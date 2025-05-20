İki yılda 800 milyar TL’ye dayanacak
Gastronomi sektörü son yıllarda işletmelerin sayısının artmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası festivallerle büyümesini sürdürüyor. AGAFED Başkanı Karaman, “2021'de yaklaşık 144 milyar TL olan sektörün pazar büyüklüğü, 2026'ya kadar 772 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor” dedi.
Mehmet H. GÜLEL
Türkiye gastronomi sektörü son yıllarda HORECA ve işletmelerin sayısının artmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası festivallerle büyümesini sürdürüyor.
Son 5 yılda her yıl yüzde 40 büyüme gösterdiğini kaydeden Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) Başkanı Ahmet Karaman, “Gastronomi sektörü, son dönemde kayda değer bir büyüme gösteriyor. 2021 yılında yaklaşık 144 milyar TL olan sektörün pazar büyüklüğü, 2026 yılına kadar 772 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Bu, yıllık ortalama yüzde 40’lık bir büyüme oranına işaret ediyor” dedi.
Söz konusu büyümenin sektörün sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan da önemini artırdığına dikkat çeken Karaman, “Gastronomi, yerel üreticilerden global pazarlara uzanan geniş bir ekosistemi kapsıyor. İstihdamdan turizme, ihracattan kültürel tanıtıma kadar birçok alanda katma değer yaratıyor.
AGAFED olarak, bu dinamik sektördeki gelişmeleri desteklemek ve Türk mutfağının uluslararası alanda daha görünür hale gelmesini sağlamak için çeşitli projeler ve iş birlikleri yürütüyoruz. Sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla eğitim programları, yarışmalar ve festivaller düzenleyerek, hem mevcut profesyonellerin gelişimine katkı sağlıyor hem de yeni nesil şeflerin yetişmesine olanak tanıyoruz. 2026 itibarıyla daha uluslararası bir yapı planlıyoruz” diye konuştu.
Bu yılki ana tema ‘Sürdürülebilir Mutfaklar’
Bu doğrultuda Türkiye’de gastronomi sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren en kapsayıcı platformlardan biri olan İstcook Fest’i düzenlediklerini aktaran Karaman, yalnızca bir festival olarak değil, aynı zamanda sektör için bir vizyon geliştirme alanı olmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl 16 -17 Mayıs’ta Maltepe Park AVM’de düzenlediklerini bildiren Karaman, “Şeflerden üreticilere, akademisyenlerden yatırımcılara kadar herkesi ortak bir dilde buluştu.
Gastronomi artık yalnızca lezzetle değil, ekonomi, kültür, istihdam ve inovasyonla da anılıyor. Festivalde katılan markaların yerli üreticiler, şefler ve işletmeciler arasında iş birlikleri de doğdu. Aynı zamanda tüketici eğilimleri, menü trendleri ve inovatif ürünler burada sergilendi. Yani İstcook Fest, gastronomi ekonomisinin dinamiklerini canlı tutan ve yerel girişimcilerin görünürlüğünü artıran bir rol üstlendi.
Bu yılki ana temamız ‘Sürdürülebilir Mutfaklar’ olarak belirlemiştik. Bunu belirlerken hem iklim krizi hem de artan maliyet baskısı gibi güncel konuların mutfaklara olan etkisini dikkate aldık. Gıda israfının azaltılması, yerel ürün kullanımı, sezonsallık gibi sürdürülebilir mutfak uygulamaları, artık sadece etik değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik” şeklinde konuştu.
Pandemiyle ivme kazandı
Gastronomi sektörünün pandemi sonrası yeniden ivme kazandığına dikkat çeken Ahmet Karaman, 2024 itibarıyla özellikle turizm bölgelerinde ve büyükşehirlerde ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini ifade etti. Ancak enflasyon, kira baskısı, hammadde fiyatlarındaki zorluluklara değinen Karaman, “Sektör yaratıcılığa ve girişimciliğe açık yapısıyla büyümeye devam ediyor.
‘Yerel ve sağlıklı’ odağındaki mutfaklar, dijital menüler, temassız ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik odaklı menü tasarımları artık standart haline geldi. Artık tüketiciler sadece ne yediğini değil, o ürünün nereden geldiği, nasıl üretildiği de önemsemeye başladı” dedi.