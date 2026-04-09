Kadınlara yüzde 0,25 ek faiz indirimi
Riskli binaların yenilenmesi için yepyeni bir kredi devreye alındı. Aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL’ye kadar sunulan yeni kentsel dönüşüm kredisinde dar gelirli, emekli, şehit aileleri ve kadınlara yüzde 0,25 ek faiz indirimi sağlanacak. İlk yıl geri ödemesiz 180 ay taksitli yeni krediye İstanbul’dan kısa sürede 1037 ön talep geldi.
Hamide HANGÜL
Ev ve iş yerini kentsel dönüşümle yenilemek isteyenlere yepyeni bir finansman geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında 3 milyon TL’ye varan kentsel dönüşüm kredisi, ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, yüzde 0,69 faiz oranıyla sunulacak.
İlk etapta proje, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da da başvuru süreci başladı. Vatandaşlar başvurularını proje illerindeki irtibat ofislerinden yapabilecek.
İlk etapta 2028’e kadar
Kentsel dönüşüm için 3 milyon TL’ye kadar finansmanın detaylarını Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman danışmanı Doğukan Doğu ile konuştuk. Düşük maliyetli finansman kullanımında ilk etapta süreyi 2028 olarak belirlediklerine işaret eden Doğu, “2028’e kadar maliklerimize bu kaynağı aktarıp, inşaatların tamamlanmasını hedefledik” dedi. Projenin, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da aktif olduğunu açıklayan Doğukan Doğu, “Buralardan talepler geliyor. İzmir’de yaklaşık 1.200 maliki geçtik. İstanbul’dan kısa sürede 1037 ön talep geldi, incelenme süreçlerine başladık” diye konuştu.
En düşük %0,59, en yüksek %0,69 faiz oranı
Söz konusu kredide bütün üniteler için 3 milyon TL’ye kadar kaynak kullanılabildiğini söyleyen Doğukan Doğu, “Emsal sınırı yok. Yani bir binanın yeni inşaat ruhsatı ne kadar emsal olursa olsun yine bu kaynak kullanılabiliyor. Kaynak kapsamında ek indirimler oluyor. Mesela, hane reisi kadınsa faize 0.25 indirim yapıyoruz. Şehit ve gazi yakınıyla ek indirimler yapıyoruz. Yeni yapılacak binanın enerji sertifikası tasarruf bakımından yüksekse, A ve B sınıfıysa yine ek faiz indirimlerimiz var.
2Faizi yüzde 0.59’a kadar da düşürebiliyoruz, vatandaşın sosyoekonomik durumu ve yeni yapılacak binanın enerji güvenliğine göre bu gibi oranları düşürebiliyoruz. Burada vatandaş 180 aya kadar borcunu ödeyebilir. Faiz oranları da en yüksek yüzde 0.69, en düşük yüzde 0.59 olacak şekilde bir faiz oranımız var. Kaynakta maliyetinin maksimum 3 milyonuna kadar sağlıyor. Örneğin, vatandaşın kentsel dönüşüm için 2 milyona ihtiyacı varsa, 2 milyon TL, 3 milyona ihtiyacı varsa 3 milyon TL kullanıyor” diye konuştu. Kredinin aktif olduğunu ve İstanbulluların kullanabileceğini belirten Doğu, yeni kaynak geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.
Dört farklı kategoride indirim sağlanacak
1-Kredi sağlanırken, 4 avantajlı kategori yer alacak. T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler yer alacak.
2-Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)
3-Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler yer alacak. (Bu kategorilerin her biri için yıllık 0,25 faiz indirimi uygulanacak)
4-A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + A sınıfı 0,50) olmak üzere yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.
Başvuru nasıl yapılacak?
1-Sözleşme: Riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşacak. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekleyecek.
2-Müteahhit başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak, proje bilgi ve belgelerini sisteme yükleyecek. Projeyi kaydedip, Başkanlık onayına gönderecek
3-Vatandaş başvurusu: Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek ön başvurularını tamamlayacak. Gerekli evraklarla protokol imzalanan banka şubesine giderek fiziki başvuruda bulunacak.
Taksitlerin aylık gelire oranı yüzde 70’i aşmayacak
Hak sahibinin açık, devam eden icra kaydı, takip kaydı ve haciz kaydı olmamalı. Ayrıca kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı yüzde 70’i aşmamalı. Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilir. Krediye başvuru için irtibat ofis bilgilerine, kentseldirenclilik.csb. gov.tr web sitesinden ulaşabilecek.
Emsal sınırı yok, malikler kaynak kullanabiliyor. Şehit aileleri, gazi yakınları ve yüksek enerji sınıfına da ek indirimler var.
Mevcutta kira desteği
Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamıyor. Ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkün. 3 milyon TL'lik kredi destek paketini kullanan kat maliklerin, mevcuttaki kira desteğinden faydalanması mümkün.