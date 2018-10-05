İklimlendirme ihracatı 5 milyar dolara çıkacak
Sektörün planlarını anlatan İklimlendirme Sanayicileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, “2018 yılında yüzde 20’ye yakın büyüme ve 5 milyar dolara yakın ihracat bekliyoruz. Hedefimiz ise en kısa sürede dış ticaret açığını kapatmak.” dedi.
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