İkinci el oto pazarında bayram hareketliliği! Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor...

Kurban Bayramı öncesi Bursa'daki ikinci el otomobil pazarında yoğunluk dikkat çekti. Tatil dönemine araçsız girmek istemeyenler, oto pazarına akın etti. Kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla veya ustalarıyla birlikte pazara gelerek araçları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz haftalarda durgun bir seyir izleyen ikinci el araç pazarı, bayramın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.

Yaz tatili planı yapan ve bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşların araç talebi, ikinci el satışlarını artırdı. Pazarda hem alıcılar hem de satıcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor

Her bütçeye uygun araçların bulunduğu pazarda, fiyatların 150 bin TL'den başladığı görüldü. Satıcılar, alıcıların araçlarda en çok kilometre, boya ve değişen parçalara dikkat ettiğini belirtirken, şasi sağlam olduğu sürece bu gibi durumların daha az önemsendiğini ifade etti.

Pazara sabah erken saatlerde gelen bazı vatandaşlar, birkaç satışın kısa sürede gerçekleştiğine dikkat çekerek oto pazarında pazarlık imkânının da avantaj sağladığını söyledi.