Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Müzakere edilebilir bir teklifle masaya gelin

Kahveci, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifinin kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin taleplerini karşılamadığını ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:

"Kamu İşveren Heyeti'nin, bu rakamların yeniden revize ederek, müzakere edilebilir bir teklifle masaya gelmesi lazım. En düşük memur maaşının 22 bin liraya tamamlanmasını talep etmiştik, bununla ilgili herhangi bir gelişme sağlayamadık. Temmuz ayında ilave ek ödeme adı altında 8 bin 77 lira artış verilmişti maalesef bu artış taban aylıklara yansıtılmadı. Taban aylıklara yansıtmadığı gibi emeklilere yansıtılmadı. Burada ciddi mağduriyet oluştu. Bunun mutlaka toplu sözleşme sürecinde müzakere edilip, net bir şekilde karara bağlanması lazım."

Kahveci, büyükşehirler başta olmak üzere birçok şehirde kiraların aşırı derecede yükseldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kamu-Sen olarak 7 bin 850 lira kira yardımı talep etmiştik, kira yardımıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. 2023 yılının ocak ayında ilk defa yüzde 13,50'lik refah payı uygulaması yapılmıştı, refah payının kalıcı olmasını talep edip, her iki yıl için yüzde 10'luk refah payı istedik ama bununla ilgili de bir gelişme olmadı. Şunu açık ve net söylemeliyim ki enflasyon kadar bir artış kamu çalışanlarına sıfır zam demektir. Dolayısıyla refah ücreti olmadan çalışanların ve emeklilerin alım gücünü artırmamız mümkün değil."

Gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15'te sabitlenmesi yönündeki taleplerinin olduğunu da anımsatan Kahveci, Kamu İşveren Heyeti'nin vergi dilimlerinin sabitlenmesi ve memurlara bayram ikramiyesinin verilmesini de gündeme getirmediğini söyledi.