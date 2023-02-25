İklimlendirme sektöründen ocakta 525 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 yükselerek 19,4 milyar dolar oldu.

Ocakta iklimlendirme sektörünün dış satımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak, 525,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla dış satım Almanya'ya

Ocakta en fazla ihracat 59,9 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya’yı, 39 milyon dolar ile Rusya, 36,6 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 34,6 milyon dolar ile İtalya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, İspanya, Polonya ve Irak oldu.

İklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapan il 196,7 milyon dolar ile İstanbul iken İstanbul'u, 62,3 milyon dolar ile Manisa, 49,6 milyon dolar ile Kocaeli, 37,8 milyon dolar ile İzmir ve 37,4 milyon dolar ile Bursa takip etti.

TİM verilerine göre, sektör, ocakta ülkenin toplam ihracatından yüzde 2,7 pay aldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, İklimlendirme sektörü olarak ocak ayında 525,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, sektörün yurt dışında pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar tüm paydaşları ile koordineli ve verimli bir şekilde ilerlediğini söyledi.

"En büyük hedefimiz dış ticaret fazlası veren sektör olmak"

2023'te dış ticaret fazlası veren sektör olmayı en büyük hedef olarak belirlediklerini belirten Şanal, "Bünyemizde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezinden gelen raporlar ve ihracatçılarımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda yurtdışı ticaret heyetlerinden, fuar katılımlarına, alım heyetlerinden yurtdışı eğitim -B2B görüşmelerine kadar 30’u aşkın faaliyetin planlamasını yaptık ve hayata geçiriyoruz.

Şu ana kadar yurt dışında Slovakya, Moskova ve Suudi Arabistan’da 3 adet fuara ihracatçılarımızla birlikte katıldık. Ayrıca bu hafta İsrail’de B2B görüşme toplantısı organizasyonu ile Senegal’de Milli Katılım organizasyonu yapıyoruz." dedi.

Şanal, Kahramanmaraş depreminin kendilerini derinden etkilediğini ifade ederek, "Deprem felaketine üreticilerimiz hem kendi imkanları ile hem de birlik olarak TİM bünyesinde verdikleri destekle tek yürek oldular. Sektör olarak maddi yardımlarımızla birlikte özellikle konteyner üretimi ve yerleştirilmesi ile depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarına yönelik desteklerde bulunuyoruz.

Bununla birlikte sektörümüz bu büyük felaketten üretim anlamında etkilenmedi. Üreticilerimiz daha çok Marmara, Ege ve Orta Anadolu Bölgesinde yerleşik olduklarından üretimlerine devam ediyorlar." şeklinde konuştu.