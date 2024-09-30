“İnovasyon ve ileri teknoloji ürünleri Maktek Avrasya’da sergilenecek”
Dünyanın önde gelen yüksek teknolojili makine ve ilgili ürünlerinin teknoloji transferi sayesinde Maktek Avrasya’da görülebileceğini söyleyen TİAD Başkanı Murat Akyüz, Maktek Avrasya’nın sektörün profesyonellerini tek çatı altında buluşturduğunu belirtti. Akyüz, bu yılki fuar temasını “Dijital Dönüşüm” olarak belirlediklerini bildirdi.
Maktek Avrasya’nın 2012 yılından bu yana sektörün profesyonellerini tek çatı altında buluşturduğunu söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, takım tezgahlarının çok geniş bir yelpazede sektöre hizmet verdiğini belirtti.
CNC makinalardan sac işleme makinelerine, kesici-tutucu takımlara; metroloji cihazlarından robot otomasyon sistemlerine, endüstriyel yazılımlardan üç boyutlu yazıcılara kadar imalatta söz sahibi, pek çok inovasyon ve ileri teknoloji ürününün Maktek Avrasya’da sergileneceğini kaydeden Akyüz, bu yılki fuar temasını "Dijital Dönüşüm" olarak belirlediklerini bildirdi.
Fuar ziyaretçilerinin, dünyanın önde gelen yüksek teknolojili makine ve ilgili ürünlerini teknoloji transferi sayesinde fuarda görme ve deneyimleme fırsatı bulacaklarını anlatan Akyüz, “Bununla birlikte fuarın teması olan Dijital Dönüşüm ile ilgili olarak hem yazılım hem de donanım seviyesinde birçok teknoloji deneyimlenebilecek. Bu teknolojilerin başında hem yerli firmaların geliştirdiği hem de teknoloji transferi ile ülkemize kazandırılan dijital ikiz, robotik sistemlerle karanlık fabrikalara geçiş, yapay zeka, artırılmış gerçeklik uygulamaları yer alacak” dedi.
Bu uygulamaların firma standları haricinde "Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı"nda da imalat sanayisindeki yeni teknoloji ve gelişmeleri bizzat deneyimleme imkanı bulacaklarını aktaran Akyüz, teknolojik çeşitliliği ve teknolojiyi bilgiyle destekleyen uygulamaların söz konusu olduğundan, Maktek Avrasya 2024’ü teknolojik yatırım açısından tam bir fırsat ortamı olarak değerlendirdi.
Fuarın 2012 yılından bu yana başarı ivmesini artırmasının Maktek Avrasya 2024’e yönelik talebi katladığını belirten Akyüz, “Fuar katılımının yüzde 99'u aylar önceden tamamlandı. Binin üzerinde firma ve firma temsilciğinin yer alacağı Maktek Avrasya, katılımcılara ve ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, yenilikleri, sektör trendlerini ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı sunacak” diye konuştu.
Yılın ilk altı ayında üretim yüzde 22 düştü
Resmi veriler üzerinden takım tezgahları sektörü için yılın ilk yarısına bakıldığında üretimin yüzde 22 düşüşle 430 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Akyüz, ihracatın yüzde 17 düşüşle 331 milyon dolar, ithalatın yüzde 4 düşüşle 808 milyon dolar, yine kullanım oranının ise yüzde 9 düşüşle 907 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Güncel durum üzerinden yıl sonu projeksiyonu yaptıklarında, sektörün geçen yıla göre düşüşle kapanacağını bildiren Akyüz, yılsonu için takım tezgahlarının yurt içi satışının tahmini olarak yaklaşık yüzde 5’lik düşüşle 2 milyar dolar seviyelerinde kalacağını öngördü.
1992’den beri faaliyet gösteriyor
Takım tezgahları ve diğer adıyla üretim teknolojileri sektörünün çok geniş bir alanı kapsadığını söyleyen Akyüz, bu alanda hizmet veren teknolojileri CNC, takımlar, bağlama sistemleri, metroloji ve kalite kontrol ekipmanları, üretim teknolojilerinde kullanılan yazılımlar, diğer ilgili imalat makineleri olarak sıralayabileceklerini belirtti. Akyüz, TİAD’ın bu alanlarda imalat, ihracat, satış sonrası teknik hizmetler ve teknoloji transferiyle; katma değerli üretim ve Türkiye’nin ihracat gücünün artırılması için destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren sanayicileri buluşturan bir çatı kuruluşu olduklarını anlattı.
Sektörün yıllık pazar büyüklüğü 2 milyar dolar
Takım tezgahları özelinde bakıldığında yıllık Pazar büyüklüğünün 2023 yılı için 2,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini anlatan Murat Akyüz, “2024 yıl sonu için de bu
değerin 2 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Sektöre diğer tamamlayıcı unsurlar olan kesici takımlar, tutucu takımlar, metroloji, ölçme ve kalite kontrol cihazları,
eklemeli imalat makineleri, robotlar ve diğer ilgili makineleri de ilave ettiğimizde yıllık yurt içi satış değeri 3,8 milyar dolar diyebiliriz” şeklinde konuştu. Kısa ve orta vade için takım tezgahları ile üretimde otomasyon ve robotik sistemlerin kullanımının hızla artacağı bilgisini veren Akyüz, bu konuda ülkemizde sağlam temellere oturtulmuş
birçok üretici firma olmasıyla pazarda daha güçlü hale geleceklerini belirtti.