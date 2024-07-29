Kale Grubu bir günde iki yeni yatırımın temelini attı

Kale Grubu, Seramik Bayramı geleneğini iki yeni yatırımla karşıladı. 67. kuruluş yıldönümünde Kale Grubu’nun Türkiye ve dünyada seramik sektöründeki konumunu güçlendirecek iki önemli yatırımın da temeli atıldı.

Kale Grubu’nun Tür­kiye ve dünyada se­ramik sektöründe­ki konumunu güçlendirecek iki önemli yatırımın temelleri atıldı. Kale Grubu’nun 67. ku­ruluş yıldönümü ve gelenek­sel Seramik Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Sa­nayi ve Teknoloji Bakan Yar­dımcısı Oruç Baba İnan, Ça­nakkale Valisi Ömer Toraman ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sı­ra Çanakkale kent protokolü, kamu ve özel sektör temsilci­leri, bayiler, yurt dışından ge­len iş ortakları ve çalışanların katılımıyla kutlandı.

Geçen yıl 75 milyon dolar yatırım yapıldı

Türkiye’de üretilen ilk ve en büyük porselen plaka Ka­lesinterflex için üretim ka­pasitesini artırma hedefiyle, System Ceramics Spa ile ya­pılan anlaşması kapsamında, yeni üretim hattının teme­li Seramik Bayramı’nda atıl­dı. Seramik Bayramı coşku­sunu artıran bir diğer temel atma töreni de “Supera Üre­tim Hattı-Parlak Sırlı Porse­len Üretim Sistemi” için dü­zenlendi.

İtalyan SITI B&T Group S.p.A. firmasıyla ya­pılan anlaşma kapsamında mevcut granit hattında yeni­leme ve geliştirme yapılması, hattın 1 Aralık 2024 tarihin­de devreye alınması öngörü­lüyor. Temel atma törenin de konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Ok­yay, Kale Grubu’nun öncü ve girişimci bir DNA’ya sahip ol­duğuna vurguladı.

Türkiye’de sanayi sektörünün gelişmesi ve dünyada rekabetçi konu­munu koruyabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Okyay, “Yurt içi ve yurt dışındaki bu zorlayıcı tablo­ya karşın geçen yıl yatırımla­rımıza mola vermedik, toplam 75 milyon dolar yatırım yap­tık. Türkiye, ancak sanayimiz büyürse istikrarlı bir şekilde büyüyüp gelişebilir. Kale Gru­bu da Türkiye’nin parlak gele­ceğine inanan topluluklardan biri olarak, bu süreçte sorum­luluğunun bilincinde. Bunun için elimizi taşın altına koy­duk, koyuyoruz” diye konuştu.

Karbon emisyonlarını azaltıyor

Kale Grubu, “İyi Bak Dün­yana” felsefesiyle birleştirdi­ği sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, 2030 sürdü­rülebilirlik hedefleri doğrul­tusunda, karbon emisyonunu azaltacak enerji tasarruf pro­jeleri gerçekleştiriyor, su ayak izi ve atık yönetimi projeleri uyguluyor. Grup, atıkların ge­ri kazanımına yönelik gelişti­rilen projelerle geri kazanım oranlarında yüzde 70’lerin üzerinde artış sağladı.

Öğrencilere ve girişimcilere destekler sürüyor

Kale Grubu, şirketler ve Ka­leseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) bünyesinde toplumsal etki yatırımlarına da devam edi­yor. KSV çatısı altında düzen­lenen Mesleki Eğitim Prog­ramları ile bugüne kadar 10 bin mezun verildi.

Adıyaman ve Gaziantep’te deprem son­rası açılan meslek edindir­me kursları ile 40 kişiye is­tihdam edilebilir nitelik ka­zandırıldı. Burs Programları ile 2001’den bu yana 4 bini aş­kın öğrenciye destek sağla­yan Grup, sekiz yıldır düzen­lenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile de­ğişimi dönüşümü tetikleyen, azimle umutla meydan oku­yan 90’a yakın girişime des­tek verdi.

Grup ayrıca, fark­lı disiplinleri ve birçok farklı alandan paydaşı kapsayan bir platforma dönüşen Kale Tasa­rım ve Sanat Merkezi (KTSM) ile kültürel mirasa sahip çık­maya, seramik sanatçılarını desteklemeye, sürdürülebi­lirliği tasarımla, tasarımı sa­natla, sanatı mimari ile buluş­turan projeler üretmeye de­vam ediyor. Yerel kalkınmaya önem veren Grup, bu doğrul­tuda Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperati­fi’ni kurup, el emeği ürünleri­ni dünyaya pazarlayan kadın­ların yanında yer almaya da devam ediyor.

Çan’da bayram sevinci

Kale Grubu’nun geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çan Terminal’de halk konseri, mevlit, sünnet töreninin yanı sıra uzun dönemli çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.