İş sağlığı ve güvenliği mesleği sektör oldu

İş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Faaliyetleri”, İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komitesinin uzun yıllardır hem TOBB hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu çalışmaların ardından sektörel bir NACE kodu aldı.

İzmir Ticaret Odası Meclisi’nin kararı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin onayı ile resmileşen karar sayesinde sektör temsilcileri Ticaret Odalarında tek bir çatı altında sorunlarını çözebilecek.

Sektör bir araya toplandı

Bu gelişmenin sektör açısından çok önemli olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komitesi Başkanı ve 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, “İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri uzun yılladır farklı NACE kodları altında tanımlanıyordu.

Bu nedenle sektörel çalışmalar belirli bir düzen içerisinde yapılamıyordu. Sektörde hizmet veren yetkilendirilmiş kuruluşlar olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) danışmanlık, sağlık merkezi gibi NACE kodlarında bulunduğu için Ticaret Odalarında farklı meslek kollarında temsil ediliyor ve sektörel sorunlarının çözümü için bir araya gelemiyordu” dedi.