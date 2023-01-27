İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Vergisini düzenli ödeyenlere indirim yapılsın

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, stok affı, matrah artırımı, kasa affı gibi uygulamaları içeren yeni bir yapılandırmanın gündemde olduğu bu günlerde, tüm kamu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarının teşvik edici bir indirim uygulanmasını hak ettiğini söyledi.

"Teşvik, ilişkileri daha da güçlendirecektir" Yapılandırmayla ödemelerini geciktiren iş insanlarının sorunlarının çözüldüğünü, bir ödül verildiğini ancak en büyük ödülü sürekli olarak kamu ödemelerini vaktinde, aksatmadan ödeyen iş insanlarının hak ettiğini vurgulayarak “Ödül tek taraflı olmamalıdır diye düşünüyoruz.

İnşallah bu da kabul görür

Umut ediyorum ki böyle bir teşvik iş dünyası ve devletimiz arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir. Hakikaten bu konuda tüm üyelerimizin büyük ve haklı bir beklentisi var, inşallah bu da kabul görür” dedi.

“Enflasyon mevcut politikalarla düşmez” İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuşan Özgener, Enflasyonun mevcut ekonomi politikalarıyla düşmesinin mümkün olmadığını dile getirerek “Aralık ayının baz etkisiyle yüzde 64.27 olarak gerçekleşen yıl sonu enflasyonunda önümüzdeki 3 ayda da düşüşlerin yaşanabileceğini öngörüyoruz.

Fiyat ayarlamaları nasıl yapılıyor?

Bu nedenle, 2023’te daha çok kamu finansmanı hesabı, KKM (Kur Korumalı Mevduat) etkileri ve EYT ile düşen işgücüne katılma oranı sonuçlarını konuşacağımızı düşünüyor, enflasyon, kur, cari işlemler açığı ve finansmanının seçime kadar takip edilmesi gereken ana maddeler konumunda olduğuna inanıyorum.

Seçim sonrası enflasyon politikasının yönünü şimdiden öngörebilmemiz gerekiyor. Çünkü özel sektördeki fiyat ayarlamalarının Aralık sonu enflasyonuna göre yapıldığını görüyoruz.

Enflasyon nasıl düşecek?

Bu ayarlamalarla, enflasyonun 2023 sonunda Hükümet’in tahmini olan yüzde 30’un altına düşmesi için, yılın ikinci yarısında talebin ciddi bir şekilde daralması gerektiğini görüyoruz.

"İç tüketimin de artması gerekiyor" Günümüz şartlarında mevcut büyümeyi canlı tutabilmek için, iç tüketimin artması gerekli; çünkü ihracat ve yatırımdan gelen sinyaller kuvvetli değil ve dış talebin büyümemize en azından 2023’ün ilk yarısında pozitif bir katkı sağlamayacağı öngörüsü hakim. Sadece yurtiçi talebin desteği ile büyümeyi yüzde 5’in üstünde tutmaya çalışmak, enflasyonun talep kanalıyla yüksek kalmasına sebep olacaktır” diye konuştu.