Kadınlar iş hayatında yüksek potansiyele sahip

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi TUĞCU

Başarı ve rekabet gücünün sırrının dijitalleşme, inovasyon ve doğru yeteneklere yatırım yapmaktan geçiyor. Kadınların, yeni pazara artı değer katan fikirleri, girişimleriyle geleceğe yön verebileceği, inovatif hizmet ve ürün geliştirme metoduyla katkı sunabileceği, iz bırakabileceği ve ülkenin tüm kaynaklarını harekete geçirmek konusunda önemli adımlar atacağı nettir.

Sesini duyuran kadınlar daha fazla kadını cesaretlendiriyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomiye, devrim nitelikli başarılar getireceği gibi sevgi dolu sağlıklı bireylerin, ülkenin refah düzeyinde ve toplumsal fayda yaratımında günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olacağını işaret ediyor.

Kadınların iş hayatının her alanında, siyasette ve sosyal yaşamda güçlenmesi; topluma, iş dünyasına ve çekirdek aileye katkılarını artırma potansiyelinde birlik ve platformların önemi kesinlikle göz ardı edilemez düzeyde.

Bilgiye ve iletişim kaynaklarına erişebilen, sesini daha geniş kitlelere duyuran kadınlar, ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla kadının cesaretlendirilmesini mümkün kılıyor. Zira dönüştürücü eşitlik ve toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma prensibimiz, kadın çalışmalarımızın yegâne felsefesinin temelidir. Üreterek direnmeye davam…