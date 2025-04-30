İki bayram arası kırmızı ette düşüş

Bu yıl Ramazan ayı önce­sinde kırmızı et fiyatla­rında yaşanan sert artış, yerini düşüşe bıraktı. DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri, ku­zu eti fiyatlarının arz fazlası, iç piyasadaki talep düşüşü ve bu yıl ihracat kapılarının kapalı olma­sı nedeniyle gerilemeye başladı­ğını belirtti.

Ramazan öncesinde yaşanan fiyat artışını “suni bir balon” olarak nitelendiren tem­silciler, bu artışın etkisinin ar­tık azaldığını ve fiyatların nor­male dönmeye başladığını ifa­de etti. Açıklamalara göre kuzu karkas etin kilogram fiyatı, böl­gelere göre değişmekle birlikte 50 ila 70 lira arasında geriledi.

Fiyatlardaki bu düşüşün arka­sındaki nedenlere de dikkat çe­ken sektör yetkilileri, süt kuzu­larının kesimlik hale gelmesiyle birlikte piyasada arzın arttığı­nı, Ramazan sonrası tüketimin düşmesi ve kuzu etine olan ilgi­nin azalmasının da fiyat gerile­mesini hızlandırdığını vurgula­dı. Yetkililer, piyasadaki bu eği­limin önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğini, ancak yak­laşan Kurban Bayramı’nın yeni bir hareketlilik yaratabileceğini belirtiyor.

Yardımcı: Kuzu etinde 40 ile 50 lira geri geldi

Ramazan sonrası kuzu etinde gözle görülür bir fiyat düşüşü ya­şandığını kaydeden Türkiye Ka­saplar Besiciler Et ve Et Ürün­leri Federasyon Başkanı Osman Yardımcı, fiyatların ortalama 40 ila 50 lira arasında gerilediğini söyledi. Kuzu etinde Ramazan öncesinde yaşanan yükselişin ardından fiyatlar düşüşe geçti­ğine vurgu yapan Yardımcı, fiyat artışının mevsimsel etkenler­den ve spekülatif hareketlerden kaynaklandığını ifade etti.

“Ku­zuların doğum döneminde azal­ma yaşandığı için fiyatlar yük­selmişti. Ancak doğum sonrası arzın artmasıyla fiyatlar tekrar geriledi” diyen Yardımcı, “Özel­likle Ramazan ayından yaklaşık bir ay önce başlayan fiyat artışı­nın ardından şu anda kuzu kar­kas etinde 40 ile 50 TL arasında bir düşüş yaşandı. Bu düşüş tez­gahlara da yansıyor. Örneğin da­ha önce kuzu but 800 liraydı, 750 liraya düştü. Kuzu kıyma 750 li­radan şu anda 700’e düştü” dedi.

Kasap esnafının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara da değinen Yardımcı, yüksek kira, elektrik ve vergi yüklerinin es­nafı zorladığını ifade etti. Bele­diyelerin ucuz et satmak adına açtığı dükkanların ise kasaplarla haksız rekabete yol açtığını sa­vundu.

Ayrıca Et ve Süt Kuru­mu’nun Ramazan ayında zincir marketlerle işbirliği yaparak fi­yatları dengelemeye çalıştığını, ancak bazı marketlerde satılan etin menşei konusunda şeffaf olunmadığını vurgulayan Yar­dımcı, “Marketlerde etin yerli mi, ithal mi olduğu açıkça yazıl­malı. Ayrıca hazır kıymanın ka­nunen yasak olmasına rağmen bazı zincir marketlerde satıldı­ğını görüyoruz. Dana karkas ette de yaklaşık 20 liralık bir gerile­me söz konusu” dedi.

Kurban Bayramı yaklaştıkça fiyatların tekrar artabileceğine işaret eden Yardımcı, “Kurban­da fiyatların düşmesi beklen­mez. Artmazsa ne mutlu bize, ama artarsa da şaşırmayız” şek­linde konuştu.

"Köpük sönmeye başladı”

Ramazan ayı öncesinde yükselen kuzu eti fiyatları, arz fazlası ve düşük taleple birlikte düşüşe geçtiğini kaydeden İstanbul Kasaplar Odası Başkan Vekili Murat Kocaoğlu, bölgelere göre kuzu karkasta fiyatların 70 lira gerilediğini söyledi. Et piyasasında özellikle kuzu etinde dikkat çekici bir düşüş yaşandığını ifade eden Kocaoğlu, “Fiyatın geri gelmesinde süt kuzusunun bollaşması, ihracat beklentilerinin gerçekleşmemesi ve iç piyasada talebin düşmesi nedeniyle fiyatların ciddi şekilde geriledi.

Bölgelere göre değişmekle birlikte kuzu etinde 50 ila 70 TL arasında düşüş söz konusu” dedi. Ayrıca, bu düşüşün tabelalara da yansıdığını belirten Kocaoğlu, “Ramazan öncesinde yaşanan fiyat artışının balon etkisi taşıdığını ve bu ‘köpüğün’ piyasanın normale dönmesiyle birlikte sönmeye başladı. Dana karkas etin kilogramında ise 10 lira düştü. Kuzuya kıyasla daha sınırlı bir gerileme yaşandı” dedi.