Karabük Demir Çelik Fabrikası’na 600 işçi alınacak
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, 600 işçi alınacağını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fabrikaya işçi alımı konusunda geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktaran Bayraktar, “ KARDEMİR’e yapılacak 600 kişilik yeni istihdamın KARDEMİR’e ve Karabük’e hayırlı olmasını dilerim” dedi. Alparslan Bayraktar, işçi alımıyla alakalı detayların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.