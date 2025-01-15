Kasaplar ‘parça tavuk’ için satır kaldırdı!
Kasap esnafı, beyaz eti ucuz satmak için tavuğun parçalanmasına yeniden izin verilmesini talep ediyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Bütün tavuğu parçalayıp satmamızın önündeki engeller kaldırılsın. Böylece halkımız tavuğu yüzde 30 daha ucuza tüketir” dedi.
Kasaplar, tavuk parçalanmasına yeniden izin çıkması halinde beyaz eti yüzde 30 daha ucuz tüketicilere sunacaklarını söylüyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, parçalama yasağın kaldırılması ve izin verilmesi halinde tavuk etini daha ucuz satacaklarını söyledi. Tüfekçi, “Türkiye’de Avrupa Birliği ülkelerinde olmayan bir uygulama biz kasap esnafına reva görülüyor.
Bu yasağın kalkması sadece esnaf için değil, halkımız için de birçok avantaj sağlayacak. Öncelikle 2025 yılında enflasyonla mücadeleye bizler katkı sağlamak istiyoruz. Bütün tavuğu parçalayıp satabilirsek yüzde 20 ile 30 tavuk etinde fiyat düşmesini bekliyoruz. Entegreler yerine biz parçalayalım ve halka ucuz protein kaynağı sunalım” diye konuştu.
Yasağın gerekçesi salmonella bakterisi
İstanbul Kasaplar Odası, “Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum Projesi” kapsamında basın açıklamasında bulundular. Türkiye’de yıllık beyaz et üretiminin yaklaşık 2.5 milyon ton civarında olduğunu kaydeden Tüfekçi, üretim miktarıyla bizi dünyadaki sayılı tavuk üreticilerinden biri olduğumuza dikkat çekti. Türkiye’de kişi başına yıllık tavuk eti tüketiminin 20 kilogram seviyesinde olduğunu ifade eden Tüfekçi, “Bu rakam gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük.
Bu rakamı iki üç katına çıkarılması halkımızın protein ihtiyacının giderilmesi anlamına geliyor. Bu doğrultuda uzun süredir akademik destek alarak tavuk parçalama yasağı hakkında çalışmalar yapmaktayız. Yasağın gerekçesi ise salmonella bakterisi gösteriliyor. Bu bakteri çiftlik ortamında hayvanın midesinde oluşuyor. İyi temizleme yapılmasa pakette de olsa insana bulaşabilir” açıklamasında bulundu.
Diğer yandan kendilerinin babadan, dededen devam ettirdikleri kasaplık mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Tüfekçi, şöyle devam etti:
“Bir yandan ithal et fiyatlarıyla rekabet edemiyorken, diğer yandan da ustası olduğumuz tavuk karkas etini parçalayıp tezgahımıza sergi usulü satışımız 2015 yılından beri yasak. Bu nedenle kasaplar olarak yaşadığımız iş kaybının önlemek ve kapanmaların önüne geçmek için tavuk parçalanmasına izin verilmesini istiyoruz.”
"Fiyatta dalgalanmanın önüne geçeriz”
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, tavuk parçalamaya izin verilmesi halinde mevsimsel fiyat dalgalanmanın önüne geçeceğini söyledi. Tavukçu, “Yazın kanat, kışın göğüs etinin fahiş artışının önüne geçmiş olacağız. Tekelleşmenin önüne geçelim.
Ulusal zincir marketlerle tavuk etinde rekabet edelim. Geniş mahallelere dağılmış ağımızla gıda, tedarik ve fiyatlandırmada halkımızın lehine bir adım atılsın. ‘Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum Projesi’ ile hijyen kurallarına uygun ürün halk sağlığına katkıda bulunacağız. Halk bizim doğal denetmenimiz. İyi eti satmazsak bizi tercih etmez zaten” dedi.