İklimlendirme sektörü mart ayında 671 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştı

Türk İklimlendirme Sektörü, 2023 yılının Mart ayı itibariyle 671 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile sektöründe tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Bununla birlikte sektör 2023’ün ilk çeyreğini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 1 milyar 757 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattı. Sektörün ihracatı, Türkiye ihracat ortalamasının üstünde gerçekleşirken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %92,8 olarak gerçekleşti.

Yüzde 16,6 ihracat artışı sağladı

Yalıtım Malzemeleri alt sektörü haricinde tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk İklimlendirme Sektörü, 2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılının aynı dönemine göre, Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 7,9, Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 3,9, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 11,3, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 11, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 16,6 ihracat artışı sağladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2022 yılının ilk çeyreğinde 5,2 dolar iken 2023 yılının ilk çeyreğinde 6,3 dolara çıktı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak 2023 yılının Mart ayında tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaştıklarını ve yine bu yılın ilk çeyreğinde de sektör ihracatının Türkiye ihracatının üzerinde büyüdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Türk İklimlendirme sektörü olarak ana hedefimiz olan Dünya pazarından yüzde 1,5’luk pay alma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2023 yılı ilk çeyrek rakamları da bunu destekliyor. İhracatçılarımız için tüm sektör paydaşları ile birlikte pazarlama ve iletişim anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz.

"İhracatta 11. büyük sektör konumunda"

Bu yıl şu ana kadar Rusya’dan Slovakya’ya, Senegal’den Endonezya’ya kadar geniş bir perspektifte 13 adet fuar, milli katılım ve ticari heyet organizasyonları düzenledik. Yılın sonuna kadar 40’ın üzerinde etkinliği ihracatçılarımızın hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün en büyük fuarlarından biri olan ISH Frankfurt 2023’e de geçtiğimiz ay 128 firma ile katılarak Avrupa pazarındaki etkinliğimizi artırdık.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ISK Sodex Fuar’ı için de büyük bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte de ihracatçılarımızı doğru alıcılar buluşturmak en büyük hedefimiz.

Türk İklimlendirme Sektörü, Türkiye’de TİM verilerine göre ihracatta 11. büyük sektör konumunda. Ülkemiz ihracatı ve uluslararası piyasalarda etkinleşmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Avrupa’da değişen enerji kullanım çeşitlerine yönelik doğru cihaz ve ekipmanları sağlamak adına üretim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

Bu anlamda yurtdışından Türkiye’ye yatırımlarında arttığını görüyoruz. Türk firmalarımız için yeni dönemin çok hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz.”