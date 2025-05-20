İki yılda 800 milyar TL’ye dayanacak

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye gastronomi sektörü son yıllarda HORECA ve işletme­lerin sayısının artmasının ya­nı sıra ulusal ve uluslararası festivallerle büyümesini sür­dürüyor.

Son 5 yılda her yıl yüzde 40 büyüme gösterdiği­ni kaydeden Avrasya Gastro­nomi ve Aşçılar Federasyo­nu (AGAFED) Başkanı Ah­met Karaman, “Gastronomi sektörü, son dönemde kay­da değer bir büyüme gösteri­yor. 2021 yılında yaklaşık 144 milyar TL olan sektörün pa­zar büyüklüğü, 2026 yılına ka­dar 772 milyar TL'ye ulaşma­sı öngörülüyor. Bu, yıllık orta­lama yüzde 40’lık bir büyüme oranına işaret ediyor” dedi.

Söz konusu büyümenin sek­törün sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sos­yal açıdan da önemini artırdı­ğına dikkat çeken Karaman, “Gastronomi, yerel üreticiler­den global pazarlara uzanan geniş bir ekosistemi kapsıyor. İstihdamdan turizme, ihra­cattan kültürel tanıtıma kadar birçok alanda katma değer ya­ratıyor.

AGAFED olarak, bu di­namik sektördeki gelişmeleri desteklemek ve Türk mutfağı­nın uluslararası alanda daha görünür hale gelmesini sağla­mak için çeşitli projeler ve iş birlikleri yürütüyoruz. Sektö­rün sürdürülebilir büyümesi­ni desteklemek amacıyla eği­tim programları, yarışmalar ve festivaller düzenleyerek, hem mevcut profesyonellerin geli­şimine katkı sağlıyor hem de yeni nesil şeflerin yetişmesine olanak tanıyoruz. 2026 itiba­rıyla daha uluslararası bir yapı planlıyoruz” diye konuştu.

Bu yılki ana tema ‘Sürdürülebilir Mutfaklar’

Bu doğrultuda Türkiye’de gastronomi sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren en kapsayıcı platformlardan biri olan İstcook Fest’i dü­zenlediklerini aktaran Kara­man, yalnızca bir festival ola­rak değil, aynı zamanda sek­tör için bir vizyon geliştirme alanı olmayı hedefledikleri­ni söyledi. Bu yıl 16 -17 Ma­yıs’ta Maltepe Park AVM’de düzenlediklerini bildiren Ka­raman, “Şeflerden üreticile­re, akademisyenlerden yatı­rımcılara kadar herkesi ortak bir dilde buluştu.

Gastronomi artık yalnızca lezzetle değil, ekonomi, kültür, istihdam ve inovasyonla da anılıyor. Fes­tivalde katılan markaların yerli üreticiler, şefler ve işlet­meciler arasında iş birlikleri de doğdu. Aynı zamanda tü­ketici eğilimleri, menü trend­leri ve inovatif ürünler bura­da sergilendi. Yani İstcook Fest, gastronomi ekonomisi­nin dinamiklerini canlı tutan ve yerel girişimcilerin görü­nürlüğünü artıran bir rol üst­lendi.

Bu yılki ana temamız ‘Sürdürülebilir Mutfaklar’ olarak belirlemiştik. Bunu belirlerken hem iklim krizi hem de artan maliyet baskı­sı gibi güncel konuların mut­faklara olan etkisini dikkate aldık. Gıda israfının azaltıl­ması, yerel ürün kullanımı, sezonsallık gibi sürdürülebi­lir mutfak uygulamaları, ar­tık sadece etik değil, aynı za­manda ekonomik bir gerekli­lik” şeklinde konuştu.

Pandemiyle ivme kazandı

Gastronomi sektörünün pandemi sonrası yeniden ivme kazandığına dikkat çeken Ahmet Karaman, 2024 itibarıyla özellikle turizm bölgelerinde ve büyükşehirlerde ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini ifade etti. Ancak enflasyon, kira baskısı, hammadde fiyatlarındaki zorluluklara değinen Karaman, “Sektör yaratıcılığa ve girişimciliğe açık yapısıyla büyümeye devam ediyor.

‘Yerel ve sağlıklı’ odağındaki mutfaklar, dijital menüler, temassız ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik odaklı menü tasarımları artık standart haline geldi. Artık tüketiciler sadece ne yediğini değil, o ürünün nereden geldiği, nasıl üretildiği de önemsemeye başladı” dedi.