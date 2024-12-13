 İhracatta yüzde 18 kayıp yaşayan deri sektörü sahayı bırakmıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Yıla yüzde 30’a varan kayıplarla başlayan ve son çeyrekte ihraç kaybını yüzde 18’lere kadar düşüren deri ve deri mamul­leri sektörü, daha fazla pazar kaybı yaşamamak için saha­yı bırakmıyor. Bu kapsamda, 200 dolarlık kilogram birim fiyatı ile ihracatta katma de­ğer yaratan deri konfeksiyon sektöründen 68 firma, müş­terileri dinamik tutmak için Antalya’da sahaya çıktı. Tür­kiye Deri Konfeksiyoncula­rı Derneği (TDKD) tarafın­dan Antalya’da düzenlenen 13’üncü Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fua­rı kapılarını açtı.

Fuar açılı­şında konuşan Türkiye İhra­catçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kuru­lu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Ku­rulu Başkanı Güven Karaca, ihracatta sahaları bırakma­mak için mücadele ettiklerini söyledi. İçeride maliyetlerin yükselmesine karşın döviz kurunun düşük kalması se­bebiyle Türkiye’nin deri­de rakiplerine göre çok pa­halı kaldığını belirten Kara­ca, “Yılın başına göre, düşüş hızında bir yavaşlama var ve biz buna artık pozitif yönde, sektör yükselişe geçti diye bakıyoruz” dedi.

Deri ve deri konfeksiyon sektörünün Türkiye ihracatı açısından son derece önem­li sektörler olduğunun altını çizen Karaca, 2022 yılında ih­racatta 2 milyar doların üzeri­ne çıktıklarını hatırlattı.

De­ri konfeksiyonunda kilogram başı ihracatın 200 dolar oldu­ğunu ve mücevher sektörün­den sonra ikinci sırada gel­diğini söyleyen Karaca, deri sektöründeki firmaların alt­yapısının ve finansal durum­larının gayet iyi olduğunu, mali olarak bir problem ya­şanmadığını söyledi. Bugün­kü problemin kârsızlık oldu­ğuna işaret eden Karaca, “Biz bu işi kâr için yapıyoruz. Kâr görmediğimiz işi yapmayız, o yüzden de kendimizi koru­maya alırız.

Mevcut ortamda herkes kapasitelerini düşür­dü, beklemeye geçti ve o ne­denle ihracatta düşüş yaşan­dı. Eğer biz fiyat tutturmaya başlarsak, kârlılığı görürsek ve finansmana erişimimiz kolaylaşWırsa, yani ışığı gör­düğümüz noktada, kar gör­düğümüz noktada ve imalat ortamının iyileştiği noktada sektörün çok hızlı bir şekil­de toparlanıp tekrar yükseli­şe geçeceğimize eminim. Deri sektörü çok dinamik bir sek­tör. Ne kadar sipariş gelirse gelsin 1 haftada üretebilir se­viyedeyiz. O yüzden düşüşler­den çok korkmuyoruz. Yüzde 18’lik düşüşü hemen toparla­rız” açıklamasını yaptı.

"Müşteri yüzde 20 farka razı ama biz iki kat arttık"

Türkiye Deri Konfeksi­yoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül de Türkiye’deki maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekerek ilk kez iş gücü maliyetlerinin ham madde maliyetinin üze­rine çıktığını söyledi. Sektö­rün bu zor günlerinde Antal­ya’da düzenlenen fuarın bü­yük bir enerji yarattığını ve sektöre moral verdiğini belir­ten Sarıgül, “Fuar ile kendi­mizi ve müşterimizi diri tu­tuyoruz. Fuarı her altı ayda bir düzenliyoruz.

4-5 bin ta­ne yeni model sunuluyor. Fu­arımıza 14 ülkeden yaklaşık bin alıcı geldi. Normalde mal almayacak insanlar bile bu­raya gelip o havayı ve çeşitli­liği görünce sipariş veriyor” dedi. Türkiye’nin deride en önemli pazarının Rusya ve çevre ülkeler olduğunu ha­tırlatan Sarıgül, Türkiye’nin sadece Rusya’ya satmadığı­nı belirterek, “Rusya sade­ce bizim değil tüm dünyanın pazarı. Avrupa’daki markalar da bizim ürünleri kendi ülke­lerinde millileştirdikten son­ra Rusya’ya satıyorlar.

De­ri konfeksiyon ise biraz da­ha farklı, Amerika ve Fransa çok önde gidiyor” dedi. Uk­rayna’nın da Türk deri sektö­rü için çok önemli bir pazar olduğunu kaydeden Sarıgül, “Eğer Ukraynalılar rahat se­yahat edebilse en az 300-400 alıcı daha gelirdi. Biz şu an­da açıkçası halihazırda bu işe devam eden insanları di­ri tutmaya çalışıyoruz. Çün­kü o pazarı kaybetmememiz lazım. Bölgeye çok düşük fi­yatlarla giren Hindistan, Pa­kistan ve Çin gibi ülkeler var. Fiyatları neredeyse bizim yarımız. Ürünlerimizi kalitesi için müşteri bize yüzde 20 fazla vermeye hazır ama biz iki katına çıktık. Maalesef makas çok açıldı” yorumunu yaptı.

İmece usulü üretimle 3-4 günde teslim yapılıyor

Deri konfeksiyon sektörünün mevcut durumda kendini korumaya aldığını ve gelişmeleri görmek istediğini ifade eden Cengiz Sarıgül, “Ancak şu an büyük siparişler gelsin herkes bir hafta 10 günde adapte olur malı üretip teslim edebilir. Kapasiteler düşse de sektörde herkes birbiriyle irtibata geçip ne istenirse o kadar üretebiliyor. Kapasitesi 10 bin ceket adet olup da 20 bin adetlik siparişi teslim edemeyen firmamız yok. Deri konfeksiyonun öyle bir dinamizmi ve gücü var. 3-4 günde mal teslim etmeye alışık bir sektörüz. Bütün müşterilerimizle kontak halindeyiz. Kârdan vazgeçip onların da sistemi çevirmeleri için elimizden gelen bütün fiyat alternatiflerini sunuyoruz” dedi.