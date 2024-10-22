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Kayacı Savunma fuarda radar sistemlerini tanıtacak

TÜBİTAK tarafından da desteklenen Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit Radar Sistemi ile Kayacı Savunma, SAHA İstanbul Expo’da yer alacak. Şirket ayrıca geliştirdiği İnsansız Deniz Aracı ve radar sistemleri üzerine çalışmalarını tanıtacak.

Dünya Gazetesi
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Mersin Teknoloji Geliştirme Bölge­si “Mersin TEK­NOPARK”ta faaliyet göste­ren Kayacı Savunma Sanayi AŞ, savunma sanayine yöne­lik radar sistemleri, yazılım ve donanımları ile İnsansız Deniz Aracı (İDA), havacılık ve denizcilik elektroniğine yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretiyor.

Türki­ye’nin ilk insansız deniz ara­cını üretmiş olmakla birlikte, kendi yazılım ve donanımla­rıyla sektörde var olmaya de­vam ettiklerini belirten Ka­yacı Savunma Sanayi Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, global teknolojik ge­lişmeleri temel alarak ino­vatif ürünler geliştirerek, bu teknolojileri Türkiye’nin as­keri ve sivil savunma ihtiyaç­larını karşılayacak şekilde bütünleştirmeyi amaçladık­larını söyledi.

Doğal afet laboratuvarında testlere tabi tutuldu

Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda buluna­cak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirip alanla­rında uzman akademisyen­lerle çalışıp uzman bir kadro ile sektörde faaliyet göster­diklerini dile getiren Hakan Kayacı, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas coğraf­yada operasyonel bir şekil­de ülkemizin savunması ve güvenliği açısından ihtiyaç duyulan kritik donanım ve yazılımların üretilmesi için çalışıyoruz. Yakın gelecek­te, geliştirmiş olduğumuz ürünlerin kamu ve özel sek­törde yaygın olarak kullanıl­maya başlanacağını umut ediyoruz. Diğer ülkelerle re­kabetimizi artıracak ürün­ler geliştiriyoruz.

Ancak ana hedefimiz, geliştirece­ğimiz milli ve yerli ürünler­le savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasında yer almaktır” dedi. TÜBİ­TAK tarafından da destek­lenen Enkaz Altı Canlı Var­lığı Tespit Projesi hakkında bilgi veren Hakan Kayacı, “Ar-Ge çalışmalarını hızlı­ca tamamlayarak ileri dü­zeyle uzmanlık gerektiren radar prototipini kısa süre­de ürettik. Radarın her tür­lü arazi koşulu ve doğal afet ortamında hatasız çalışma­sı için Mersin Üniversitesi tarafından gerçeğe çok ya­kın inşa edilen doğal afet la­boratuvarında testlere tabi tuttuk ve her aşaması başa­rıyla sonuçlandı.

Bu proje, üniversite sanayi iş birliği için çok güzel bir örnek ol­muştur. Destek ve katkıla­rı için Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür edi­yorum” ifadesini kullandı. Hakan Kayacı, Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Gö­rüntüleme Radarı prototi­pinin 22-26 Ekim 2024 ta­rihleri arasında düzenle­necek SAHA İstanbul Expo Fuarında ve sonrasında 26- 29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek MÜSİAD Expo fuarlarında sergilemeyi planladıklarını söyledi.

 