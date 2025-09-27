İş Bankası ve Visa'dan spora destek iş birliği

Hamide HANGÜL

Etkinli­ğe İş Bankası Genel Müdür Yar­dımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin’in yanı sıra eski basketbolcu İbra­him Kutluay ve spor yorumcusu Kaan Kural da katıldı. Maximum Kart ve Visa iş birliği kapsamında, EuroLeague’e özel kampanyalar ve etkinlikler düzenlenecek. Bu kampanyalar, ilk kez kart alacak­lara ve mevcut kart sahiplerine yö­nelik olacak şekilde planlanıyor.

Spora desteğimizi arttırıyoruz

Sezgin Lüle, Türkiye’de spor kültürünün yerleşmesini ve fark­lı spor dallarının gelişimini önem­sediklerini dile getirerek, “Maxi­mum ile Avrupa erkekler profes­yonel basketbolunun zirvesi olan EuroLeague’de Visa ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Visa ile süregelen güçlü ortaklı­ğımızın küresel alandaki önemli adımlarından biri olan bu işbirli­ğiyle izleyicilerin sahadaki heye­canına ortak olacak, sunduğumuz yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve birçok ilkleri içeren ödeme dene­yimlerini, milyonlarca taraftarın nefesini tutarak takip ettiği Euro­League’e taşıyacağız.”

Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz

Samile Mümin de Turkish Air­lines EuroLeague’in basketbol­da rekabetin, heyecanın ve tutku­nun en üst seviyede yaşandığı ad­reslerden biri olduğunu söyledi. Mümin, Visa olarak turnuvanın resmi ödeme partnerliğini 2025- 2026 sezonunda Maximum Kart ile sahalara taşıdıklarını dile ge­tirdi. Türk bankacılığının öncüle­rinden İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum’un adını bin­lerce kişinin sahada, milyonlar­ca kişinin ise ekran başında takip edeceği turnuvada görmenin ken­dileri için büyük bir gurur kayna­ğı olduğunu vurgulayan Mümin, şu ifadeleri kullandı: “Sporun bir­leştirici gücüne olan inancımızla hem dünyada hem de Türkiye’de birçok önemli spor organizasyo­nuna destek veriyor, güvenli ve hızlı ödeme çözümlerimizle ta­raftarların yalnızca oyunun heye­canına odaklanmasına katkı sağ­lıyoruz” EuroLeague Basketbol Ticari İşler Direktörü Gawain Da­vies ise söz konusu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile ge­tirdi. Davies, “Ortaklarımızın si­nerji yaratarak EuroLeague’i bü­yütmek ve tanıtmak için yenilikçi yollar bulmalarını görmek çok et­kileyici” ifadelerini kullandı.