İstanbul’da ünlü bir kebapçıya fahiş fiyat denetimi

Bugün yapılan denetimlerde, işletmede bulunan 5 ayrı ürün haksız fiyat artışı şüphesiyle incelemeye alındı. Bu kapsamda son 3 aya ait alış ve satış faturaları, maliyet belgeleri ile işletmenin savunmaları temin edildi.

Denetimler sırasında ayrıca Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin “etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği” hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletme hakkında idari işlem uygulandı.

Tespit edilen tüm uygunsuzluklar değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edildi.