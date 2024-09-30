“İnovasyon ve ileri teknoloji ürünleri Maktek Avrasya’da sergilenecek”

Maktek Avrasya’nın 2012 yılından bu ya­na sektörün profesyo­nellerini tek çatı altında buluş­turduğunu söyleyen Takım Tez­gahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, takım tezgahlarının çok geniş bir yelpazede sektöre hiz­met verdiğini belirtti.

CNC ma­kinalardan sac işleme makine­lerine, kesici-tutucu takım­lara; metroloji cihazlarından robot otomasyon sistemlerine, endüstriyel yazılımlardan üç bo­yutlu yazıcılara kadar imalatta söz sahibi, pek çok inovasyon ve ileri teknoloji ürününün Maktek Avrasya’da sergileneceğini kay­deden Akyüz, bu yılki fuar tema­sını "Dijital Dönüşüm" olarak be­lirlediklerini bildirdi.

Fuar ziyaretçilerinin, dünya­nın önde gelen yüksek teknolo­jili makine ve ilgili ürünlerini teknoloji transferi sayesinde fu­arda görme ve deneyimleme fır­satı bulacaklarını anlatan Akyüz, “Bununla birlikte fuarın tema­sı olan Dijital Dönüşüm ile ilgili olarak hem yazılım hem de do­nanım seviyesinde birçok tek­noloji deneyimlenebilecek. Bu teknolojilerin başında hem yer­li firmaların geliştirdiği hem de teknoloji transferi ile ülkemize kazandırılan dijital ikiz, robo­tik sistemlerle karanlık fabri­kalara geçiş, yapay zeka, artırıl­mış gerçeklik uygulamaları yer alacak” dedi.

Bu uygulamaların firma standları haricinde "Diji­tal Dönüşüm Deneyim Alanı"n­da da imalat sanayisindeki yeni teknoloji ve gelişmeleri bizzat deneyimleme imkanı bulacak­larını aktaran Akyüz, teknolojik çeşitliliği ve teknolojiyi bilgiyle destekleyen uygulamaların söz konusu olduğundan, Maktek Av­rasya 2024’ü teknolojik yatırım açısından tam bir fırsat ortamı olarak değerlendirdi.

Fuarın 2012 yılından bu ya­na başarı ivmesini artırmasının Maktek Avrasya 2024’e yönelik talebi katladığını belirten Akyüz, “Fuar katılımının yüzde 99'u ay­lar önceden tamamlandı. Binin üzerinde firma ve firma temsil­ciğinin yer alacağı Maktek Avras­ya, katılımcılara ve ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, yenilikle­ri, sektör trendlerini ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı su­nacak” diye konuştu.

Yılın ilk altı ayında üretim yüzde 22 düştü

Resmi veriler üzerinden takım tezgahları sektörü için yılın ilk yarısına bakıldığında üretimin yüzde 22 düşüşle 430 milyon do­lar olarak kayıtlara geçtiğini söy­leyen Akyüz, ihracatın yüzde 17 düşüşle 331 milyon dolar, itha­latın yüzde 4 düşüşle 808 milyon dolar, yine kullanım oranının ise yüzde 9 düşüşle 907 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Güncel durum üzerinden yıl sonu projeksiyonu yaptıkların­da, sektörün geçen yıla göre dü­şüşle kapanacağını bildiren Ak­yüz, yılsonu için takım tezgahla­rının yurt içi satışının tahmini olarak yaklaşık yüzde 5’lik dü­şüşle 2 milyar dolar seviyelerin­de kalacağını öngördü.

1992’den beri faaliyet gösteriyor

Takım tezgahları ve diğer adıy­la üretim teknolojileri sektörü­nün çok geniş bir alanı kapsa­dığını söyleyen Akyüz, bu alan­da hizmet veren teknolojileri CNC, takımlar, bağlama sistem­leri, metroloji ve kalite kontrol ekipmanları, üretim teknoloji­lerinde kullanılan yazılımlar, di­ğer ilgili imalat makineleri ola­rak sıralayabileceklerini belirt­ti. Akyüz, TİAD’ın bu alanlarda imalat, ihracat, satış sonrası tek­nik hizmetler ve teknoloji trans­feriyle; katma değerli üretim ve Türkiye’nin ihracat gücünün ar­tırılması için destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren sana­yicileri buluşturan bir çatı kuru­luşu olduklarını anlattı.

Sektörün yıllık pazar büyüklüğü 2 milyar dolar

Takım tezgahları özelinde bakıldığında yıllık Pazar büyüklüğünün 2023 yılı için 2,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini anlatan Murat Akyüz, “2024 yıl sonu için de bu

değerin 2 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Sektöre diğer tamamlayıcı unsurlar olan kesici takımlar, tutucu takımlar, metroloji, ölçme ve kalite kontrol cihazları,

eklemeli imalat makineleri, robotlar ve diğer ilgili makineleri de ilave ettiğimizde yıllık yurt içi satış değeri 3,8 milyar dolar diyebiliriz” şeklinde konuştu. Kısa ve orta vade için takım tezgahları ile üretimde otomasyon ve robotik sistemlerin kullanımının hızla artacağı bilgisini veren Akyüz, bu konuda ülkemizde sağlam temellere oturtulmuş

birçok üretici firma olmasıyla pazarda daha güçlü hale geleceklerini belirtti.