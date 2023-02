Kadınlar finansmana erişimde zorluk çekiyor

Takip Et

Cumhuriyet’in 100 yılında Türkiye’nin her bölgesinden 100’ün üstünde kadın derneği başkanı ve temsilcisi İzmir’de Kadın ve İktisat Kongresi’nde buluştu. Kongrede konuşan yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüz Yıl İktisat Kongresi ‘nin geleceğin Türkiyesini inşaa etmek için atılan en önemli adım olduğunu söyledi.

Soyer, “Çiftçisinden ihracatçısına akademisyeninden patronuna olağanüstü çeşitlikte bir kadın toplumumuz var. Ne zamanki toplumlarda eşitlikçi ruh adalet kayboldu ve erkek egemen ruh dünyayı tek eline aldı işte o zaman uygarlıklar doğuramaz ve yeni eserler ortaya koyamaz hale geldi. Kültürümüz ve üretimimiz kısırlaştı, Türkiye de bu yıkımından payını çok ağır aldı. İşte bu nedenle bugün Türkiye’nin geleceğinin inşasına kadın erkek yan yana başlıyoruz” dedi.

Kadın göçü önlenmeli

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı da, Forum’un her sektörden her ölçekte ve her yöreden katılımlarla gerçekleştiğini söyleyerek, önümüzdeki iktisat kongresine çıktı sağlayabilecek nitelikte önemli bir toplantı olduğuna dikkat çekti.

Kasalı BASİFED olarak 300 dernekten 1.500 kadın ile bir araştırma yaptıklarını dile getirerek, araştırma sonucunda kadının güçlenmesinin önündeki engellerin belirlendiğini, cinsiyet ayrımcılığının en büyük sorun olarak karşılarına çıktığını söyleyerek, kadınların dijital dönüşüm konusunda eğitim ve yeni teknolojilere ilgi gösterdiğini ancak finansmana erişim sorunu yaşadıklarını vurguladı.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner de belediyelerin küçük kadın girişimciliğini özendirici platformlar hazırlaması gerektiğini söyledi. Aşkıner, “Kadın işgücünün yoğun olduğu kırsal bölgelerde kadın göçünün de önlenmesi, kadınlara bölgelerinin ürünlerini girişime dönüştürmeleri için maddi olarak destek verilmesi, eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğine göre planlanması noktasında devlet kurumlarımıza da büyük görevler düşüyor” diye konuştu.