İşten çıkarma dalgası yayılıyor: SAP 3 bin çalışanını işten çıkaracak

Maliyetleri düşürmeye ve bulut veri teknolojisi birimine odaklanmaya çalışan Alman yazılım şirketi SAP dünya genelinde çalışanlarının %2.5'ini, yani 3,000 kişiyi işten çıkarmayı ve anket yazılımları üreticisi iştiraki Qualtrics'teki çoğunluk hisselerinin satışını değerlendirmeyi planladığını açıkladı.

İşten çıkarmalar dalga dalga yayılıyor

SAP bu planıyla son dönemde binlerce kişiyi işten çıkaran Alphabet Inc, Amazon.com Inc ve Microsoft Corp gibi teknoloji şirketlerinin arasına katıldı.

Amazon'un CEO'su Andy Jassy, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada daha önce açıklanmış olan iş gücünün azaltılması kapsamında işten çıkarmaların 18,000 kişiyi aşacağını ifade etmişti.

Microsoft Corp, 19 Ocak'ta 10,000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su 20 Ocak'ta çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet'in 12,000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Facebook'un çatı şirketi Meta ve Twitter gibi diğer teknoloji şirketleri de geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Hisselerini satacak

SAP 2018'de 8 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve 2021'de yaklaşık 21 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Qualtrics'teki %71 hissesini satma sürecini de başlattı.

Anket yazılımı sağlayıcısı Qualtrics piyasa değeri şu anda 7 milyar dolar.