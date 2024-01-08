İMDER, Dünyanın En Büyük İnşaat Fuarlarından World of Concrete’e katılacak

İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş, fuara Türkiye’den katılacak 20’den fazla Türk firmasıyla birlikte, sektördeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, Türk makinecilerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla hazırlandıklarını söyledi. Karataş, fuarın özellikle beton makina ve ekipmanları uzmanlığına sahip ilk ve en büyük fuar olduğunu vurguladı.

“Gelecek trendlerini yerinde yakından takip edeceğiz”

İMDER olarak Türk makine sanayisini uluslararası alanda doğru ve etkin şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirten Karataş, “Yarım asırlık bir geçmişe sahip WOC, son 50 yılda sektörün başarılarına katkıda bulunan köklü markalara ve sektör liderlerine yer veriyor. Biz de bu önemli platformda sektörümüzün çatı kuruluşu olarak yüz yüze görüşmeler ve iş birliği oluşturma etkinlikleri yapacağız. Fuarın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek özel oturumlarla önemli bilgiler edinme, sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek fırsatımız olacak” dedi.

WOC’un, beton makina ve ekipmanları özelinde uzmanlığa sahip ilk ve en büyük fuar olma özelliği taşıdığını kaydeden Karataş, “Beton makina ve ekipmanları da örneğin; beton mikseri, beton pompası, beton püskürtme makinası İMDER’in çatısı altındaki ana ürün gruplarından kabul ediliyor. Bu doğrultuda fuar kapsamında tüm çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Dünyadaki gelişmeleri, gelecek trendlerini, inovatif çözümleri yerinde ve yakından takip edeceğimiz bir atmosferde bulunacağız” diye konuştu.

Sektör liderlerini bir araya getiriyor

WOC Fuarı’nda, 34 ülkeden 1.300’den fazla şirket 700 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanında stant açacak. Bu yıl, beton ve duvarcılık sektörlerinde verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlikteki yeni gelişmelere odaklanan fuar, inşaat malzemeleri, beton onarımı ve yıkımı, beton üretimi, dekoratif beton, prekast ve duvarcılık dâhil olmak üzere inşaat sektörünün birçok alanını kapsıyor. Fuar 50. yılına özel olarak bu yıl, inşaat sektöründe kullanılan en son teknoloji ve donanımlarının tanıtımına ek olarak kapsamlı eğitim programları ve sektörel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Pazar lideri ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak fuarda, son teknoloji ekipmanlar, makineler ve malzemeler sergilenecek.

Etkileşimli çalıştaylar, eğitimler düzenlenecek

Üç gün sürecek fuarda sektör profesyonellerine yönelik eğitimler, topluluk odaklı etkinlikler yapılacak. Fuarın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2024 eğitim gündemine, 3D baskı gibi yeni malzeme ve araçların uygulanması gibi dönüştürücü projeye özgü teknikleri ele alan 50’den fazla yeni konu eklendi. WOC’da sertifikasyon seminerleri, etkileşimli çalıştaylar ve akredite kurslar aracılığıyla teknik yetenek geliştirme eğitim programları yapılacak. Eğitimler beton onarımı, duvar oluşturma ve güçlendirme, robot bilimi, beton kaplama gibi başlıkları içerecek. En iyi iş uygulamaları ve proje yönetimini içeren oturumlar sektör trendleri tartışmak için önemli bir platform görevi üstleniyor.

İMDER, C6389 standında ziyaretçilerini bekliyor

İMDER, geçen yılda WOC fuarına katıldı. Bu yıl da İMDER yetkilileri C6389 numaralı stantta, WOC fuarını ziyaret edecek olan tüm katılımcıların Türk iş makinaları sektörü hakkındaki sorularını yanıtlayacak.