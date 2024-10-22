Kayacı Savunma fuarda radar sistemlerini tanıtacak
TÜBİTAK tarafından da desteklenen Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit Radar Sistemi ile Kayacı Savunma, SAHA İstanbul Expo’da yer alacak. Şirket ayrıca geliştirdiği İnsansız Deniz Aracı ve radar sistemleri üzerine çalışmalarını tanıtacak.
Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Mersin TEKNOPARK”ta faaliyet gösteren Kayacı Savunma Sanayi AŞ, savunma sanayine yönelik radar sistemleri, yazılım ve donanımları ile İnsansız Deniz Aracı (İDA), havacılık ve denizcilik elektroniğine yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretiyor.
Türkiye’nin ilk insansız deniz aracını üretmiş olmakla birlikte, kendi yazılım ve donanımlarıyla sektörde var olmaya devam ettiklerini belirten Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, global teknolojik gelişmeleri temel alarak inovatif ürünler geliştirerek, bu teknolojileri Türkiye’nin askeri ve sivil savunma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Doğal afet laboratuvarında testlere tabi tutuldu
Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirip alanlarında uzman akademisyenlerle çalışıp uzman bir kadro ile sektörde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Hakan Kayacı, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas coğrafyada operasyonel bir şekilde ülkemizin savunması ve güvenliği açısından ihtiyaç duyulan kritik donanım ve yazılımların üretilmesi için çalışıyoruz. Yakın gelecekte, geliştirmiş olduğumuz ürünlerin kamu ve özel sektörde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını umut ediyoruz. Diğer ülkelerle rekabetimizi artıracak ürünler geliştiriyoruz.
Ancak ana hedefimiz, geliştireceğimiz milli ve yerli ürünlerle savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasında yer almaktır” dedi. TÜBİTAK tarafından da desteklenen Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit Projesi hakkında bilgi veren Hakan Kayacı, “Ar-Ge çalışmalarını hızlıca tamamlayarak ileri düzeyle uzmanlık gerektiren radar prototipini kısa sürede ürettik. Radarın her türlü arazi koşulu ve doğal afet ortamında hatasız çalışması için Mersin Üniversitesi tarafından gerçeğe çok yakın inşa edilen doğal afet laboratuvarında testlere tabi tuttuk ve her aşaması başarıyla sonuçlandı.
Bu proje, üniversite sanayi iş birliği için çok güzel bir örnek olmuştur. Destek ve katkıları için Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Hakan Kayacı, Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Görüntüleme Radarı prototipinin 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SAHA İstanbul Expo Fuarında ve sonrasında 26- 29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek MÜSİAD Expo fuarlarında sergilemeyi planladıklarını söyledi.