İthal araçlar zirveye gazladı, yerliler geri vitese taktı

Otomobil ve hafif tica­ri araç satışları ilk çey­rekte iyi bir perfor­mans sergiledi. Geçen yıla gö­re paralel giden satışlar, aylık bazda da bu sene yeni rekorlara imza atıyor. Eğer pazarın dina­mikleri bu bazda giderse, yeni rekor olmasa da yine 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşıla­bilir. Nisan ayında da yeni re­kor geldi. 105 bin 352 adetle son 15 yılın en yüksek satış verisi­ne imza atıldı.

İlk 4 ayda top­lam pazar ise 381 bin 636 adete ulaştı. Veriler aslında her an­lamda pazarlama ve satış tara­fında iyi bir görünümü işaret ederken, asıl sorunun yerlilik tarafında büyüdüğü görüldü. Yerlilik oranı Otomotiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, son 10 yılın (10 yıldan fazla veri yer al­mıyor) en kötü seviyesinde. 105 bin 352 adetlik Nisan 2025 sa­tışında ithal araç oranı yüzde 72,6 seviyesine çıkarken, yerli­de bu oran yüzde 27,4 seviyesi­ne geriledi.

'Made in Türkiye' logolu satışlar 10 yılın en düşüğünde

Fabrikaların kapasitele­ri kullanamadığını söyleyen sanayiciler geçen sene yerli­lik oranının yüzde 30’un altı­na neredeyse düştüğünü söy­ledi. Buna karşılık son 2 yıl­lık nisan verilerinde yerliliğin yüzde 30’un altına indi. Sade­ce nisan bazında baktığımızda ithal tarafta da son 10 yılın en yüksek oranı var. Yüzde 27,4’e inen yerli araç oranı karşısın­da ithallerin oranı yüzde 72,6 seviyesine kadar çıktı. Bu oran ne bulunursa alındığı pande­mi döneminde bile gerçekleş­memişti. Tüketimin ağırlıklı olarak ithalata dönmesi ve dü­şen kredi talebi sanayicileri de zorladı. Nisan 2017’de pazar­da toplamda 75 bin 988 adet toplam araç satışı gerçekleşti.

O dönemde yerli ile ithal ara­sındaki fark yüzde 30 seviyele­rindeydi. Yüzde 65 seviyesinde olan ithal araç satışlarına kar­şın en azından yüzde 33,6’lık bir pay alınıyordu. Makas Ni­san 2021 ve 2022’de neredeyse kapanmak üzereydi. 2022’de arada hemen hemen yüzde 10’luk bir fark kalmıştı. Top­lam pazarın 60 binin üzerinde seyrettiği Nisan 2022’de yer­li araç satışları yüzde 45,5 se­viyesindeyken, ithal araçların payı da yüzde 54,4’lere kadar düşmüştü. Fakat bu tarihten sonra özellikle Fiat Doblo’nun üretim tarafında el değiştirme­si pazardaki yerlilik oranlarına da yansıdı.

Mayıs 2023’te so­na eren Doblo üretimi sonra­sında özellikle hafif ticari araç pazarında hem adetsel hem de yerlilik olarak gerilemeler kay­dedildi. Sonrasında zaten fren deyim yerindeyse patladı. Yer­lilik oranları nisan ayını baz alarak yavaş yavaş önce yüzde 37’ye sonra yüzde 30’un altına indi. İthal araçta da bu oran da­ha hızlı bir şekilde artışa geçe­rek yüzde 70 seviyesini zaten geçen yıl devirmişti.

Elektrikli araç satışlarında voltaj yüksek yerlilik sınırlı

Son dönemde dikkat çeken diğer bir grafik ise elektrikli araç satışları. Togg ile birlikte bu tarafta bir nebze de olsa yer­lilik korunurken, ithal araçlar da bu tarafta oldukça güçlü. Ni­san ayında pazarın gelişimine baktığımızda en fazla elektrikli araç satan markaların başında 3 bin 537 adetle Togg T10X ge­liyor. Onu bin 76 adetle MINI Countryman takip ediyor. Kia EV3 ise 927 adetlik satışa im­za atmış. İlk 4 ayda T10X, Tes­la Model Y ve Countryman ge­liyor. Elektrikli modeller top­lam otomobil pazarından 43 bin 826 adetle yüzde 13,8’e ya­kın pay alıyor. Burada yerli üre­tim yapan Togg’un payı yüzde 24,09 kalan yüzde 76’lık pasta ise ithaller arasında dağılıyor.

Kurdaki artış alımları öne çekti pazar geçen yılı geçti

Pazara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Toplam pazar nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 39 arttı. Ay içerisinde talebin seyrine göre nisan ayının 90- 95 bin aralığında bir noktada kapanacağı tahminleri vardı. Özellikle son haftada ciddi bir artış gözlemledik ve böylece nisan ayı satışları 105 bin adedin üzerine çıktı.

Euro kurundaki artış nedeniyle otomobil fiyatlarında bir yükseliş beklentisi oluştu. Bundan kaynaklı olarak tüketicilerin alımlarını ay içerisinde tamamlamak istedi. Bunun da etkisiyle otomotiv pazarı beklenenin üzerinde bir yere ulaştı. İlk dört aya baktığımızda ise geçen yıla göre yüzde 2,7’lik bir artış elde edilmiş oldu. Bu sektör açısından oldukça güzel. Mobilite bir ihtiyaç ve aslında Türkiye olarak nüfusa oranla bu rakamların çok daha üzerinde bir potansiyele sahibiz. Ancak otomobile ulaşmanın önünde birçok zorluk var. Tüm bunlara rağmen geçen yıla paralel bir pazar seyri elde edildiğini görüyoruz” dedi.

Toplam satışlarda nisan rekoru geldi

ODMD tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 artarak 85 bin 411 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 37,8 artarak 19 bin 941 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 61,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,6 arttı.

Nisan ayındaki 105 bin 352 adetlik satış son 15 yılın en iyi nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 381 bin 636 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 4,9 oranında artarak 309 bin 204 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,4 azalarak 72 bin 432 adet oldu.