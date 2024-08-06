İnşaatta durgunluk devam ediyor, sektör destek bekliyor

Müjde DEMİR

Tetiklediği yüzlerce üre­tim sektörü ve istihdam kaynağı olan inşaat sek­töründe sektör temsilcileri des­tek beklediklerini kaydetti. Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, inşaat sektörünün Türki­ye’nin taşıyıcı sektörlerinden ol­duğunu belirtti.

Ekonomik krizlerin inşaat sek­törünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Çakır, “İnşaat sek­törü uzun süredir sorunlar yaşa­yan bir sektör ama özellikle ya­şadığımız deprem felaketiyle ve son yıllarda kronik bir sorun ha­line gelen yüksek faiz ve yüksek enflasyonla bu sorunlar daha da arttı. Yaşanan deprem felaketin­den dolayı deprem bölgesinde yeni yapılan konut ve alt yapılar­dan dolayı inşaat sektörüne ge­reksinim duyulan malzemeler­de hem tedarik sorunları hem de fiyat artışları yaşandı. Bu doğal olarak depremden etkilenmeyen bölgelerde de inşaat sektöründe fiyatların ve maliyetlerin artışı­nı tetikledi.

Sektörün sorunları­nın çoğu artık yapısal bir sorun haline gelmeye başladı. Mali so­runlar, arsa üretme sorunu, ko­nut kredilerine erişim zorluğu, yüksek faiz ve yüksek enflasyon­la, alım gücündeki azalma inşa­at sektörünü kırılgan hale getirdi. Kredi faizinin yüksekliği, mali­yet artışından dolayı ev fiyatları­nın artışı, orta ve alt gelir gurubu vatandaşların konuta ulaşımını engellemektedir. Bu da sektörde durgunluğa yol açmaktadır” dedi.

Tüm bu sorunlara ek olarak, aşırı ihtiyaçtan dolayı deprem bölgesine giden inşaat eleman­ları nedeniyle, diğer bölgelerde inşaat ustası sıkıntısı yaşanma­ya başladığına değinen Çakır, bu durumun kalıpçı, demirci, sıvacı gibi ustaların yevmiye fiyatları­nı astronomik rakamlara çıkma­sına neden olduğuna vurgu yap­tı. Çakır, “Durum kendi kendine düzelecek gibi görünmüyor. So­runlardan tek birinin çözümü de işe yarayacak gibi görünmüyor. Sorunlar o kadar iç içe geçmiş ki, hepsi birbirini tetikliyor. Bundan dolayı, konu bütünsel ele alınma­lıdır. Bu durumda yapılması gere­ken şey bir kamu desteğidir.

Ge­rek hükümetimizin gerekse Be­lediyelerin sosyal konut üreterek orta ve alt gelir gurubu vatandaş­ların barınma sorununa destek olması hem sektörü ve dolayısıy­la sektöre hizmet veren yüzlerce yan sektörü kurtaracak, hem de insanoğlunun en temel ihtiyacı olan barınma sorununa çare ola­caktır. Çünkü sorun ekonominin ötesinde bir sosyal konu haline de gelmektedir. Sonuç olarak, inşa­at sektörü bütünsel acil bir eylem planıyla birlikte kamunun deste­ğini beklemektedir” diye konuştu.

Mesleki eğitimde yaşanan sorunlar çözülmeli

Son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan ara elemanın eksikliği, sektörün gelişimini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci de, Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminin genişletilmesini ve Avrupa'daki mesleki eğitim sistemlerine benzer bir düzenin benimsenmesinin önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ekinci, “Özellikle, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde olduğu gibi, 12 yaşından itibaren öğrencilere mesleki eğitime geçiş fırsatı sunan modellerin ülkemizde de benimsenmesi önemlidir” dedi.

Bu konuda uzun yıllardır ikili eğitim sistemiyle başarılı olan Almanya, İsviçre, Japonya ve ABD gibi ülkelerin örnek alınması gerektiğine değinen Ekinci, “Bu ülkelerde zorunlu temel eğitiminin ardından hemen çıraklık eğitimleri başlamaktadır. İkili sistem olarak da tanımlanan bu modelde teorik derslerin okullarda verilmesinin ardından uygulamaya yönelik beceri kazanımları iş yerlerinde sağlanmaktadır. Bu konuda ticaret odaları ve güçlü STK’lar ile işbirliği yapılmalıdır” dedi.