Tarladan mutfağa gıdada kayıp yüzde 40’a çıkıyor

Hayati ARIGAN

Üretim­den tüketime uzanan zincir­de kayıplar artarken bu soru­na karşı teknoloji, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi temelli çözümler öne çıkıyor. Bu kap­samda Temel İhtiyaç Derne­ği (TİDER) tarafından Türki­ye’de düzenlenen Gıda Banka­cılığı Zirvesi de gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştiril­mesine yönelik yenilikçi yak­laşımları gündeme taşıdı.

Gıda Bankacılığı Zirvesi’n­de konuşan Sürdürülebilir­lik Akademisi Başkanı Murat Sungur, gıda israfının yalnız­ca tüketim aşamasında değil, üretimin en başından itibaren başladığına dikkat çekti. Sun­gur, “Ekimden mutfaklara ka­dar her aşamada kayıplar bir­leştiğinde küresel ölçekte yak­laşık yüzde 40’lık bir israfa ulaşıyoruz” dedi.

Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin israf edildiği gerçeği, gıda sis­temlerinde köklü bir dönüşüm ihtiyacını gündeme taşırken, bu dönüşümün merkezinde artık teknoloji yer alıyor. Te­mel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından bu yıl 6’ncısı dü­zenlenen Gıda Bankacılığı Zir­vesi, gıda israfıyla mücadelede yapay zekâ ve dijitalleşmenin rolünü masaya yatırdı.

Zirvede; tarımsal üretimden lojistiğe, depolamadan tüketi­ciye kadar uzanan gıda zinci­rinin tüm aşamalarında yaşa­nan kayıpların azaltılmasına yönelik yenilikçi çözümler ele alındı. Yapay zekâ tabanlı ta­lep tahminleri, hassas tarım uygulamaları, büyük veri ana­litiği ve akıllı lojistik çözümle­ri, sektörün öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı.

1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

TİDER Gıda Bankacılığı Ağı Başkanı Hande Tibuk ise derneğin faaliyetlerine iliş­kin verileri paylaşarak, Tür­kiye genelinde gıda bankacılı­ğı modelinin hızla yaygınlaş­tığını söyledi. Tibuk, “Bugün 45 şehirde, 80 gıda bankasıyla 1 milyondan fazla ihtiyaç sa­hibine ulaşıyoruz. Ayni bağış­larla 47 milyonun üzerinde değer oluşturduk ve 13 bin to­nun üzerinde karbon salımını engelledik” dedi.

Zirvede bu yıl teknoloji ve gıda israfının önlenmesinde yapay zekâ ve veri odaklı çö­zümlerin altı çizildi.