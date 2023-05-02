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Karabük Demir Çelik Fabrikası’na 600 işçi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, 600 işçi alınacağını duyurdu.

Dünya Gazetesi
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Fabrikaya işçi alımı konusunda geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktaran Bayraktar, “ KARDEMİR’e yapılacak 600 kişilik yeni istihdamın KARDEMİR’e ve Karabük’e hayırlı olmasını dilerim” dedi. Alparslan Bayraktar, işçi alımıyla alakalı detayların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.