Karkas ete 10 günde 50 lira birden zam geldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Son dönemde kırmı­zı ette fiyat artışı hız kazanmaya başladı. Ramazan ayına girmeden ha­reketlenen kırmızı et fiyat­ları son 10 günde hızlandı. Sektör temsilcileri, 10 gün­de karkas etin kilogram fiyatı 50 lira artış gösterdiğini ak­tardı. Dana karkas etin kilog­ram fiyatı 430 liradan 480 li­raya yükseldi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin en son geçen hafta yayımladığı fiyatlarda ise bölge ortalamalarına gö­re dana karkas etin kilogramı yaklaşık 20 lira artış gösterdi. Dana karkas etin kilogramı­nın bölgeye göre 445 ile 480 lira arasında değiştiğini be­lirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başka­nı Aydın Tüfekci, son iki hafta içinde sosyal medyada ‘fiyat artacak hayvanınızı kestir­meyin’ ifadelerinin kullanıl­dığını iletti.

Kuzu karkas et fiyatının en son yazılan Marmara bölgesi kıvırcık kuzunun kilogramı­nın 655 lira olduğunu aktaran Tüfekçi, perakende kıyma etin kilogram fiyatının etin geldiği bölgelere göre 750 ile 900 lira arasında değiştiğini kaydetti. Karkas ette 10 gün­de 50 lira zam geldiğine dik­kat çeken Tüfekçi, Ticaret Bakanlığı’nın önceki gün Kır­şehir ve Afyon başta olmak üzere 8 ilde 20 tesisi incele­me başlattığını hatırlattı. Fi­yat manipülasyonunun ince­lenmeye alınan söz konu il­lerde yapıldığını da belirten Tüfekçi, bazı kişiler yüksek fiyattan hayvan toplayarak fi­yat artırdıklarını vurguladı.

Yurt dışından ise en son ge­minin geçen hafta geldiğini ve şu anda Brezilya ve Urugu­ay’dan gelen iki geminin yol­da olduğunu ifade eden Tü­fekçi, yolda olan gemilerden birinin 22 bin ve diğerinin ise 17 bin büyükbaş taşıdığı­nı söyledi.

"Yılbaşından bu yana işler yüzde 50 düştü"

Ramazan ayında işlerin durgun olduğunu, fiyat ar­tışının bir yerde durmasını beklediğini de ifade eden Tü­fekçi, ‘’Fiyatlar illaki bir yer­de duracak. Fakat bundan kasap esnafının satışları çok etkilendi. Müşteri kasaba ge­lip fiyat sorup gidiyor. Bazı zincir marketlerde Rama­zan ayında Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla kilogramı 399 liradan et satılıyor. Yıl­başından bu yana kasap es­nafın satışları yüzde 50’nin üzerinde düştü. Tüketiciler beyaz ette ise medyada yapı­lan olumsuz haberler nede­niyle salmonella hastalığı ta­şıyor endişesiyle almaktan çekiniyorlar’’ dedi.

Şubatta her gün bir kasap kapandı

Fiyat artışının sorumlulu­ğunun kasaplara yüklendi­ğini söyleyen Aydın Tüfekçi, ‘’Kasaplar artık kar haddini bile koymadan satıyor. Etin üzerinde yüzde 55 ile 60 ara­sında kira, personel ve ke­mik firesi gibi maliyetler var. En son şubat ayında İstan­bul’da 28 kasap dükkanı ka­patmak zorunda kaldı. Yeni açılan kasap sayısı ise sadece 4 tane. Mart ayının rakamla­rı daha belli olmadı’’ diye ko­nuştu.

“Aralarında anlaşmışlar ağır cezalar verilecek”

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son zamanlarda kırmızı et sektöründeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çekti. Küle, “Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var” diye konuştu. Küle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023’te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım. Vatandaşın refahına etki eden her türlü rekabetçi endişe karşısında duruş taahhüdümüzün bir parçası olarak, teşebbüsleri bu sektörü rekabet sorunlarından bertaraf etmeleri konusunda uyarıyorum" diye konuştu.