etti.

Yerel kalkınmaya destek

“Şu anda üreticilerimizin üçte biri ihracat odaklı çalışıyor ve hem ürün kalitesini hem de tasarımlarını sürekli olarak geliştiriyorlar” diyen MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, dünyada ürün çeşitliliğiyle her alanda üretim gerçekleştirebilen 4 ülke olduğunu söyledi.

Bunları ABD, Çin, İtalya ve Türkiye olarak sıralayan Güleç, “Çevreyi en az kirleten sektörüz, sıfır karbon salınımı önemsiyoruz. Bununla birlikte işçisini önemseyen, istihdam sağlayan ve gelir dağılımını eşit dağıtan bir yapımız var, bu sayede yerel kalkınmaya da önemli bir destek sunuyoruz” vurgusu yaptı.

3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor

Dünya genelinde 200 ülkeye ulaşan ihracatıyla 10 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk mobilya sektörünün, en büyük global buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı -IIFF 2023 kapılarını açtı.

25 milyar dolarlık üretim kapasitesi ile dünyanın ilk 5 ihracatçısı konumuna yükselmek isteyen mobilya sektörü, 29 Ocak tarihine kadar sürecek fuarda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) toplam 28 salonda binden fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapıyor. TÜYAP Fuarcılık ve Mos Fuarcılık tarafından MOSFED desteğiyle düzenlenen fuarı 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda 3 milyar doları aşkın bir ticaret hacmi bekleniyor.