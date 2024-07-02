İtalyan tekstil makinecileri Türkiye pazarına odaklandı
Türkiye’nin uluslararası tekstil ve konfeksiyon sektöründeki önemli rolü nedeniyle tekstil makineleri için dünyanın önde gelen pazarlarından biri haline geldiğini kaydeden Italian Trade Agency (ITA) Direktörü Marco Pintus, “İtalyan tekstil makine üreticileri için Türkiye, Çin’in ardından ikinci önemli pazar konumunda” dedi.
Italian Trade Agency (ITA) ve ACIMIT organizasyonu ile Türkiye’ye gelen 16 İtalyan tekstil makineleri üreticisi, haziran ayında İstanbul’da düzenlenen ITM 2024 Fuarı’na katıldı. Italian Trade Agency (ITA) Direktörü Marco Pintus, firmaların, tekstil ve giyim endüstrisine yönelik en son yenilikleri ve sürdürülebilir teknolojilerini sergileyerek Türkiye’de yeni iş birliklerinin temeli atıldığını kaydetti.
İtalyan tekstil makineleri firmalarının Türkiye pazarına odaklandığını ifade eden Pintus, ‘’İtalya ve Türkiye arasında tekstil endüstrisinde uzun bir ticaret geleneği var. Coğrafi yakınlık, tekstil üretim süreci hakkında derinlemesine bilgi ve teknolojik çözümler arayışı, Türkiye ve Türk tekstil şirketlerini İtalyan makine üreticileri için ideal ortaklar haline getiren faktörlerden sadece birkaçı.
Özellikle Türkiye, Çin’in ardından İtalyan tekstil makine üreticileri için ikinci yabancı pazar konumunda. Sektördeki 300 İtalyan üreticinin çoğu Türk pazarına ihracat yapıyor. 2023 yılında Türkiye’ye yönelik İtalyan ihracatı 183 milyon euro olarak gerçekleşti’’ dedi.
Türk tekstil sektöründen 80 milyar dolarlık yatırım
İtalya’nın Türkiye’ye ihracatının orta ve uzun vadeli beklentilerini değerlendiren Pintus, ‘’2011-2023 yılları arasında Türk tekstil sektörü, yeni teknolojilere yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapmış oldu. Bu yatırımlar sıklıkla İtalyan makinelerinin satın alınmasını içeriyor. Önümüzdeki yıllarda da Türk pazarındaki satışlarımızda büyüme görüleceğine inanıyoruz. ACIMIT’in 2024-27 dönemi için yaptığı tahminler, pazarın yıllık ortalama yüzde 5 büyüme oranını işaret ediyor’’ diye konuştu.
İtalyan tekstil makine ihracatının 2023 yılında yaklaşık 2 milyar euro olduğunu aktaran Pintus, bunun toplam İtalya tekstil makine üretiminin yüzde 86’sını oluşturduğunu söyledi. Geçen yıl, İtalyan tekstil makinesi ihracatlarının ana destinasyonlarının yüzde 39’unun Asya’ya, yüzde 22’nin AB’ye ve yüzde 14’ünün Avrupa dışına yapıldığı bilgisini veren Pintus, ‘’İtalyan tekstil makine ihracatına en büyük katkı Çin’den geldi. Çin pazarına yönelik satışlar 222 milyon euro değerinde oldu. Diğer önemli pazarlar arasında Türkiye, Hindistan ve ABD bulunuyor. Bu yıl İtalya’nın ihracatı yaklaşık yüzde 3 oranında ılımlı bir büyüme göstermesi bekleniyor’’ açıklamasında bulundu.
"Dünya piyasasından yüzde 10 pay alıyoruz"
Marco Pintus, İtalya’nın Çin, Almanya, Japonya ve İsviçre ile birlikte dünyanın önde gelen tekstil makine üretici ve ihracatçı ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Pintus, ‘’Dünya ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 10’dur. İtalyan tekstil makineleri, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim alanlarındaki kapasitesini artırarak, global rekabetçiliğini güçlendirme potansiyeline önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Yenilikçi ve yüksek teknolojik çözümler sunan İtalyan üreticiler, ITM fuarı ile Türk tekstil sektörünün büyümesine ve gelişimine önemli katkı veriyor” şeklinde konuştu.