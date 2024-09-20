İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi geriledi

İMSAD'ın çalışmasına göre, çalışma gün sayısındaki iniş çıkışların yarattığı dalgalanma ortadan kalktı. Bu koşullar içinde Bileşik Endekste ağustos ayında gerileme yaşandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimselliğin katkısı görülmemektedir. İç pazarda daralma daha çok hissedilmektedir. İhracat pazarlarında durağanlık sürmüştür. Güven ve beklentiler de zayıflamıştır. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde bileşik endeks ağustos ayında düşüş göstermiştir.

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 0,87 puan azalmıştır. Bileşik Endeks ağustos ayında 67,19 puan olmuştur. Bileşik Endeks yerel seçimler sonrası temmuz ayında yaşanan ilk artış sonrası yeniden gerilemiştir. Çalışma gün sayısındaki iniş çıkışların etkilerinin ortadan kalkması ile Bileşik Endeks eğilimi daha sağlıklı hale gelmiştir.

Faaliyetlerde bir önceki aya göre gerileme yaşanmıştır. İç satışlar ve üretim önemli ölçüde azalmıştır. En yüksek sezonda faaliyetler düşüş eğilimi göstermiştir.

Güven Endeksi ağustos ayında sınırlı ölçüde düşmüştür. Güven Endeksi üçüncü çeyrekte zayıf kalmaya devam etmektedir. Ağustos ayında faaliyetlerdeki düşüş güveni sınırlamıştır.

Beklenti Endeksi ağustos ayında gerilemiştir. İç ve dış pazar beklentileri zayıflamıştır. Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise son 3 aydır kuvvetli düşüş gerçekleşmiştir.

Bileşik Endeks bundan sonraki süreçte büyük ölçüde ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekillenecektir. Endekslerde toparlanma ötelenmektedir."