İTB: Pamuk üretiminde Türkiye’nin geleceği belirsiz

Özlem SARSIN

Ortalama kütlü veriminin dekarda 440 kilogram olmasının beklendiğini ifade eden Uçak, buna göre kütlü üretimin 460 bin ton olacağını öngördüklerini belirtti.

Uçak, “Bizler, pamukta sürdürülebilir üretim için üreticilerimizin yeterli kazancı elde etmesini bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu amaçla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bugünkü fiyat koşullarının üreticimize olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla prim desteğinin kilogram başına en az 5 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Pamuk sektörünün içinde bulunduğu sorunlara hızlı ve uzun vadeli çözümler sunulmadığı takdirde ekim alanlarımız ve dolayısıyla üretimimiz bir sonraki yıl daha da gerileyecek ve 30 milyar doların üzerinde bir ihracat gelirine sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün hammadde açısından dışa bağımlılığı artacaktır” dedi.

Dünya pamuk fiyatlarının neredeyse 60 TL/kg seviyelerinde dolaşırken yerli pamuk fiyatının 45-46 lira seviyelerini geçemediğine de değinen Uçak, “Üretim maliyetleri 25 TL/ kg’a ulaşmışken, çekirdekli pamuk fiyatları 18-20 TL/kg seviyelerinde seyrediyor. Böylesi bir fiyat yapısı sürdürülebilir üretimi ve doğal olarak ticareti olumsuz etkiliyor.

Özetle, pamuk üretiminde Türkiye’nin geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyebilirim. Ancak karalar bağlamaya gerek yok, çözülemeyecek ve aşılamayacak engelimiz yok. İhtiyacımız olan tek şey uzun vadeli doğru politikalar" dedi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Söke’nin Türkiye’nin pamuk ambarı olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki üretimin yüzde 8-10’u bu bölgede üretiliyor. 2023/2024 pamuk sezonunda 315 bin dekarlık alana pamuk ekimi gerçekleştirildi, ortalama dekar başına verim 500 kg. Söke ovasındaki rekolte 160 bin ton civarı tahmin edilmektedir.

Pamuk fiyatlarının düşük olmasından dolayı çiftçilerimiz kaygılı, üreticiler pamuk fiyatları böyle seyrederse önümüzdeki sezon pamuk rekoltesinin azalacağı aşikardır. Pamuğun hak ettiği değeri görmesini umut ediyoruz” dedi.