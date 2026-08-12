İlaç sektörü Ar-Ge’ye 5,6 milyar lira harcadı

Rekabet Kuru­lunca yayımlanan İlaç Sektör İncelemesi Ön Raporu'na gö­re, sektör son yıllarda yatırım sermayesi gerektiren, yük­sek teknoloji kullanılan, yo­ğun AR-GE faaliyeti yürütü­len bir alan oldu. Teknoloji­nin gelişmesiyle ilaç sektörü yalnızca hastalıkların teda­visine değil, yaşam kalitesi­ni artırmaya yönelik de ürün­ler geliştiriyor.

Yeni ürün geliştiren ve patent koru­ması altındaki referans ilaç­ları piyasaya sunan, dolayı­sıyla AR-GE çalışmalarına ağırlık veren firmalar refe­rans ilaç firmaları olarak ta­nımlanıyor. Raporda yer alan son verilere göre, dünyada geçen yıl itibarıyla ilaç satış­ları bakımından ilk 50'de yer alan şirketler, ABD ilaç paza­rının yüzde 88'ini, Türkiye pazarının ise yüzde 49'unu oluşturuyor. Bu durum, Tür­kiye ilaç pazarında küresel ölçekte faaliyet gösteren şir­ketlerin önemli bir paya sa­hip olduğunu, yerli ve diğer uluslararası firmaların da pazardaki güçlü konumu­nu koruduğunu gösteriyor.

İlaç satışı kadar bunların ge­liştirilmesi için yapılan har­camalar da istikrarlı şekilde artıyor. Küresel ilaç sektö­ründe AR-GE faaliyetleri­ne yapılan harcamaların tu­tarı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 yükselerek 201,3 milyar dolar oldu. Kü­resel AR-GE harcamalarında ilk sırayı 130,1 milyar dolarla ABD aldı.

Amaç yerli üretimin artması

Türkiye'de de sektör yük­sek katma değerli üretim ya­pısı, nitelikli istihdam kapa­sitesi ve AR-GE yoğun faali­yetleriyle dikkati çekiyor. 12. Kalkınma Planı kapsamın­da bu alanda yerli üretim po­tansiyelinin artırılması, dı­şa bağımlılığın azaltılması ve yenilikçi ilaç geliştirme kapasitesinin güçlendiril­mesi hedefleniyor.

Türki­ye'de ilaç sektörünün 2020 yılında 56 milyar lira olan toplam pazar büyüklüğü, ge­çen yıl 479 milyar liraya ulaş­tı. Ülkenin bu alandaki AR-GE harcamaları ise 2020- 2024 döneminde düzenli olarak arttı. Sektör, 2020'de araştırma geliştirme faali­yetlerine 676,2 milyon lira harcarken, 2024'te bu tutar yüzde 723 artarak 5,6 mil­yar lira oldu. Bir diğer ifa­deyle, 5 yılda sektörün AR-GE harcamaları 8,3 katı­na yükseldi.

Türkiye'de imal edi­len ilaçların toplam içindeki payı 2020-2025 döneminde satış değeri ve kutu sayısı ba­kımından ithal ilaçlara kıyas­la yüksek seyretti.