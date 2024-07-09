Kaskoda ne kadar kullanıyorsan o kadar öde dönemi
Sigorta şirketleri aracını ayda 500 ile bin kilometre ile sınırlı kullanan müşterilerine özel kasko ürünlerini raflarına koydu. Kilometre şartı dışında genişletilmiş kaskoda bulunan teminatlarının tamamına sahip bu ürünlerin fiyatı ise yüzde 50’lere varan oranlarda daha ucuz…
Esin ÇETİNEL
Artan yakıt maliyetleri, hibrit veya evden çalışmalardaki artış nedeniyle araç kullanımlarındaki azalış sigorta şirketlerini de harekete geçirdi. Artık aracını güvenli ve az kullananlara özel ürünler raflarda yerini almaya başladı. Aracını ayda 500 ile 1000 km gibi sınırlı kullananlara özel çıkartılan bu ürünlerde fiyatlar ise genişletilmiş kasko ürünlerine göre yüzde 50’lere varan oranda daha ucuz.
Ürünler ucuz olmasına karşın kapsamları ise oldukça geniş. Genişletilmiş kasko olarak tarif edilen tüm riskleri güvence altına alan klasik kasko teminatlarının neredeyse tamamı bu poliçelerde mevcut. Bu üründeki tek istisna sigorta şirketinizin belirlediği aylık kilometre sınırını aşmamış olmanız. Şayet tatile çıktınız veya o aya özel aracınızı belirlenen kilometrenin üzerinde kullanırsanız o aya özel indirimden yararlanamıyorsunuz. Şimdilik sektörde bu ürünü çıkartan az sayıda firma var.
Aylık 500 km sınırı var
Örneğin Anadolu Sigorta aracını az kullanan müşterilerine özel Başka Kasko’yu çıkarttı. Geniş kapsamlı bir sigorta ürünü olan Başka Kasko Sigortası’nın araç kullanımına bağlı fiyatlandırma özelliği sayesinde yılda %40’a varan fiyat avantajı sağladığını açıklayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, “Uygun fiyatı, para puan özelliği ve genişletilmiş kasko teminatlarıyla araç sahiplerine avantaj sağlıyoruz.
Bu ürünü tercih eden araç sahipleri, aylık araç kullanımlarının 500 km’den az olduğunu göstererek aylık prim taksitlerinin yüzde 40’ı kadarını para puan olarak kazanabiliyor. Bu ürünümüz, aracını çeşitli sebeplerden dolayı az kullanan ancak genişletilmiş kasko teminatlarından faydalanmak isteyen araç sahipleri için çok uygun” diyor.
İkame araç muhaf tutuluyor
Başka Kasko Sigortası şu anda 15 yaş altı hususi otomobiller için düzenlenebiliyor. Teminat kapsamı, Genişletilmiş Kasko ürününde sunulan teminatlar ile aynı. Bu üründe istisna olarak sadece IMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) limiti düşürülerek asistans hizmetler kapsamında ise ikame aracın hariç tutulduğunu ifade eden Matkap, sözlerini şöyle sürdürüyor;
“Ancak diğer tüm asistans hizmetler, çekiciden valeye genişletilmiş kasko ile aynı kapsamda sunuluyor. Başka Kasko Sigortası, satın alınırken 12 aya varan taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlarken, arabasını az kullananlar için toplam ödeme priminin bir aylık karşılığını %40 oranında Para Puan olarak kazanmayı sağlıyor. Kazanılan para puanlar anlaşmalı firmalarda harcanabiliyor.
Puan kazanabilmek için her ay Sigortam Cepte uygulaması üzerinden kadran fotoğrafı yükleyerek kilometre bilgisini bildirmek yeterli oluyor. 500 km’nin aşıldığı aylarda, o ay için müşterilerimiz puan kazanamasa dahi sonraki aylarda puan kazanma hakları devam ediyor. Teklif alan müşteri sayımıza bakarak ürüne gösterilen ilgiyi görebiliyoruz.”
Kullandığın kadar ödüyorsun
Acn TURK Sigorta aracını az kullanan müşterileri için iki özel kasko ürünü çıkarttı. Bunlardan ilk Kullandığın Kadar Öde, diğeri ise Kaza Yaparsan Öde Kasko Sigortası…
Bu iki ürün de aracını her gün kullanmayanlara özel klasik genişletilmiş kasko ürünlerine göre daha uygun fiyatlı... Kullandığın Kadar Öde ürününün aracını ayda 1000 km altında kullananlara önerilen bir poliçe olduğunu söyleyen Acn TURK Sigorta Genel Müdürü Ali Murat Dişci, “Bu sigortayı yaptıranların aracına anlaşmalı hizmet noktalarımızda yaptığı mesafeyi ve sürüş kalitesini ölçen bir cihaz takılıyor.
Başta doğal afetler için alınan minimum bir primi takiben, aylık araç kullanımına göre alınacak prim tutarlarının bilgilendirmesi poliçe sahibine yine aylık olarak yapılıyor ve ödemesi alınıyor. Aracını az kullandığından emin olanlar için ciddi avantajlar sağlayan bir poliçe. Sürücünün Güvenli kullanımının puanlandırılması da yapılıyor ve güvenli sürüş yapan sigortalılara tarifeden ayrıca bir indirim yapılarak primler alınıyor” diyor.
Dişçi’nin verdiği bilgiye göre; bu ürünü satın alanlar aylık 500 km kullanımda %50’den başlayan indirimlerden faydalanabiliyor. Standart bir kasko poliçesinin ortalama yıllık 15 bin km’lik kullanımdan referans aldığını, oysa Kullandığın Kadar Öde’de yıllık kullanımı az olanlara ne kadar az olursa o oranda fiyat avantajı sağladıklarını ifade eden Dişçi, “Kullanım artarsa doğal olarak aylık yapılan ödemeler artıyor ancak sigortalının ödeyeceği yıllık prim standart bir Kasko poliçesinin maksimum %40’ından fazlasını aşmıyor" dye konuşuyor.
Kaza yaparsan öde yüzde 40-50 daha ucuz
TURK Sigorta’nın aracını az ve dikkatli kullanan müşterilerini hedefleyen ikinci ürünü ise Kaza Yaparsan Öde Kasko... Bu ürünün muadillerine göre %40- 50 bandında daha uygun fiyatlı bir poliçe olduğunu söyleyen Ali Murat Dişci, “Bu ürünümüzde başta hesaplanan primin yarısı sigortalının arzu ettiği vadelendirme ile alınıyor ve sigortalı poliçe kapsamına göre, bir hasarı takiben tazminat talebinde bulunursa kalan prim tahsil ediliyor. Sigortalı poliçe süresince herhangi bir tazminat talebinde bulunmaz ise ilk başta ödenen prim ile poliçe sonlanmış oluyor.
Bu da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor. Kaza Yaparsan Öde Kasko en iyi ürünümüz olan Dört Dörtlük Kasko’dan hiçbir farkı yok. Birebir bütün teminat ve asistans paketlerini kapsıyor. Çarpma, çarpışma, hırsızlık, cam kırılması, yangın, İhtiyari mali sorumluluk, Ferdi Kaza, araç çekim, ikame araç temini vb. kasko poliçelerinde yer alan tüm teminatlar poliçe içeriğinde arzu edilen limitlerle mevcut. Şu ana kadar ki satışlarımız mütevazı adetlerde kalmış olsa da portföyümüzün bu poliçe satışları da düzenli olarak artıyor” diyor.
Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yeni müdürü Adıyaman oldu
Sigorta Tahkim Komisyonu’nda üst düzey görev değişiklikleri yaşandı. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yapılan duyuruda, Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü’ne Abdullah Adıyaman atandı.
İstanbul Üniversitesi Sigortacılık bölümü mezunu olan Abdullah Adıyaman, sırasıyla Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Sigorta sektörüne 2004 yılında hasar departmanında adım atan Adıyaman, çeşitli sigorta şirketlerinin Hasar ve Teknik bölümlerinde üst düzey görevlerde bulundu. Abdullah Adıyaman, Haziran 2018’den bu güne kadar Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik ve Hayat Şirketlerinin hasar yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.