İkinci el otomobil piyasasında reel fiyat düşüşü 22. ayında! İşte modellere göre ortalama fiyatlar...

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasını inceleyen sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü raporunun nisan ayı sonuçları açıklandı.

Rapor sonuçlarına göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 9,2 artarken bir önceki aya göre çok sınırlı düştü.

Ortalama otomobil fiyatlarında bir önceki aya kıyasla binde 3 kadar çok sınırlı bir düşüş oldu. Mart’ta 950 bin 515 TL olan ortalama otomobil fiyatı Nisan’da 947 bin 790 TL’ye düştü.

Reel fiyatlarda düşüş 22. ayında

Enflasyondan arındırılmış (reel) otomobil ortalama fiyatları ise nisan ayında da düşüşünü sürdürdü. Böylece reel ortalama fiyatlar 22 aydır düşüş göstermiş oldu.

Nisanda otomobil reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8, bir önceki aya göre ise yüzde 3,2 düştü.

Modellere göre fiyat artışları

Eski model araçların fiyatlarında farklı seyirler görüldü.

2004-2008 model yılındaki araçların fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 azalırken 2009-2013 ve 2014-2018 model yılındaki araçların fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 7,1 artttı.

Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 447 bin 866 TL, 2009-2013 yaş grubunda 700 bin 799 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 76 bin TL oldu.

Yeni model otomobillerinde ise 2022 model yılı (yüzde 1,2’lik düşüş) dışındaki tüm model yıllarındaki otomobillerin fiyatı yükselldi.

Yeni model yıllarındaki en yüksek artış (yüzde 11,9) 2019 modellerinde, en düşük artış (yüzde 0,9) 2021 modellerinde görüldü. İkinci el piyasadaki en yeni model olan 2024 model yılındaki araçların fiyatı ise 1 milyon 939 bin TL oldu.

Hem otomobil arzı hem satılan otomobil sayısı arttı

Nisan ayında satılık otomobil ilan sayısı mart ayına kıyasla yüzde 4,2 artarak 1 milyon 44 bin 61 olurken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 9,7 artışla 213 bin 363’ten 234 bin 27’ye yükseldi.

2024 Kasım’dan sonra düşme eğilimde olan otomobil talep endeksi ise marttan sonra nisanda da yükseldi. Otomobil talep endeksi marta kıyasla yüzde 12,4, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,5 daha yüksek oldu.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise geçen aya kıyasla 1,1 puan artarak yüzde 22,4 oldu. Bu artış hem ilan sayısının hem satılan otomobil sayısının artması (sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 9,7) sonucu meydana geldi.

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla 1,7 gün uzayarak 23 gün oldu.