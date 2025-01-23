İstihdam açığı ev tekstilinde üretimi vurdu
Ev tekstili üretim gücünü korumak için eleman arıyor. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Tüm ekonomik koşullara rağmen istihdam için iş var ama çalışan bulmak zor” diyerek, sektörün üretimde kapasite düşürmek zorunda kaldığını belirtti. Ev tekstilinde kapasite kullanım oranları yüzde 80’lerden 60-65’lere geriledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin üretim ve ihracattaki güçlü kaslarından biri olan ev tekstili sektörü, zorlu geçen bir yılın ardından 2025’te yeniden atağa geçmek istiyor. Sektör, her ne kadar global pazarlardaki kayıplardan nasibini alsa da ihracattaki dördüncülük sıralamasını koruyor. Ancak, çoğu sektörde olduğu gibi çalışacak nitelikli personel açığı yaşanan ev tekstili sektöründe, fabrikalar üretimde vardiya düşürmek zorunda kalıyor.
Sabit döviz kurundan sonra sektörün ‘en temel’ probleminin işçi açığı olduğunu belirten Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, fabrikaların uzun zamandır tam kapasite çalışamaz duruma geldiğini söyledi. Bu durumun doğrudan üretimi etkilediğine işaret eden Bayram, bunun beraberinde ihracatı da zayıflattığını belirtti. Bayram, “Nitelikli personel durumunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor” vurgusu yaptı. Ev tekstili sektöründe birkaç yıl öncesinde toplam çalışan sayısı 500 bin iken bugün rakam aşağılara inmiş durumda.
Türkiye’nin ev tekstili üretiminin yoğunlaştığı iller ise Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir ve Uşak. Ev tekstili sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’de birçok firma kendi markasını oluşturmuş durumda. Buna bağlı olarak da yurtiçi ve yurtdışında mağaza zincirleri kurmaya başlayan sektör firmaları, bazı ünlü yabancı markaların da lisanslı üretimini yapıyor. Sektördeki üreticilerin büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor.
Sektör, Hindistan gibi bakanlık istiyor
2024’ün genel olarak üretici ve ihracatçılar için zor bir yıl olduğunu dile getiren Bayram, “Sanayici olarak her yılbaşında ihracatımızı artırmak, üretimimizi hız kesmeden devam ettirmek gibi hedeflerle başlıyoruz. Fakat global savaşlar, ekonomik durumlar ne yazık ki bu hedefleri gerçekleştirmekte zorluyor” dedi.
Türkiye’nin tekstil sektöründe ilk 4 ülke arasında yer aldığını ve bunun global bir başarı olduğu yorumunu yapan Bayram, şunları söyledi: “Fakat burada ülkemizin ne yazık ki bir eksikliği var. Geçtiğimiz aylarda TETSİAD olarak, aralarında Hindistan Tekstil Bakanı’nın da yer aldığı bir heyeti ağırladık ve tekstilde oldukça etkili ülkelerin sektör için bakanlıklarının olması bizleri etkiledi.
Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sektörümüzü destekliyor ama sadece ev tekstilinde kargo beraberinde 5 milyar dolarlık hacim yaratan sektörün kendi bakanlığının olması, sorunlarla birebir ilgilenmesi çok önemli. Böylece yaşanılan tüm sorunların çözümü ivedilikle çözüme kavuşur. Bu da beraberinde ihracat oranımızın giderek artmasını sağlar.”
“MB’nin yüzde 2 limiti iyileştirilsin”
Ev tekstili sektörü olarak 2024 yılı başında çizdikleri ihracat hedefine ulaşamadıklarını, ihracatın yıllık 2.6 milyar dolar seviyesinde devam ettiğini bildiren Hasan Hüseyin Bayram, global firmalarla rekabette zorlanan ihracatçı için en temel sorunun sabit kur olduğunu söyledi. “En azından ihracatçılarımız için farklı kur politikası uygulanması gerekiyor.
Üretim yapan tüm firmalarımız bu anlamda desteklenmeli” diyen Bayram, şöyle devam etti: “2025 yılında öncelikle kendi sektörümüzün küresel alanda varlığını daha da arttırması beklentimiz ve hedefimiz var. Bunun için finansal olarak desteklenmeliyiz. Mesela ilk önce Merkez Bankası tarafından ihracatçılara verilen minimum yüzde 2’lik limitlerin iyileştirilmesi gerekiyor. Bu oranlarla hedeflediğimiz pazarda rekabet etmemiz gerçekten çok zor. Biz elimizden geldiğince kendimizi geliştirerek yenilikler yapmaya, sektörümüzü geliştirmeye devam ediyoruz.”
Bu anlamda da ev tekstilinin dijital platformu hometex.org’un önemli bir araç olduğunu dile getiren Bayram, aylık yaklaşık 50 ülkeden binlerce katılımcının havludan bornoza, perdeden döşemelik kumaşa, aksesuardan mekanizmalı perde tüm ev tekstili ürünlerinin üreticilerini bu platformda bulabildiğini söyledi. Bayram, “Bu tip dijital yatırımlarla sektörümüzü ve ihracatımızı geliştirip yükseltebiliriz” dedi.
"Sektörün kendi bakanlığı olsun"
Ev tekstilinde kargo beraberinde 5 milyar dolarlık hacim yaratan sektörün kendi bakanlığının olması, sorunları birebir ilgilenmesi çok önemli olduğunu söyleyen Hasan Hüseyin Bayram, böylece yaşanılan tüm sorunların ivedilikle çözüme kavuşacağını ifade etti
7 milyar dolarlık bir potansiyel var
Türkiye ev tekstilinde Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra dördüncü büyük ihracatçı konumunda. Ortalama 3 milyar dolarlık ihracatı bulunan ve yolcu beraberindeki satışla birlikte 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün küresel ev tekstili ihracatından aldığı pay ise yüzde 3.4. Türkiye’nin en fazla ev tekstili ürünü sattığı ülke halen Almanya.
İkinci sırada ise ABD yer alıyor. Gerçek potansiyeli 7 milyar dolar olan sektör, 2024’ün Ocak-Ekim döneminde ihracatta yüzde 8.7 oranında kayıp yaşadı. Yılın toplamında ise e tekstili grubunda yer alan bornoz ve yatak giyim eşyası kategorisindeki düşüş değerde yüzde 8.2, miktarda yüzde 16.9 oldu. Sadece aralık ayındaki düşüş değerde yüzde 17.7’ye, miktarda yüzde 25.9’a ulaştı.