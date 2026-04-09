Tarladan mutfağa gıdada kayıp yüzde 40’a çıkıyor
Küresel ölçekte giderek derinleşen gıda krizi, bir yandan israf oranlarının yüksekliği diğer yandan da gıdaya erişimde yaşanan eşitsizliklerle dikkat çekiyor.
Hayati ARIGAN
Üretimden tüketime uzanan zincirde kayıplar artarken bu soruna karşı teknoloji, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi temelli çözümler öne çıkıyor. Bu kapsamda Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından Türkiye’de düzenlenen Gıda Bankacılığı Zirvesi de gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımları gündeme taşıdı.
Gıda Bankacılığı Zirvesi’nde konuşan Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur, gıda israfının yalnızca tüketim aşamasında değil, üretimin en başından itibaren başladığına dikkat çekti. Sungur, “Ekimden mutfaklara kadar her aşamada kayıplar birleştiğinde küresel ölçekte yaklaşık yüzde 40’lık bir israfa ulaşıyoruz” dedi.
Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin israf edildiği gerçeği, gıda sistemlerinde köklü bir dönüşüm ihtiyacını gündeme taşırken, bu dönüşümün merkezinde artık teknoloji yer alıyor. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Gıda Bankacılığı Zirvesi, gıda israfıyla mücadelede yapay zekâ ve dijitalleşmenin rolünü masaya yatırdı.
Zirvede; tarımsal üretimden lojistiğe, depolamadan tüketiciye kadar uzanan gıda zincirinin tüm aşamalarında yaşanan kayıpların azaltılmasına yönelik yenilikçi çözümler ele alındı. Yapay zekâ tabanlı talep tahminleri, hassas tarım uygulamaları, büyük veri analitiği ve akıllı lojistik çözümleri, sektörün öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı.
1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı
TİDER Gıda Bankacılığı Ağı Başkanı Hande Tibuk ise derneğin faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşarak, Türkiye genelinde gıda bankacılığı modelinin hızla yaygınlaştığını söyledi. Tibuk, “Bugün 45 şehirde, 80 gıda bankasıyla 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Ayni bağışlarla 47 milyonun üzerinde değer oluşturduk ve 13 bin tonun üzerinde karbon salımını engelledik” dedi.
Zirvede bu yıl teknoloji ve gıda israfının önlenmesinde yapay zekâ ve veri odaklı çözümlerin altı çizildi.