İnşaat sektörü ihracatta pazar ve büyüme arayışında

Nezaket ÇETİN

Fuarın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, organizasyonun geçen yıl yeniden başladığını belirterek, bu yıl hem katılımcı firma sayısında hem de metrekare bazında yaklaşık iki kat büyüme sağlandığını ifade etti. Sektörün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Burkay, buna rağmen fuara gösterilen yoğun ilginin önemli bir güven göstergesi olduğunu vurguladı.

Burkay, fuar kapsamında yaklaşık 18 ülkeden 200’ü aşkın yabancı alım heyetinin Bursa’da ağırlandığını belirterek, Türkiye’nin farklı bölgelerinden de inşaat malzemeleri alanında alıcıların organizasyona dahil edildiğini söyledi. Uluslararası katılımın sektör açısından yeni iş birliklerinin önünü açtığını kaydetti.

İnşaat sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Burkay, kalkınmış ve gelişmiş toplumların en önemli göstergesinin inşa ettikleri şehirler olduğunu belirtti. Sektörün 200’ün üzerinde alt alana doğrudan etki eden güçlü bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Burkay, bu nedenle sektör paydaşlarının verdiği desteği son derece önemli bulduklarını ifade etti. Güçlü şehirlerin ancak doğru planlama ve ortak akılla inşa edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Aynı dönemde, 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Karavan ve Doğa Turizmi Fuarı’nın da yoğun ilgi gördüğünü belirten Burkay, eş zamanlı organizasyonların Bursa’nın fuarcılık gücünü pekiştirdiğini ifade etti.