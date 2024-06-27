Kacır: Mevzuat değişikliği ile OSB’lerin alanı genişleyecek

Organize Sanayi Böl­geleri Üst Kurulu­şu’nun (OSBÜK) 22. Olağan Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirildi.

Açı­lışta konuşan Sanayi ve Tek­noloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “OSB’lerin finansal ola­rak daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve koope­ratiflerin karma OSB’lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açıyoruz” dedi. Orga­nize Sanayi Bölgeleri Kanu­nu’nda yapılan değişikliklerle uyumlu olarak OSB Uygulama Yönetmeliği’nde değişikliğe gideceklerini vurgulayan Ka­cır, bu mevzuat düzenleme­siyle OSB sayısını artırmak ve genişletmek adına sanayi alanlarının OSB alanı olarak kesinleştirilmesini hızlandır­dıklarını vurguladı.

Parsel tahsis fiyat üst limiti kaldırılacak

OSB’lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsayıcı olma­sını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatifle­rin karma OSB’lerin de kuru­luşuna katılabilmesinin önü­nü açtıklarını belirten Kacır, “Parsel tahsisleri için konulan fiyat üst limitini kaldırarak fi­yatların ve tahsis koşullarının belirlenmesine ilişkin usul­lerin şeffaflık ilkeleri doğrul­tusunda müteşebbis heyetin yetkisiyle tespit edilebilme­sini sağlıyoruz.

OSB’lerde ön tahsis yapılması uygulaması­nı getirerek, buralara kamu­laştırma ve altyapı giderleri için tahsis öncesi kaynak ge­liştirme imkânı sağlıyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilir­lik ilkelerini daha güçlü uygu­layacağız. Yeşil OSB tanımını mevzuatımıza kazandırarak OSB’lerimizin yeşil ekono­miye entegre olmasını teşvik etmeye devam edeceğiz” di­ye konuştu.

Kacır, Türk sana­yisinin verimli, sürdürülebi­lir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen OSB’leri 22 yılda ülke sathına yaydıklarını anlatırken, katma değeri yük­sek ürünlerin üretildiği mer­kezler haline getirdiklerine dikkati çekti. Kacır, “Son 22 yılda, OSB’lerimizin sayısını 191’den 361’e, toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hek­tara çıkardık. Üretimde olan sanayi alanı sayısını 11 bin­den 58 bine, istihdam edilen emekçilerimizin sayısını da 415 binden 2,6 milyona yük­selttik. Tamamlanan veya de­vam eden OSB projelerini 77 milyar lira kaynakla destek­ledik.

Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlerimizi imalat sana­yimizin ihtiyaç duyduğu be­cerilerle donatmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ni hayata geçirdik. OSB’lerimiz­de yer alan 86 meslek lisesi ve 23 meslek yüksek okulu, nite­likli iş gücü ihtiyacını karşıla­makta önemli rol üstleniyor. OSB’lerimizin tamamı en az bir mesleki ve teknik anado­lu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşmiş durum­da. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı” ifadele­rini kullandı.

OSB’leri yeşil ve sürdürüle­bilir üretim alanlarına dönüş­türmek üzere “Yeşil OSB Ser­tifikasyon Sistemi”ni devreye aldıklarını hatırlatan Kacır, bu bölgelerin temel ve yeşil altya­pı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli “Türki­ye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi”ni başlattıklarını di­le getirdi. Kacır, bugüne kadar 38 OSB’ye toplam 48 yeşil yatı­rım projesi için 3 yılı geri öde­mesiz, 13 yıl vadeli finansman sağladıkları bilgisini vererek, bölgelerden ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusun­da OSB mevzuatını ihtiyaçla­ra göre revize ettiklerini ve gü­nün koşullarına uygun hale ge­tirdiklerini ifade etti.

“Planları ete kemiğe büründüreceğiz”

Türkiye’de sanayi alanla­rının büyüklüğünün Türki­ye’nin yüz ölçümünün yakla­şık yüzde 0,4’üne karşılık gel­diğini aktaran Bakan Kacır, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki 5 yılda bu ra­kamı 2 katına, 10 yılda ise top­lam yüz ölçümümüzün yüz­de 1’ine çıkarmayı hedefliyo­ruz. Finansman, yer seçimi, kamulaştırma ve altyapı ça­lışmalarında yenilikçi yak­laşımları da devreye alarak ülkemizin son 22 yılda ger­çekleştirdiği tüm kara yolu, liman, raylı sistem yatırım­larını dikkate alan ve sektö­rel kümelenme odaklı sanayi alanlarını hayata geçireceğiz. Bu çalışmayı Ulusal Sanayi Alanları Master Planları ile ete kemiğe büründüreceğiz. Bu vizyonla, sanayimizin her alanda mükemmeliyet stan­dardını artıracağız. Türk sa­nayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma birlikte taşıyacağız.”

“OSB’ler üretti, Türkiye büyüdü”

Organize Sanayi Bölgele­ri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de Türkiye›deki OSB sayısının, 361›i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 42’si Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ol­mak üzere 403’e ulaştığını be­lirtti. Kütükcü, “OSB’lerimiz­deki fabrikalarımızın sayısı 67 binin üzerine çıktı. Sade­ce son 5 yılda organize sana­yi bölgelerimizde 700 bin ki­şiye daha istihdam sağladık. Böylece toplam istihdamımız 2 milyon 600 bini aştı. OS­B’ler Türkiye’nin toplam sa­nayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek, Türk sana­yisinin lokomotifi haline gel­di Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 600’ü organize sanayi bölgelerimiz­de üretimi tercih etti. OSB’ler üretti, Türkiye büyüdü” diye konuştu.

“OSB’ler yeni bir cazibe merkezi olacak”

Memiş Kütükcü, kısa süre içerisinde OSB Uygulama Yönetmeliği’nin yayımlanmasını beklediklerini söyledi. TSE ile birlikte yürüttükleri çalışmada ön koşulları sağlayan OSB’lerin, “Yeşil OSB Sertifikası” aldığını belirten Kütükcü, “Bu sertifikayı alan OSB'lerimizin hayata geçireceği projeler hem bakanlık kredilerinde daha avantajlı hale gelecek, hem de OSB’lerin karbon salınımları düşeceği için ulusal ve uluslararası yatırımlarda yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş olacaklar” ifadesini kullandı.

OSB’ler sertifikalarını aldı

Toplantıda OSBÜK’e “ISO- 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” verilirken, Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 9 OSB’ye sertifikaları takdim edildi. Bu bölgeler, Ankara Sanayi Odası 2. OSB, Konya OSB, Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB olarak sıralandı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi de “TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi” alan ilk OSB oldu.