İnşaattaki yavaşlama ‘derinleşecek’ korkusu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ile bağlantı­lı imalat ve hizmet sektörlerin­deki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Be­ton Endeksi” 2024 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı. Verilen bil­giye göre, Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağ­lantılı imalat ve hizmet sektörle­rindeki mevcut durumu ve bek­lenen gelişmeleri ortaya koyuyor.

Rapora göre, Faaliyet Endek­si haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine geriledikten sonra temmuzda kısmi yükseliş gösterdi, ancak negatif tarafta kalmaya devam etti. Buna karşı­lık hem ‘Güven’ hem de ‘Beklen­ti’ endeksleri hazirandaki sevi­yenin altına indi. Özellikle Bek­lenti’deki bozulma dikkat çekici boyuta ulaştı.

Siparişlerde 20 aylık dönemin en sert düşüşü

Beklenti ve Güven’deki geri­leme, Faaliyet’teki sınırlı yük­selişin etkisini ortadan kaldırdı, böylece Hazır Beton Endeksi de düşüş gösterdi. Rapora göre, tem­muz ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azaldı. En fazla daralma Faaliyet Endek­si’nde görüldü.

Raporun sonuçlarını değer­lendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Yavuz Işık, temmuz ayına ilişkin diğer ekonomik göstergelerde olduğu gibi inşa­at sektörünün de yavaşlamaya işaret ettiğini kaydetti. Işık şöy­le devam etti:

“İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI temmuzda 47,2’ye inerken, kapasite kullanım oranı aynı dönemde yüzde 75,9’a geri­lemiştir. Yeni alınan siparişler­de, Kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık döne­min en sert düşüşü kaydedilmiş­tir. Her ne kadar temmuz ayı ko­nut satış rakamları, özellikle ko­nut sektörüne yönelik müteahhit firmaların indirim ve kampan­yalarının etkisi ile 120 binin üze­rine çıksa da ipotekli satışlar­daki kan kaybı devam etmekte­dir.

Tüm bu gelişmelere rağmen Merkez Bankası en son açıkla­dığı üçüncü enflasyon raporun­da, enflasyonda temel belirleyici faktörlerin başında gelen iç ta­lebin henüz istenilen oranda da­ralmadığını değerlendirmiştir. Bu kapsamda iç talebin yavaşla­tılmasına yönelik atılacak ilave adımlar ile birlikte inşaat sektö­ründe de yavaşlamanın derinleş­mesi beklenmektedir.”

Konut fiyatları reel olarak %10.6 düştü

2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,39 artan, reel olarak ise yüzde 1,78 oranında azalan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 44,67 arttı, reel olarak ise yüzde 10,58 azaldı. REIDIN’den yapılan açıklamaya göre, 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 6,05, reel olarak ise yüzde 2,74 oranında artan Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 80,76, reel olarak ise yüzde 11,73 arttı.