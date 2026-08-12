Mobilyada rekabet için destek bekleniyor
Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adem Derinel, sektörün ihracatını istikrarlı bir şekilde artırdığını belirterek, “Daha fazlası için firmaların rekabetçiliğini artıracak desteklere ihtiyaç duyuluyor” dedi.
Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü temmuz ayında yüzde 6 artışla 731,1 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Avrupa pazarındaki hareketlilik Fransa’ya ihracatta yüzde 40, Birleşik Krallık’a yüzde 10,1 ve Bulgaristan’a yüzde 27,1’lik artışla dikkat çekti.
Temmuz verilerinin Avrupa pazarındaki toparlanma sinyallerini güçlendirdiğini belirten Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Adem Derinel, “Bununla birlikte üretim maliyetleri, finansmana erişim koşulları ve kur dengesi ihracatçımızın rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Bu nedenle finansman maliyetlerinin azaltılması, üretim üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve ihracatçının rekabetçiliğini güçlendirecek destek mekanizmalarının etkin biçimde uygulanması büyük önem taşıyor” dedi.
Temmuz ayında Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü 731 milyon 97 bin dolarlık ihracata imza atarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 büyüme kaydetti. AKAMİB ise temmuz ayında yüzde 11,6 düşüşle 74 milyon 331 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yedi ayında Türkiye geneli sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 4 milyar 474 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, AKAMİB’in ihracatı yüzde 14,8 düşüşle 466 milyon 866 bin dolar oldu.
Irak liderliğini korudu Fransa güçlü yükseldi
Türkiye genelinde temmuz ayında sektör ihracatında ilk beş pazar Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Fas oldu. İlk 10 pazar içinde en yüksek artış yüzde 40 ile Fransa’ya, yüzde 36,3 ile Libya’ya ve yüzde 27,1 ile Bulgaristan’a yapılan ihracatta gerçekleşti.
AKAMİB’in temmuz ayı ihracatında ise Irak ilk sıradaki yerini korurken, Fransa, Suriye, Romanya ve ABD en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı. Birlik ihracatında en dikkat çekici yükseliş yüzde 198,7 ile Fransa’ya, yüzde 29,1 ile ABD’ye ve yüzde 18,5 ile Ürdün’e yapılan ihracatta kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin en büyük pazarı 528,1 milyon dolarla yine Irak oldu.
Bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Libya takip etti. İlk yedi ayda ilk 10 pazar içinde en güçlü artış yüzde 17,3 ile Fransa’ya ve yüzde 15,6 ile Bulgaristan’a yapılan ihracatta gerçekleşirken, KKTC’ye ihracat yaklaşık yüzde 20 artışla 76,7 milyon dolara yükseldi. AKAMİB’in ocak-temmuz ihracatında da Irak liderliğini korurken; Suriye, Fransa, Almanya ve Romanya diğer sıralamaları oluşturdu. İran pazarı yüzde 165,7’lik artışla en güçlü büyümenin yaşandığı ülke olurken, Fransa’ya ihracat yüzde 46,1, KKTC’ye ihracat ise yüzde 9,8 arttı.
“Maliyet yönetimi de artık kritik hale geldi”
Adem Derinel, sektörün özellikle Avrupa pazarındaki toparlanma sinyallerini yakından takip ettiğini belirterek, temmuz verilerine bakıldığında sektör ihracatının belirli pazarlarda yeniden ivme kazanmaya başladığına dikkat çekti.
Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki talep hareketliliğinin sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğine değinen Derinel, şunları kaydetti: “Bununla birlikte üretim maliyetleri, finansmana erişim koşulları ve kur dengesi ihracatçımızın rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat tarafından açıklanan özellikle döviz dönüşüm uygulamasında yeni destek çalışmaları ve ihracatçılara yönelik ilave düzenleme hazırlıkları sektörümüz adına memnuniyet verici. Uygulama detayları netleştikçe ihracatçılarımızın finansman ve nakit akışı açısından bir miktar nefes almasına katkı sağlayacağına inanıyorum