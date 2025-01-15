Kasaplar ‘parça tavuk’ için satır kaldırdı!

Kasaplar, tavuk parçalan­masına yeniden izin çık­ması halinde beyaz eti yüzde 30 daha ucuz tüketicile­re sunacaklarını söylüyor. İstan­bul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, parçalama yasağın kaldırılma­sı ve izin verilmesi halinde ta­vuk etini daha ucuz satacaklarını söyledi. Tüfekçi, “Türkiye’de Av­rupa Birliği ülkelerinde olmayan bir uygulama biz kasap esnafına reva görülüyor.

Bu yasağın kalk­ması sadece esnaf için değil, hal­kımız için de birçok avantaj sağ­layacak. Öncelikle 2025 yılında enflasyonla mücadeleye bizler katkı sağlamak istiyoruz. Bü­tün tavuğu parçalayıp satabilir­sek yüzde 20 ile 30 tavuk etinde fiyat düşmesini bekliyoruz. En­tegreler yerine biz parçalayalım ve halka ucuz protein kaynağı su­nalım” diye konuştu.

Yasağın gerekçesi salmonella bakterisi

İstanbul Kasaplar Odası, “Mahalle Kasabımı Geri İstiyo­rum Projesi” kapsamında ba­sın açıklamasında bulundular. Türkiye’de yıllık beyaz et üreti­minin yaklaşık 2.5 milyon ton civarında olduğunu kaydeden Tüfekçi, üretim miktarıyla bizi dünyadaki sayılı tavuk üretici­lerinden biri olduğumuza dik­kat çekti. Türkiye’de kişi başına yıllık tavuk eti tüketiminin 20 kilogram seviyesinde olduğunu ifade eden Tüfekçi, “Bu rakam gelişmiş ülkelerle karşılaştırıl­dığında çok düşük.

Bu rakamı iki üç katına çıkarılması halkımı­zın protein ihtiyacının gideril­mesi anlamına geliyor. Bu doğ­rultuda uzun süredir akademik destek alarak tavuk parçalama yasağı hakkında çalışmalar yap­maktayız. Yasağın gerekçesi ise salmonella bakterisi gösterili­yor. Bu bakteri çiftlik ortamın­da hayvanın midesinde oluşu­yor. İyi temizleme yapılmasa pa­kette de olsa insana bulaşabilir” açıklamasında bulundu.

Diğer yandan kendilerinin ba­badan, dededen devam ettirdik­leri kasaplık mesleğinin yok ol­ma tehlikesiyle karşı karşıya ol­duğunu aktaran Tüfekçi, şöyle devam etti:

“Bir yandan ithal et fiyatlarıy­la rekabet edemiyorken, diğer yandan da ustası olduğumuz ta­vuk karkas etini parçalayıp tez­gahımıza sergi usulü satışımız 2015 yılından beri yasak. Bu ne­denle kasaplar olarak yaşadığı­mız iş kaybının önlemek ve ka­panmaların önüne geçmek için tavuk parçalanmasına izin ve­rilmesini istiyoruz.”

"Fiyatta dalgalanmanın önüne geçeriz”

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, tavuk parçalamaya izin verilmesi halinde mevsimsel fiyat dalgalanmanın önüne geçeceğini söyledi. Tavukçu, “Yazın kanat, kışın göğüs etinin fahiş artışının önüne geçmiş olacağız. Tekelleşmenin önüne geçelim.

Ulusal zincir marketlerle tavuk etinde rekabet edelim. Geniş mahallelere dağılmış ağımızla gıda, tedarik ve fiyatlandırmada halkımızın lehine bir adım atılsın. ‘Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum Projesi’ ile hijyen kurallarına uygun ürün halk sağlığına katkıda bulunacağız. Halk bizim doğal denetmenimiz. İyi eti satmazsak bizi tercih etmez zaten” dedi.