Kadınlara yüzde 0,25 ek faiz indirimi

Hamide HANGÜL

Ev ve iş yerini kentsel dö­nüşümle yenilemek is­teyenlere yepyeni bir finansman geldi. Çevre, Şe­hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonun­da, Dünya Bankası finans­manıyla yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında 3 milyon TL’ye varan kentsel dönüşüm kredisi, ilk yıl öde­mesiz, 180 ay vade, yüzde 0,69 faiz oranıyla sunulacak.

İlk etapta proje, İstanbul, İz­mir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsaya­cak. İstanbul’un yanı sıra İz­mir, Kocaeli ve Sakarya’da da başvuru süreci başladı. Va­tandaşlar başvurularını pro­je illerindeki irtibat ofislerin­den yapabilecek.

İlk etapta 2028’e kadar

Kentsel dönüşüm için 3 milyon TL’ye kadar finans­manın detaylarını Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman danışmanı Do­ğukan Doğu ile konuştuk. Düşük maliyetli finansman kullanımında ilk etapta sü­reyi 2028 olarak belirledik­lerine işaret eden Doğu, “2028’e kadar maliklerimi­ze bu kaynağı aktarıp, in­şaatların tamamlanmasını hedefledik” dedi. Projenin, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da aktif olduğunu açıklayan Doğukan Doğu, “Buralardan talepler geli­yor. İzmir’de yaklaşık 1.200 maliki geçtik. İstanbul’dan kısa sürede 1037 ön talep geldi, incelenme süreçleri­ne başladık” diye konuştu.

En düşük %0,59, en yüksek %0,69 faiz oranı

Söz konusu kredide bütün üniteler için 3 milyon TL’ye kadar kaynak kullanılabildi­ğini söyleyen Doğukan Do­ğu, “Emsal sınırı yok. Yani bir binanın yeni inşaat ruhsatı ne kadar emsal olursa olsun yine bu kaynak kullanılabi­liyor. Kaynak kapsamında ek indirimler oluyor. Mese­la, hane reisi kadınsa faize 0.25 indirim yapıyoruz. Şe­hit ve gazi yakınıyla ek indi­rimler yapıyoruz. Yeni yapı­lacak binanın enerji sertifi­kası tasarruf bakımından yüksekse, A ve B sınıfıysa yi­ne ek faiz indirimlerimiz var.

2Faizi yüzde 0.59’a kadar da düşürebiliyoruz, vatandaşın sosyoekonomik durumu ve yeni yapılacak binanın ener­ji güvenliğine göre bu gibi oranları düşürebiliyoruz. Burada vatandaş 180 aya ka­dar borcunu ödeyebilir. Faiz oranları da en yüksek yüzde 0.69, en düşük yüzde 0.59 olacak şekilde bir faiz oranı­mız var. Kaynakta maliyeti­nin maksimum 3 milyonuna kadar sağlıyor. Örneğin, va­tandaşın kentsel dönüşüm için 2 milyona ihtiyacı varsa, 2 milyon TL, 3 milyona ihti­yacı varsa 3 milyon TL kulla­nıyor” diye konuştu. Kredi­nin aktif olduğunu ve İstan­bulluların kullanabileceğini belirten Doğu, yeni kaynak geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Dört farklı kategoride indirim sağlanacak

1-Kredi sağlanırken, 4 avantajlı kategori yer alacak. T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler yer alacak.

2-Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

3-Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler yer alacak. (Bu kategorilerin her biri için yıllık 0,25 faiz indirimi uygulanacak)

4-A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + A sınıfı 0,50) olmak üzere yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.

Başvuru nasıl yapılacak?

1-Sözleşme: Riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşacak. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekleyecek.

2-Müteahhit başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak, proje bilgi ve belgelerini sisteme yükleyecek. Projeyi kaydedip, Başkanlık onayına gönderecek

3-Vatandaş başvurusu: Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek ön başvurularını tamamlayacak. Gerekli evraklarla protokol imzalanan banka şubesine giderek fiziki başvuruda bulunacak.

Taksitlerin aylık gelire oranı yüzde 70’i aşmayacak

Hak sahibinin açık, devam eden icra kaydı, takip kaydı ve haciz kaydı olmamalı. Ayrıca kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı yüzde 70’i aşmamalı. Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilir. Krediye başvuru için irtibat ofis bilgilerine, kentseldirenclilik.csb. gov.tr web sitesinden ulaşabilecek.

Emsal sınırı yok, malik­ler kaynak kullana­biliyor. Şehit aileleri, gazi yakınları ve yük­sek enerji sınıfına da ek indirimler var.

Mevcutta kira desteği

Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamıyor. Ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkün. 3 milyon TL'lik kredi destek paketini kullanan kat maliklerin, mevcuttaki kira desteğinden faydalanması mümkün.