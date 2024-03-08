Kadınlar iş hayatında yüksek potansiyele sahip
Kadın iş gücünün sunabileceği en önemli değer zinciri, yönetim ve yönetişim yetkinliğinin, ülkenin ekonomik potansiyellerini etkin kullanarak adil bir sistemle çalışmasını sağlayabilecek olmasıdır. Eğer geleceği şekillendirmek istiyorsak; gelişmeye yön verebilme konusunda farkındalık yaratmaya bugünden başlanması gerekiyor.
Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi TUĞCU
Başarı ve rekabet gücünün sırrının dijitalleşme, inovasyon ve doğru yeteneklere yatırım yapmaktan geçiyor. Kadınların, yeni pazara artı değer katan fikirleri, girişimleriyle geleceğe yön verebileceği, inovatif hizmet ve ürün geliştirme metoduyla katkı sunabileceği, iz bırakabileceği ve ülkenin tüm kaynaklarını harekete geçirmek konusunda önemli adımlar atacağı nettir.
Sesini duyuran kadınlar daha fazla kadını cesaretlendiriyor
Toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomiye, devrim nitelikli başarılar getireceği gibi sevgi dolu sağlıklı bireylerin, ülkenin refah düzeyinde ve toplumsal fayda yaratımında günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olacağını işaret ediyor.
Kadınların iş hayatının her alanında, siyasette ve sosyal yaşamda güçlenmesi; topluma, iş dünyasına ve çekirdek aileye katkılarını artırma potansiyelinde birlik ve platformların önemi kesinlikle göz ardı edilemez düzeyde.
Bilgiye ve iletişim kaynaklarına erişebilen, sesini daha geniş kitlelere duyuran kadınlar, ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla kadının cesaretlendirilmesini mümkün kılıyor. Zira dönüştürücü eşitlik ve toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma prensibimiz, kadın çalışmalarımızın yegâne felsefesinin temelidir. Üreterek direnmeye davam…