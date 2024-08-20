İnşaattaki yavaşlama ‘derinleşecek’ korkusu
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) raporuna göre, Faaliyet Endeksi temmuzda da negatif tarafta kalmaya devam etti. THBB Başkanı Yavuz Işık, “İç talebin yavaşlatılmasına yönelik atılacak ilave adımlar ile birlikte inşaat sektöründe de durgunluğun derinleşmesi beklenmektedir” dedi.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı. Verilen bilgiye göre, Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyuyor.
Rapora göre, Faaliyet Endeksi haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine geriledikten sonra temmuzda kısmi yükseliş gösterdi, ancak negatif tarafta kalmaya devam etti. Buna karşılık hem ‘Güven’ hem de ‘Beklenti’ endeksleri hazirandaki seviyenin altına indi. Özellikle Beklenti’deki bozulma dikkat çekici boyuta ulaştı.
Siparişlerde 20 aylık dönemin en sert düşüşü
Beklenti ve Güven’deki gerileme, Faaliyet’teki sınırlı yükselişin etkisini ortadan kaldırdı, böylece Hazır Beton Endeksi de düşüş gösterdi. Rapora göre, temmuz ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azaldı. En fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görüldü.
Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, temmuz ayına ilişkin diğer ekonomik göstergelerde olduğu gibi inşaat sektörünün de yavaşlamaya işaret ettiğini kaydetti. Işık şöyle devam etti:
“İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI temmuzda 47,2’ye inerken, kapasite kullanım oranı aynı dönemde yüzde 75,9’a gerilemiştir. Yeni alınan siparişlerde, Kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık dönemin en sert düşüşü kaydedilmiştir. Her ne kadar temmuz ayı konut satış rakamları, özellikle konut sektörüne yönelik müteahhit firmaların indirim ve kampanyalarının etkisi ile 120 binin üzerine çıksa da ipotekli satışlardaki kan kaybı devam etmektedir.
Tüm bu gelişmelere rağmen Merkez Bankası en son açıkladığı üçüncü enflasyon raporunda, enflasyonda temel belirleyici faktörlerin başında gelen iç talebin henüz istenilen oranda daralmadığını değerlendirmiştir. Bu kapsamda iç talebin yavaşlatılmasına yönelik atılacak ilave adımlar ile birlikte inşaat sektöründe de yavaşlamanın derinleşmesi beklenmektedir.”
Konut fiyatları reel olarak %10.6 düştü
2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,39 artan, reel olarak ise yüzde 1,78 oranında azalan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 44,67 arttı, reel olarak ise yüzde 10,58 azaldı. REIDIN’den yapılan açıklamaya göre, 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 6,05, reel olarak ise yüzde 2,74 oranında artan Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 80,76, reel olarak ise yüzde 11,73 arttı.