İş Bankası ve Visa'dan spora destek iş birliği
Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum, Turkish Airlines EuroLeague’in 2025-2026 sezonu için turnuvanın resmi ödeme partneri Visa ile iş birliği gerçekleştirdi.
Hamide HANGÜL
Etkinliğe İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin’in yanı sıra eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve spor yorumcusu Kaan Kural da katıldı. Maximum Kart ve Visa iş birliği kapsamında, EuroLeague’e özel kampanyalar ve etkinlikler düzenlenecek. Bu kampanyalar, ilk kez kart alacaklara ve mevcut kart sahiplerine yönelik olacak şekilde planlanıyor.
Spora desteğimizi arttırıyoruz
Sezgin Lüle, Türkiye’de spor kültürünün yerleşmesini ve farklı spor dallarının gelişimini önemsediklerini dile getirerek, “Maximum ile Avrupa erkekler profesyonel basketbolunun zirvesi olan EuroLeague’de Visa ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Visa ile süregelen güçlü ortaklığımızın küresel alandaki önemli adımlarından biri olan bu işbirliğiyle izleyicilerin sahadaki heyecanına ortak olacak, sunduğumuz yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve birçok ilkleri içeren ödeme deneyimlerini, milyonlarca taraftarın nefesini tutarak takip ettiği EuroLeague’e taşıyacağız.”
Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz
Samile Mümin de Turkish Airlines EuroLeague’in basketbolda rekabetin, heyecanın ve tutkunun en üst seviyede yaşandığı adreslerden biri olduğunu söyledi. Mümin, Visa olarak turnuvanın resmi ödeme partnerliğini 2025- 2026 sezonunda Maximum Kart ile sahalara taşıdıklarını dile getirdi. Türk bankacılığının öncülerinden İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum’un adını binlerce kişinin sahada, milyonlarca kişinin ise ekran başında takip edeceği turnuvada görmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Mümin, şu ifadeleri kullandı: “Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla hem dünyada hem de Türkiye’de birçok önemli spor organizasyonuna destek veriyor, güvenli ve hızlı ödeme çözümlerimizle taraftarların yalnızca oyunun heyecanına odaklanmasına katkı sağlıyoruz” EuroLeague Basketbol Ticari İşler Direktörü Gawain Davies ise söz konusu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davies, “Ortaklarımızın sinerji yaratarak EuroLeague’i büyütmek ve tanıtmak için yenilikçi yollar bulmalarını görmek çok etkileyici” ifadelerini kullandı.