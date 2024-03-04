ITU’da gençlere ayrılan 12 koltuktan biri Türkiye’ye

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, Gençlik Danışma Kurulu oluşturduklarını duyurdu. Dünya çapında 850 gencin başvuruda bulunduğu 12 koltuklu kurulda Türkiye’yi Okan Dursun temsil edecek.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı bölgeleri temsil eden bu girişimciler, politika yapıcılar, araştırmacılar ve bilim insanları, teknolojiyi iyilik için teşvik etmek amacıyla yapay zeka (AI), çevre sorunları, uzay, inovasyon ve gençliğin güçlendirilmesi alanlarındaki uzmanlıklarını bir araya getirecek.

Gençlik Danışma Kurulu, ITU Genel Sekreteri’ne küresel bağlantının güçlendirilmesinde dünya çapındaki işbirliğinin geliştirilmesi için somut, yenilikçi ve kapsayıcı öneriler sunacak. Bu girişimin merkezinde gençlere BM Dijital Ajansı bünyesinde söz hakkı verme ve masaya yeni bakış açıları getirme hedefi yer alıyor.

ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, dünya çapında hâlâ çevrimdışı olan 2,6 milyar insanı birbirine bağlamak için hükümetler ve özel sektörün birlikte çalışırken gençlik perspektiflerinin değerinin altını çizerek, duyurusu yapılan 12 üyeli danışma grubu için duyurusu üzerine, “Bu parlak genç beyinler tutku ve hırs soluyor.

Tek bir güçlü hedefe odaklanıyor: bu nesildeki dijital uçurumu kapatmak” dedi. İTU Genel Sekreterliği Gençlik Danışma Kurulu’na 12 istisnai aday atandı. Kurulda bilim insanları, araştırmacılar, politika yapıcılar, politika analistleri, avukatlar ve girişimciler yer alıyor.

İlk üye grubu dünyanın farklı bölgelerinden farklı bakış açıları ve teknoloji, yapay zeka, uzay, çevre, gençliğin güçlendirilmesi, inovasyon ve daha pek çok alanda uzmanlık getirecek. Kurul, dijital uçurumun kapatılması, “bağlantısızların birbirine bağlanması” ve ITU programlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi konusunda dünya çapındaki işbirliğini geliştirmek için çeşitli gençlik perspektifleri ve somut öneriler sunacak.

Kurulun ilk üyelerini ABD, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Dominik Cumhur’iyeti, Gana, İspanya, Kenya, Pakistan, Rusya, Vietnam ve Türkiye’den temsilciler oluşturuyor. 1865 yılında kurulmuş olan ITU’nun 193 üye ülkesi bulunuyor. Kuruluşun kurucuları arasında Osmanlı İmparatorluğu da bulunuyor. Kuruluş, Birleşmiş Millet çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.

Okan Dursun kimdir?

Okan Dursun, sürdürülebilirlik ve eğitim alanında öncü bir isim olarak ortaya çıktı ve 2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) için 17 Genç Liderden biri olarak tanındı.

Şirketleri karbon nötr bir geleceğe doğru yönlendirirken, şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmalarına ve yenilikçi kapsamlı yazılım çözümleri aracılığıyla net sıfır bir dünyada şampiyon olmalarına olanak tanıyan çabalara öncülük ediyor. Ayrıca Twin Science’ın kurucu üyelerinden biri olan Okan, STEM eğitimini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri farkındalığıyla birleştirerek geleceğin fark yaratanlarını yetiştirme misyonuyla 70 ülkede bir milyondan fazla çocuğa ulaşıyor.

Onun bağlılığı, özellikle Young Guru Akademisi’ne erken katılımı ve küresel olarak STEM eğitimine erişimi artırarak 500.000’den fazla yoksul çocuğu etkileyen Dünya Bilim Hareketi’ne liderlik etmesi sayesinde sosyal amaçlara da uzanıyor. Okan’ın çok yönlü katkıları, küresel ölçekte olumlu değişimi teşvik etmeye ve sürdürülebilirliği ve eğitimi geliştirmeye olan bağlılığının altını çiziyor.