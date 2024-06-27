Kacır: Mevzuat değişikliği ile OSB’lerin alanı genişleyecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB Uygulama Yönetmeliği’nde değişikliğe gideceklerini belirterek, OSB’lerin sayısının artırılacağını ve sanayi alanlarının da OSB alanına dönüştürüleceğini duyurdu.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 22. Olağan Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “OSB’lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB’lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açıyoruz” dedi. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle uyumlu olarak OSB Uygulama Yönetmeliği’nde değişikliğe gideceklerini vurgulayan Kacır, bu mevzuat düzenlemesiyle OSB sayısını artırmak ve genişletmek adına sanayi alanlarının OSB alanı olarak kesinleştirilmesini hızlandırdıklarını vurguladı.
Parsel tahsis fiyat üst limiti kaldırılacak
OSB’lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB’lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açtıklarını belirten Kacır, “Parsel tahsisleri için konulan fiyat üst limitini kaldırarak fiyatların ve tahsis koşullarının belirlenmesine ilişkin usullerin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda müteşebbis heyetin yetkisiyle tespit edilebilmesini sağlıyoruz.
OSB’lerde ön tahsis yapılması uygulamasını getirerek, buralara kamulaştırma ve altyapı giderleri için tahsis öncesi kaynak geliştirme imkânı sağlıyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini daha güçlü uygulayacağız. Yeşil OSB tanımını mevzuatımıza kazandırarak OSB’lerimizin yeşil ekonomiye entegre olmasını teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Kacır, Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen OSB’leri 22 yılda ülke sathına yaydıklarını anlatırken, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği merkezler haline getirdiklerine dikkati çekti. Kacır, “Son 22 yılda, OSB’lerimizin sayısını 191’den 361’e, toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hektara çıkardık. Üretimde olan sanayi alanı sayısını 11 binden 58 bine, istihdam edilen emekçilerimizin sayısını da 415 binden 2,6 milyona yükselttik. Tamamlanan veya devam eden OSB projelerini 77 milyar lira kaynakla destekledik.
Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlerimizi imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ni hayata geçirdik. OSB’lerimizde yer alan 86 meslek lisesi ve 23 meslek yüksek okulu, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. OSB’lerimizin tamamı en az bir mesleki ve teknik anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşmiş durumda. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.
OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürmek üzere “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi”ni devreye aldıklarını hatırlatan Kacır, bu bölgelerin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi”ni başlattıklarını dile getirdi. Kacır, bugüne kadar 38 OSB’ye toplam 48 yeşil yatırım projesi için 3 yılı geri ödemesiz, 13 yıl vadeli finansman sağladıkları bilgisini vererek, bölgelerden ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda OSB mevzuatını ihtiyaçlara göre revize ettiklerini ve günün koşullarına uygun hale getirdiklerini ifade etti.
“Planları ete kemiğe büründüreceğiz”
Türkiye’de sanayi alanlarının büyüklüğünün Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 0,4’üne karşılık geldiğini aktaran Bakan Kacır, şöyle konuştu:
“Önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 2 katına, 10 yılda ise toplam yüz ölçümümüzün yüzde 1’ine çıkarmayı hedefliyoruz. Finansman, yer seçimi, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarında yenilikçi yaklaşımları da devreye alarak ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği tüm kara yolu, liman, raylı sistem yatırımlarını dikkate alan ve sektörel kümelenme odaklı sanayi alanlarını hayata geçireceğiz. Bu çalışmayı Ulusal Sanayi Alanları Master Planları ile ete kemiğe büründüreceğiz. Bu vizyonla, sanayimizin her alanda mükemmeliyet standardını artıracağız. Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma birlikte taşıyacağız.”
“OSB’ler üretti, Türkiye büyüdü”
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de Türkiye›deki OSB sayısının, 361›i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 42’si Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olmak üzere 403’e ulaştığını belirtti. Kütükcü, “OSB’lerimizdeki fabrikalarımızın sayısı 67 binin üzerine çıktı. Sadece son 5 yılda organize sanayi bölgelerimizde 700 bin kişiye daha istihdam sağladık. Böylece toplam istihdamımız 2 milyon 600 bini aştı. OSB’ler Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek, Türk sanayisinin lokomotifi haline geldi Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 600’ü organize sanayi bölgelerimizde üretimi tercih etti. OSB’ler üretti, Türkiye büyüdü” diye konuştu.
“OSB’ler yeni bir cazibe merkezi olacak”
Memiş Kütükcü, kısa süre içerisinde OSB Uygulama Yönetmeliği’nin yayımlanmasını beklediklerini söyledi. TSE ile birlikte yürüttükleri çalışmada ön koşulları sağlayan OSB’lerin, “Yeşil OSB Sertifikası” aldığını belirten Kütükcü, “Bu sertifikayı alan OSB'lerimizin hayata geçireceği projeler hem bakanlık kredilerinde daha avantajlı hale gelecek, hem de OSB’lerin karbon salınımları düşeceği için ulusal ve uluslararası yatırımlarda yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş olacaklar” ifadesini kullandı.
OSB’ler sertifikalarını aldı
Toplantıda OSBÜK’e “ISO- 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” verilirken, Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 9 OSB’ye sertifikaları takdim edildi. Bu bölgeler, Ankara Sanayi Odası 2. OSB, Konya OSB, Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB olarak sıralandı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi de “TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi” alan ilk OSB oldu.