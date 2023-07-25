İnşaatta maliyet artış hızına ‘denetim’ freni

Hamide HANGÜL

TÜİK tarafından açıklanan ve mayıs ayında inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 47.95 oranında artmasını değerlendiren Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, son aylarda fiyat artış hızının gerilediğini ancak maliyetlerde artışın süreceğini, konut fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Emrullah Yedikardeş, inşaat maliyetleri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “İnşaat maliyetlerinde geçen yıl ciddi artışlar nedeniyle konut fiyatlarında rekorlar kırılmıştı. Hatta Eylül 2022’de resmi maliyet artış hızı yüzde 114 olarak açıklanmıştı. Bu yıl bir önceki ay açıklanan maliyet artışı yüzde 60 seviyesindeydi. Geçen seneye göre artış hızının frenlendiğini görebiliyoruz.”

Doğalgaz indirimi de etkili

Söz konusu artış hızının frenlenmesinde, iktisadi açıdan parabolün artık tepe noktasına gelip düşüşe geçmesinin de rolü olduğuna işaret eden Yedikardeş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin beton fiyatlarındaki denetim sayesinde betona sene başından bu yana zam gelmemesinin etkisi var. Eğer denetim olmasaydı yine bu artışlar belki yüzde 100’ler seviyesinde kalmaya devam edecekti. Ayrıca doğalgazda indirim ve teşvikler sayesinde maliyet artış hızını ciddi anlamda frenlendi.”

Fahiş fiyat artışları önlendi

Diğer taraftan, konut satışlarındaki düşüşe bakarak, inşaat malzemeleri talebinin gerilediğini düşünmenin yanlış olacağına işaret eden Yedikardeş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Deprem bölgesinde yapılacak konutlar, adeta ülkenin yıllık konut üretimine denk. Öyle ki deprem bölgesindeki konutlar için malzeme ve usta yönlendirildiği için biz malzeme ve usta bulmakta güçlük çekiyoruz. Örneğin deprem bölgesinde hızlı üretim için inşaat malzemeleri öncelikli olarak o bölgeye yönlendiriliyor. Biz burada verdiğimiz siparişleri teslim almak için uzun süreler beklemek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla malzeme fiyatlarında gerileme olmasını beklemiyoruz. Ancak denetimler sayesinde malzeme fiyatlarındaki fahiş artışların önüne geçilmiş görünüyor."