Mobilyada rekabet için destek bekleniyor

Türkiye mobilya, kâğıt ve or­man ürünleri sektörü tem­muz ayında yüzde 6 artışla 731,1 milyon dolarlık ihracata ulaş­tı. Avrupa pazarındaki hareketlilik Fransa’ya ihracatta yüzde 40, Bir­leşik Krallık’a yüzde 10,1 ve Bulga­ristan’a yüzde 27,1’lik artışla dikkat çekti.

Temmuz verilerinin Avrupa pa­zarındaki toparlanma sinyalleri­ni güçlendirdiğini belirten Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Baş­kanı Adem Derinel, “Bununla birlik­te üretim maliyetleri, finansmana erişim koşulları ve kur dengesi ih­racatçımızın rekabet gücünü doğru­dan etkiliyor. Bu nedenle finansman maliyetlerinin azaltılması, üretim üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve ihracatçının rekabetçiliğini güç­lendirecek destek mekanizmaları­nın etkin biçimde uygulanması bü­yük önem taşıyor” dedi.

Temmuz ayında Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü 731 milyon 97 bin dolarlık ihracata im­za atarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 büyüme kaydetti. AKAMİB ise temmuz ayında yüzde 11,6 düşüş­le 74 milyon 331 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yedi ayında Türkiye geneli sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 4 milyar 474 milyon dolar se­viyesinde gerçekleşirken, AKAMİ­B’in ihracatı yüzde 14,8 düşüşle 466 milyon 866 bin dolar oldu.

Irak liderliğini korudu Fransa güçlü yükseldi

Türkiye genelinde temmuz ayında sektör ihracatında ilk beş pazar Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Fas ol­du. İlk 10 pazar içinde en yüksek ar­tış yüzde 40 ile Fransa’ya, yüzde 36,3 ile Libya’ya ve yüzde 27,1 ile Bulga­ristan’a yapılan ihracatta gerçekleşti.

AKAMİB’in temmuz ayı ihracatında ise Irak ilk sıradaki yerini korurken, Fransa, Suriye, Romanya ve ABD en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı. Birlik ihracatında en dikkat çekici yükseliş yüzde 198,7 ile Fran­sa’ya, yüzde 29,1 ile ABD’ye ve yüz­de 18,5 ile Ürdün’e yapılan ihracatta kaydedildi. Ocak-temmuz dönemin­de Türkiye’nin en büyük pazarı 528,1 milyon dolarla yine Irak oldu.

Bu ül­keyi sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Libya takip etti. İlk yedi ayda ilk 10 pazar içinde en güçlü artış yüz­de 17,3 ile Fransa’ya ve yüzde 15,6 ile Bulgaristan’a yapılan ihracatta ger­çekleşirken, KKTC’ye ihracat yakla­şık yüzde 20 artışla 76,7 milyon do­lara yükseldi. AKAMİB’in ocak-tem­muz ihracatında da Irak liderliğini korurken; Suriye, Fransa, Almanya ve Romanya diğer sıralamaları oluştur­du. İran pazarı yüzde 165,7’lik artışla en güçlü büyümenin yaşandığı ülke olurken, Fransa’ya ihracat yüzde 46,1, KKTC’ye ihracat ise yüzde 9,8 arttı.

“Maliyet yönetimi de artık kritik hale geldi”

Adem Derinel, sektörün özellik­le Avrupa pazarındaki toparlanma sinyallerini yakından takip ettiği­ni belirterek, temmuz verilerine ba­kıldığında sektör ihracatının belirli pazarlarda yeniden ivme kazanma­ya başladığına dikkat çekti.

Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki ta­lep hareketliliğinin sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlen­dirildiğine değinen Derinel, şunla­rı kaydetti: “Bununla birlikte üretim maliyetleri, finansmana erişim ko­şulları ve kur dengesi ihracatçımızın rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat tara­fından açıklanan özellikle döviz dö­nüşüm uygulamasında yeni destek çalışmaları ve ihracatçılara yöne­lik ilave düzenleme hazırlıkları sek­törümüz adına memnuniyet verici. Uygulama detayları netleştikçe ih­racatçılarımızın finansman ve nakit akışı açısından bir miktar nefes al­masına katkı sağlayacağına inanıyo­rum