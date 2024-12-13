İhracatta yüzde 18 kayıp yaşayan deri sektörü sahayı bırakmıyor
Maliyet baskının en çok hissedildiği deri ve deri mamulleri sektörü, 2024 yılını yüzde 18’lik ihracat kaybı ile kapatmayı bekliyor. En fazla katma değer yaratan ve sahayı bırakmak istemeyen deri konfeksiyon sektörü, yeni koleksiyonlarını Antalya’da görücüye çıkardı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Yıla yüzde 30’a varan kayıplarla başlayan ve son çeyrekte ihraç kaybını yüzde 18’lere kadar düşüren deri ve deri mamulleri sektörü, daha fazla pazar kaybı yaşamamak için sahayı bırakmıyor. Bu kapsamda, 200 dolarlık kilogram birim fiyatı ile ihracatta katma değer yaratan deri konfeksiyon sektöründen 68 firma, müşterileri dinamik tutmak için Antalya’da sahaya çıktı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya’da düzenlenen 13’üncü Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı kapılarını açtı.
Fuar açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, ihracatta sahaları bırakmamak için mücadele ettiklerini söyledi. İçeride maliyetlerin yükselmesine karşın döviz kurunun düşük kalması sebebiyle Türkiye’nin deride rakiplerine göre çok pahalı kaldığını belirten Karaca, “Yılın başına göre, düşüş hızında bir yavaşlama var ve biz buna artık pozitif yönde, sektör yükselişe geçti diye bakıyoruz” dedi.
Deri ve deri konfeksiyon sektörünün Türkiye ihracatı açısından son derece önemli sektörler olduğunun altını çizen Karaca, 2022 yılında ihracatta 2 milyar doların üzerine çıktıklarını hatırlattı.
Deri konfeksiyonunda kilogram başı ihracatın 200 dolar olduğunu ve mücevher sektöründen sonra ikinci sırada geldiğini söyleyen Karaca, deri sektöründeki firmaların altyapısının ve finansal durumlarının gayet iyi olduğunu, mali olarak bir problem yaşanmadığını söyledi. Bugünkü problemin kârsızlık olduğuna işaret eden Karaca, “Biz bu işi kâr için yapıyoruz. Kâr görmediğimiz işi yapmayız, o yüzden de kendimizi korumaya alırız.
Mevcut ortamda herkes kapasitelerini düşürdü, beklemeye geçti ve o nedenle ihracatta düşüş yaşandı. Eğer biz fiyat tutturmaya başlarsak, kârlılığı görürsek ve finansmana erişimimiz kolaylaşWırsa, yani ışığı gördüğümüz noktada, kar gördüğümüz noktada ve imalat ortamının iyileştiği noktada sektörün çok hızlı bir şekilde toparlanıp tekrar yükselişe geçeceğimize eminim. Deri sektörü çok dinamik bir sektör. Ne kadar sipariş gelirse gelsin 1 haftada üretebilir seviyedeyiz. O yüzden düşüşlerden çok korkmuyoruz. Yüzde 18’lik düşüşü hemen toparlarız” açıklamasını yaptı.
"Müşteri yüzde 20 farka razı ama biz iki kat arttık"
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül de Türkiye’deki maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekerek ilk kez iş gücü maliyetlerinin ham madde maliyetinin üzerine çıktığını söyledi. Sektörün bu zor günlerinde Antalya’da düzenlenen fuarın büyük bir enerji yarattığını ve sektöre moral verdiğini belirten Sarıgül, “Fuar ile kendimizi ve müşterimizi diri tutuyoruz. Fuarı her altı ayda bir düzenliyoruz.
4-5 bin tane yeni model sunuluyor. Fuarımıza 14 ülkeden yaklaşık bin alıcı geldi. Normalde mal almayacak insanlar bile buraya gelip o havayı ve çeşitliliği görünce sipariş veriyor” dedi. Türkiye’nin deride en önemli pazarının Rusya ve çevre ülkeler olduğunu hatırlatan Sarıgül, Türkiye’nin sadece Rusya’ya satmadığını belirterek, “Rusya sadece bizim değil tüm dünyanın pazarı. Avrupa’daki markalar da bizim ürünleri kendi ülkelerinde millileştirdikten sonra Rusya’ya satıyorlar.
Deri konfeksiyon ise biraz daha farklı, Amerika ve Fransa çok önde gidiyor” dedi. Ukrayna’nın da Türk deri sektörü için çok önemli bir pazar olduğunu kaydeden Sarıgül, “Eğer Ukraynalılar rahat seyahat edebilse en az 300-400 alıcı daha gelirdi. Biz şu anda açıkçası halihazırda bu işe devam eden insanları diri tutmaya çalışıyoruz. Çünkü o pazarı kaybetmememiz lazım. Bölgeye çok düşük fiyatlarla giren Hindistan, Pakistan ve Çin gibi ülkeler var. Fiyatları neredeyse bizim yarımız. Ürünlerimizi kalitesi için müşteri bize yüzde 20 fazla vermeye hazır ama biz iki katına çıktık. Maalesef makas çok açıldı” yorumunu yaptı.
İmece usulü üretimle 3-4 günde teslim yapılıyor
Deri konfeksiyon sektörünün mevcut durumda kendini korumaya aldığını ve gelişmeleri görmek istediğini ifade eden Cengiz Sarıgül, “Ancak şu an büyük siparişler gelsin herkes bir hafta 10 günde adapte olur malı üretip teslim edebilir. Kapasiteler düşse de sektörde herkes birbiriyle irtibata geçip ne istenirse o kadar üretebiliyor. Kapasitesi 10 bin ceket adet olup da 20 bin adetlik siparişi teslim edemeyen firmamız yok. Deri konfeksiyonun öyle bir dinamizmi ve gücü var. 3-4 günde mal teslim etmeye alışık bir sektörüz. Bütün müşterilerimizle kontak halindeyiz. Kârdan vazgeçip onların da sistemi çevirmeleri için elimizden gelen bütün fiyat alternatiflerini sunuyoruz” dedi.