Kayacı Savunma fuarda radar sistemlerini tanıtacak

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölge­si “Mersin TEK­NOPARK”ta faaliyet göste­ren Kayacı Savunma Sanayi AŞ, savunma sanayine yöne­lik radar sistemleri, yazılım ve donanımları ile İnsansız Deniz Aracı (İDA), havacılık ve denizcilik elektroniğine yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretiyor.

Türki­ye’nin ilk insansız deniz ara­cını üretmiş olmakla birlikte, kendi yazılım ve donanımla­rıyla sektörde var olmaya de­vam ettiklerini belirten Ka­yacı Savunma Sanayi Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, global teknolojik ge­lişmeleri temel alarak ino­vatif ürünler geliştirerek, bu teknolojileri Türkiye’nin as­keri ve sivil savunma ihtiyaç­larını karşılayacak şekilde bütünleştirmeyi amaçladık­larını söyledi.

Doğal afet laboratuvarında testlere tabi tutuldu

Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda buluna­cak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirip alanla­rında uzman akademisyen­lerle çalışıp uzman bir kadro ile sektörde faaliyet göster­diklerini dile getiren Hakan Kayacı, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas coğraf­yada operasyonel bir şekil­de ülkemizin savunması ve güvenliği açısından ihtiyaç duyulan kritik donanım ve yazılımların üretilmesi için çalışıyoruz. Yakın gelecek­te, geliştirmiş olduğumuz ürünlerin kamu ve özel sek­törde yaygın olarak kullanıl­maya başlanacağını umut ediyoruz. Diğer ülkelerle re­kabetimizi artıracak ürün­ler geliştiriyoruz.

Ancak ana hedefimiz, geliştirece­ğimiz milli ve yerli ürünler­le savunma sanayisinde tam bağımsız ülkeler arasında yer almaktır” dedi. TÜBİ­TAK tarafından da destek­lenen Enkaz Altı Canlı Var­lığı Tespit Projesi hakkında bilgi veren Hakan Kayacı, “Ar-Ge çalışmalarını hızlı­ca tamamlayarak ileri dü­zeyle uzmanlık gerektiren radar prototipini kısa süre­de ürettik. Radarın her tür­lü arazi koşulu ve doğal afet ortamında hatasız çalışma­sı için Mersin Üniversitesi tarafından gerçeğe çok ya­kın inşa edilen doğal afet la­boratuvarında testlere tabi tuttuk ve her aşaması başa­rıyla sonuçlandı.

Bu proje, üniversite sanayi iş birliği için çok güzel bir örnek ol­muştur. Destek ve katkıla­rı için Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür edi­yorum” ifadesini kullandı. Hakan Kayacı, Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Gö­rüntüleme Radarı prototi­pinin 22-26 Ekim 2024 ta­rihleri arasında düzenle­necek SAHA İstanbul Expo Fuarında ve sonrasında 26- 29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek MÜSİAD Expo fuarlarında sergilemeyi planladıklarını söyledi.