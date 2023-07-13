İKV Başkanı: Gümrük Birliği güncellenmeli

Belma A.ÖZGEN

Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olan Zeytinoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinde bütüncül bir yaklaşımının gerekli olduğunun altını çizdi. Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Başkanı Nele Eichhorn ile de görüşen Zeytinoğlu, Gümrük Birliği kapsamında yaşanan sorunları ele aldı ve güncellenme ihtiyacını vurguladı.

Türkiye-AB ilişkilerinde “yeşil ve dijital gündem” oluşturarak var olan sorunların aşılabileceğini dile getiren Zeytinoğlu, sözkonusu önerinin Türkiye’nin AB üyelik hedefinin yerini almayacağını, ancak ilişkileri tıkayan zorluk ve engelleri aşmak için bir ivme yaratabileceğini kaydetti.

Avrupa Dış Eylem Servisi Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölümü Başkanı Baiba Aleksejuka-Tavaresa ile de görüşen Zeytinoğlu, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki canlanma ihtiyacına değindi ve Ukrayna Savaşı sonrasında ortaya çıkan tablonun Avrupa güvenliğinde Türkiye’nin rolünü öne çıkardığını ve iş birliği ihtiyacını artırdığını belirtti.