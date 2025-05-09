İş güvenliğinde başarı, ortak bilinç geliştirilmesiyle mümkün  

Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği Başkanı Arda ATAOĞLU

İş güvenliği sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zaman­da insana verilen değerin en önemli göstergelerinden biri. Sanayileşmenin hızlanması ve iş gücünün çeşitlenmesi, iş güvenliği alanında daha güç­lü önlemler alınmasını zo­runlu kılıyor. Türkiye’de son yıllarda bu bilinç artmış olsa da hala aşmamız gereken bir­çok engel mevcut.

İş kazala­rının düşük olduğu ülkelerde çalışanlar, koruyucu ekipman olmadan çalışmayı reddede­biliyorken, Türkiye’de çalı­şanlar, işverene masraf ola­cağı için işini kaybetme kor­kusuyla verilen ekipmanı bile kullanmaktan çekinebiliyor. Bu anlayışın değişmesi için, iş güvenliği kültürünü küçük yaşlardan itibaren yerleştire­cek eğitim politikalarına ihti­yaç duyuluyor.

Standartları yükseltme prensibiyle çalışıyoruz

İş güvenliği sektörünün gelişmesi ve daha sağlıklı bir yapı kazanması, sektörde fa­aliyet gösteren firmaların ortak hareket etmesi ve güç­lerini birleştirmesiyle müm­kündür. Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği (TİGİ­AD) olarak sektördeki firma­ları bir araya getirerek ortak sorunlara çözüm üretmek, iş güvenliği bilincini artırmak ve sektör standartlarını yük­seltmek amacıyla çalışıyoruz. Derneğimiz, sektör temsilci­leriyle kamu kurumları ara­sında bir köprü görevi üstle­nerek, iş güvenliği mevzuat­larının geliştirilmesine katkı sunuyor ve sektördeki firma­lara rehberlik ediyor.

İş güvenliği ekipmanları­na erişimde maliyet faktö­rü: Özellikle ithal edilen ki­şisel koruyucu donanımla­ra (KKD) uygulanan yüksek vergiler ve maliyete direkt et­ki eden yıpratıcı gümrük sü­reçleri kaliteli ekipmanlara erişimi zorlaştırıyor.

Bilinç eksikliği ve eğitim ihtiyacı: Çalışanların ekip­manları yalnızca bir zorunlu­luk olarak değil, kendi güven­likleri için bir gereklilik ola­rak görmeleri sağlanmalı.

İşverenlerin maliyet kaygı­sı: Bazı işletmeler iş güvenli­ğine yönelik harcamaları bir ek yük olarak görüyor ve bu alanda yeterli yatırım yapmı­yor. Bu sorunların çözümü için devlet, işverenler ve sek­tör temsilcileri arasında daha güçlü bir iş birliği gerekiyor. İş güvenliğinin bir maliyet unsuru olarak değil, iş verim­liliğini artıran bir unsur ola­rak görülmesi sağlanmalıdır.

Ulaşılabilir ekipman için ortak çözümler üretmeliyiz

İş güvenliği ekipmanları, kriz anlarında hayat kurtaran unsurlardır ve bunların kolay erişilebilir olması hayati önem taşır. Bu yüzden Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) ürünlerinin ithalat süreçlerindeki vergi uygulamalarına, yıpratıcı gümrük süreçlerine, nihayetinde bu ekipmanların herkes için ulaşılabilir olması adına düzenlemeler yapılmalı. Amacımız, bu kritik ekipmanların hem daha kolay temin edilmesi hem de en uygun fiyatlarla sunulabilmesi için ortak çözümler üretmek olmalıdır.

Türkiye’de iş güvenliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedilse de hala alınması gereken ciddi önlemler bulunuyor. İş güvenliği bir maliyet değil, iş gücünü koruyarak üretkenliği artıran bir yatırımdır. Çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlamak, sadece bir yasal gereklilik değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. TİGİAD olarak, sektördeki tüm firmaları iş güvenliği alanında ortak hareket etmeye ve Türkiye’de daha yüksek standartlar oluşturmak için birlikte çalışmaya davet ediyoruz.