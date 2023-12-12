Irak’taki ekonomik sorunlar hububatçıları Körfez’e yöneltti

Güneydoğu Anadolu’da bu yıl ihracatını artırmayı başaran tek sektör olan hububatçılar, Türkiye genelinde yüzde 30,6 payla bölge bazlı liderliğini de korudu. GAİB bünyesinde sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürünler makarna, buğday unu, bitkisel yağlar ile bisküvi-pasta oldu.

Bölgeden Irak’a yapılan sektörel ihracatta yılın 11 ayında yüzde 5,3 düzeyinde yaşanan düşüşe rağmen, bu pazarın bölgenin sektörel ihracatında ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şunları söyledi: “Irak’ın sektörümüz iştigal alanındaki birçok ürüne koyduğu kısıtlamalara, son olarak hamur işleri ve kek ithalatı yasağı da eklendiğinden bu ülkeye bölgemizden yapılan sektörel ihracatımızdaki düşüş bir süre daha devam edebilir.

İhracat pazarlarımızda ortaya çıkan bu tip ekonomik zorlukları, pazar çeşitlenmesine giderek ve özellikle Körfez ülkeleriyle yeni ticari iş birlikleri yaparak aşmaya çalışıyoruz. Irak’taki gelir kaybımızın 50 milyon doların üzerine ulaştığı 11 ay sonunda, toplam ihracatımızı miktarsal bazda artırabilmemizi başarı olarak görüyoruz.”

“Körfez’deki temaslarımız olumlu sonuç verdi”

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat liderliğini elinde bulunduran bölgenin toplam ihracatında yüzde 50 paya sahip olan Orta Doğu ülkelerindeki ticari temasların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Kadooğlu şunları belirtti: “Bu yıl Gaziantep ile Körfez ülkeleri arasında deyim yerindeyse mekik dokuduk.

Ekonomik olarak bölgesel bir güce kavuşan bu ülkelerin ticaret heyetleriyle önemli görüşmelerde bulunduk. Yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir çıkartma yapmıştık, son olarak geçen ay içinde Private Label Middle East fuarında dünyanın farklı ülkelerinden gelen potansiyel alıcılarla buluştuk. Suudi Arabistan’a ihracatımız bu dönemde yaklaşık yüzde 250 arttı. Bölgeyle ticaretimiz henüz emekleme aşamasında olduğundan bu artışın getirisi 42 milyon dolar oldu ama gelecek yıllar ülkemiz için çok daha fazlasını vadediyor.