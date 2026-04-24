Zeytinyağı depoculuğunda yeni dönem başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçe­si, zeytinyağı sektöründe stratejik bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışı­lan ve bölgedeki 16 oda ile bor­sanın paydaş olduğu “Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk” projesinde en kritik eşik aşıldı. Ayvalık Ti­caret Odası Başkanı Ali Uçar, şir­ketin resmi kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ve inşaat ruhsa­tı aşamasına geçildiğini duyurdu.

16 oda ve borsa tek çatı altında birleşti

Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir Valiliği’nin destekleriyle hayata geçen proje, bölgedeki tüm aktörleri bir araya getirdi. Yer tahsisinin yapılma­sının ardından bakanlık izniyle şirketin kurulduğunu belirten Başkan Ali Uçar, tesisin Ayva­lık’ta konumlanacağını ifade etti. Proje, artan ağaç sayısı ve üretim hacmiyle stratejik bir ürün hali­ne gelen zeytinyağının katma de­ğerini artırmayı hedefliyor.

Üreticiye stopaj muafiyeti, markaya kalite güvencesi

Lisanslı depoculuğun sisteme dahil olan tüm paydaşlara büyük avantajlar sağlayacağını vurgu­layan Uçar, “Üreticiler ürünleri­ni lisanslı depoya bıraktıklarında devlet desteklerinden doğrudan faydalanabilecek. Ayrıca stopaj muafiyeti ve ilave teşviklerle ka­zançlarını koruyacaklar. Marka­lar, istedikleri an yüksek kaliteli ve coğrafi işaretli ürünlere kont­rollü bir şekilde erişme fırsatı ya­kalayacak. Tüccar ve fabrikacılar için Gelir Vergisi, Kurumlar Ver­gisi ve KDV muafiyetleri uygula­nacak.” Dedi.

Zeytinyağının kalitesini koru­manın en önemli yolunun doğru depolama olduğunu hatırlatan Uçar, “Zeytinyağı gibi altın sıvı­yı, katma değer oluşturan ürü­nümüzü düzgün saklama şartla­rı altında bu tesislerde muhafaza edeceğiz. Sızma zeytinyağlarımı­zı 18 ay, Riviera zeytinyağlarımı­zı ise 12 ay boyunca ilk günkü ka­litesinde saklayabileceğiz” dedi.

ELÜS ile sübvansiyonlu kredi imkanı

Sistemin finansal ayağına da dikkat çeken Uçar, depoya bı­rakılan ürün karşılığında çıka­rılacak olan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sayesinde, hak sahiplerinin bu senetleri temi­nat göstererek düşük faizli süb­vansiyonlu kredilerden fayda­lanabileceğini belirtti. İhracat­çıların da toplu mal temini ve güvenli depolama avantajını kullanarak uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma gele­ceği ifade edildi.